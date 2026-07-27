مقام‌های طالبان می‌گویند که در جریان مجمع تجاری افغان-ازبیک، ده‌ها توافق‌نامه تجاری به ارزش میلیاردها افغانی بین بازرگانان افغان و ازبیک امضا شده‌است.

وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌گوید که یک هیئت ۳۰۰ نفره از مقامات و بازرگانان ازبیکستان به رهبری جمشید خواجه‌یوف، معاون صدراعظم این کشور در این مجمع که روز یک‌شنبه در کابل آغاز شد، شرکت کردند.

نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان می‌گوید که ۱۰ هزار تن پنبه افغانستان به گونه آزمایشی به ازبیکستان صادر شده و این کشور اکنون متعهد به خرید ۱۰۰ هزار تن دیگر شده‌است.

۱۰ هزار تن پنبه افغانستان به گونه آزمایشی به ازبیکستان صادر شده و این کشور اکنون متعهد به خرید ۱۰۰ هزار تن دیگر شده‌است.

در همین حال احسان‌الله احسان، مدیر روابط عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت که حدود ۴۰۰ تاجر افغان به همراه صدها تاجر ازبیک در این مجمع تجاری شرکت کردند و در مجموع ۲۲ توافق‌نامه به ارزش ۱۳.۲ میلیارد افغانی بین دو طرف امضا شد: "قراردادهای عمده و بزرگ در بخش گاز صورت گرفته، در بخش واردات گاز مایع میان یک شرکت افغان و یک شرکت ازبیکستانی به ارزش ۵۰ میلیون دالر قرارداد امضا شده‌است. بر اساس این قرارداد، به افغانستان گاز مایع وارد می‌شود و به مشکل کمبود گاز مایع که در بازارها احساس می‌شود، به گونه عاجل رسیده‌گی می‌کند."

او افزود که چندین توافق‌نامه در بخش ساخت‌وساز، واردات دارو و صادرات میوه‌های خشک و سنگ‌های قیمتی و صنعتی امضا شده‌است.

مدیر روابط عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفت که قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه‌های معدن، کشاورزی و تولید دارو نیز امضا شده که انتظار می‌رود ده‌ها هزار فرصت شغلی ایجاد کند.

قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه‌های ‌‌معدن، کشاورزی و تولید دارو نیز امضا شده‌است.

او می‌گوید که برخی محدودیت‌ها توسط جامعه بین‌المللی بر سیستم بانکی افغانستان اعمال شده‌است، اما بخش خصوصی افغانستان در تلاش است تا با هماهنگی بانک‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و بخش‌های خصوصی سایر کشورها، یک سیستم همکاری ایجاد کند تا بازرگانان بتوانند با خیال راحت پول را به هر کجا و به هر کشوری منتقل کنند.

از سوی دیگر، آذرخش حافظی، رئیس سابق اتاق بازرگانی سازمان همکاری اقتصادی ایکو می‌گوید، با توجه به این‌که افغانستان در حال حاضر با برخی محدودیت‌ها مواجه است، در منطقه جنگ جریان دارد و در کنار آن پاکستان دروازه خود را به روی افغانستان بسته است، مذاکرات با هیئت ازبیکستان مفید بوده است: "عمدتاً در بخش تولید دوا، این‌جا وعده‌ی داده شد مبنی بر این‌که ازبیک‌ها به ویژه تاجران فرغانه که کارخانه‌های داروسازی بزرگی در آن‌جا دارند، قول سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کارخانه‌های مشترک با تاجران افغان در افغانستان را دادند. همچنین برای تصفیه نفت، برای تسریع صادرات، تسهیل و تسریع تجارت، مسائل زیادی مورد بحث قرار گرفت که بسیار مفید بودند."

حافظی افزود که در شرایط فعلی، کریدور ازبیکستان و کریدور ترکمنستان برای افغانستان از اهمیت حیاتی برخوردارند، زیرا تمام مواد اولیه از این مسیرها وارد می‌شوند و بیشتر صادرات افغانستان از این مسیرها انجام می‌شود.

در همین حال خانجان الکوزی، عضو هیئت رهبری اتاق صنعت و تجارت افغانستان، سفر مقامات، بازرگانان و سرمایه‌گذاران ازبیکستان به افغانستان را مهم می‌داند و می‌گوید که قراردادهای امضا شده باعث افزایش واردات و صادرات بین دو کشور خواهد شد: "علاوه بر این، مشکلاتی‌که در بخش ترانزیت وجود دارد نیز مورد بحث قرار گرفت و پیشنهادات مشخصی از سوی وزارتخانه‌ها در مورد کاهش تعرفه‌ها و کاهش هزینه‌های راه‌آهن و حمل و نقل ارائه شد. من فکر می‌کنم این سفر، سفر بسیار مهمی بود."

طبق گزارش‌ها، حجم تجارت بین افغانستان و ازبکستان در سال گذشته به دو میلیارد دالر رسیده است و نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در جریان مجمع تجاری افغانستان-ازبیکستان با مقامات و بازرگانان ازبیکستان در کابل گفت که هدف از برگزاری این مجمع افزایش تجارت بین دو کشور به پنج میلیارد دالر است.

جنگ در شرق‌میانه تجارت بازرگانان افغان از طریق ایران را نیز مختل کرده‌است.

پس از بسته شدن مسیرهای تجاری بین افغانستان و پاکستان در اکتوبر گذشته، بازرگانان افغان برای تجارت با کشورهای خارجی به بنادر آسیای میانه و ایران روی آوردند.

اما اخیراً جنگ در شرق‌میانه تجارت بازرگانان افغان از طریق ایران را نیز مختل کرده‌است.

اگرچه کشورهای آسیای میانه، از جمله ازبیکستان، حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته اند، اما روابط دیپلوماتیک نزدیک و معاملات تجاری قابل توجهی با افغانستان زیر حاکمیت آنان دارند.

ازبیکستان همچنین یک بازار تجاری مشترک با افغانستان در شهر ترمز دارد که در سال ۲۰۲۴ برای تقویت روابط، گسترش تجارت و فراهم کردن امکانات درمانی برای بیماران افغان تأسیس شد.