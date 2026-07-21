بارندهگیهای شدید و هشدار درباره سیلابهای بیشتر در شرق افغانستان، روند جستوجو برای دهها نفری را که پس از سیلاب روز دوشنبه در ولایت نورستان ناپدید شدهاند، دشوار کردهاست.
تا پایان روز سهشنبه، از مرگ دستکم ۲۳ نفر در نتیجه این سیلاب ناگهانی خبر داده شد، اما اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان و دفتر والی نورستان گفته اند که حدود ۱۰۰ نفر هنوز ناپدید هستند.
خبرنگار خبرگزاری فرانسه در محل گزارش داده، درحالیکه دهها نیروی نجات در شهر پارون، مرکز نورستان سرگرم جستوجوی افراد ناپدید شده بودند، صدای دو شلیک از دور شنیده شد.
بهگفته او، باشندهگان مناطق بلند برای هشدار دادن به مردم مناطق پایین در باره احتمال وقوع سیلابهای دیگر تیراندازی کرده بودند.
باشندهگان مناطق بلند برای هشدار دادن به مردم مناطق پایین در باره احتمال وقوع سیلابهای دیگر تیراندازی کرده بودند.
اشرف خان، راننده ریکشا در نورستان نیز گفت که همزمان با آغاز سیلاب، برای هشدار به مردم شلیکهای انجام شده بود.
او گفت: "اتاق من در همین منطقه بود. وقتی سیلاب آمد، دولت شلیک کرد تا مردم را خبر کند. برخی مردم فرار کردند و برخی دیگر در همین منطقه غرق شدند."
فرید گل ظهیر باشنده ولایت نورستان گفت که در زندهگی خود هرگز چنین سیلاب خطرناکی ندیده است.
او به خبرگزاری فرانسه گفت: "احساس میشد که زلزله رخ دادهاست و صدای فریاد کودکان و مردم را میشنیدم."
او افزود که هنگام فرار به سوی کوه زخمی شدهاست.
بر اساس گزارشها، نیروهای کمکی که زیر باران شدید کار میکردند، با دستهای خالی و به کمک چوبها به دنبال ناپدید شدهگان میگشتند، زیرا بلدوزرها تنها تا حدی توان پاکسازی گلولای و آوار را داشتند.
نیروهای کمکی که زیر باران شدید کار میکردند، با دستهای خالی و به کمک چوبها به دنبال ناپدید شدهگان میگشتند.
دفتر والی نورستان گفته است که سید احمد ارهابی، شاروال شهر پارون نیز در میان جان باختهگان این حادثه است.
ذاکرالله ذکی، مدیر یک هوتل در پارون، که هوتلش آسیب زیادی ندیده است، گفت: "خداوند فقط جان ما را حفظ کرد. دیگر هوتلها، بازارها و دکانها، همه چیز از بین رفت. برادر کوچک من هم ناپدید شده بود که بعداً پیدا شد."
جمعه خان نایل، مسئول ارتباطات جمعیت هلال احمر افغانستان گفته که سطح آب به شکل بیسابقهی بالا رفته بود.
او افزود که دهها رضاکار به منطقه فرستاده شدهاند و با بیل و دستهای خود در عملیات نجات کمک میکنند.
او گفت: "در حال حاضر بهصورت فوری برای مردم مواد غذایی، آب و خیمه توزیع میکنیم، بهویژه برای خانوادههای که خانههایشان ویران شدهاست."
وزارت دفاع حکومت طالبان نیز اعلام کرده که نیروهای نظامی به منطقه فرستاده شدهاند تا در عملیات نجات کمک کنند.
سازمان ملل متحد نیز گفته است که در حال ارزیابی پیامدهای این حادثه است.
در نورستان و چند ولایت دیگر بارندهگی و طوفانهای بیشتری رخ خواهد داد.
همزمان، ادارههای هواشناسی طالبان پیشبینی کرده که در نورستان و چند ولایت دیگر بارندهگی و طوفانهای بیشتری رخ خواهد داد.
پولیس در پارون نیز به مردم هشدار داده که از کنار دریاها دور بمانند.
نجیبالله سدید، کارشناس مدیریت آب میگوید در مناطقیکه از سیلاب آسیب دیدهاند، چشمهها و چاههای آب آلوده میشوند.
او تأکید کرد که مردم در چنین شرایطی باید از آب بوتل شده استفاده کنند یا آب را پیش از مصرف بجوشانند.
او درباره اقدامات ایمنی مردم گفت: "برخی خانهها در اثر بارندهگی ضعیف میشوند و تهداب آنها ترک برمیدارد. در چنین شرایطی مردم باید در مکانهای مؤقت مانند مکاتب و دیگر محلهای امن جابهجا شوند و منتظر بمانند تا وضعیت بهتر شود. خانههایکه دیوارها و تهدابهایشان آب زیادی جذب کردهاند، باید تا حدی خشک شوند و پس از آن مردم میتوانند دوباره به خانههایشان برگردند."
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده که علاوه بر نورستان، بارندهگیهای شدید و سیلابهای ناگهانی در ننگرهار و لغمان نیز شماری از خانهها، زمینهای زراعتی و تأسیسات زیربنایی را تخریب کردهاست.
بارندهگیهای شدید و سیلابهای ناگهانی در ننگرهار و لغمان نیز شماری از خانهها، زمینهای زراعتی و تأسیسات زیربنایی را تخریب کردهاست.
در آن سوی خط دیورند، مقامهای ایالت خیبرپختونخوا نیز از کشته و زخمی شدن دهها نفر در نتیجه بارندهگیها و سیلابها خبر دادهاند.
افغانستان که یکی از آسیبپذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی شناخته میشود، در سالهای اخیر علاوه بر سیلاب و بارندهگی، با خشکسالیهای شدید نیز روبهرو بوده است.
زلزله، رانش زمین، برفکوچ و دیگر حوادث طبیعی نیز آسیبپذیری مردم این کشور را افزایش دادهاست، کشوریکه نزدیک به یکسوم جمعیت آن به کمکهای بشردوستانه وابسته است.