«یو ان اچ سی آر» چهارشنبه ۶ اگست در اعلامیه ای گفته با توجه به این‌ که دارندگان این کارت ها از سال‌ ها پیش به عنوان پناهنده در پاکستان زندگی می‌ کنند، بازگشت دادن اجباری آنان نقض اصل بین المللی « عدم بازگرداندن اجباری »محسوب می‌ شود.

در ادامه تاکید شده که پاکستان باید اطمینان حاصل کند که هرگونه بازگشت افغان‌ ها به افغانستان داوطلبانه، محفوظ و با عزت است.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزوده که به ویژه نگران زنان و دخترانی است که مجبور به بازگشت به کشوری شده‌ اند که حقوق بشری آنان در معرض خطر است و همچنین سایر گروه‌ ها که ممکن است در معرض خطر باشند.

«یو ان اچ سی آر» گفته که در روز های اخیر گزارش ‌های از بازداشت افغان‌ ها در سراسر پاکستان از جمله دارندگان کارت «پی او آر » را دریافت کرده است.

خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که مقامات پاکستان روز چهارشنبه ۶ اگست اعلام کرده اند که مهلت اخراج صدها هزار دارنده کارت «پی او آر » را برای ۲۵ روز تمدید کرده‌ اند.

این خبرگزاری به نقل از لطیف الرحمان، سخنگوی وزارت داخله و امور قبایل پاکستان نوشته که به پناهندگان یک "مهلت" ۲۵ روزه، از ۴ تا ۳۱ اگست، برای بازگشت داوطلبانه به کشور شان داده می شود و پس از آن، افراد باقی مانده ممکن است با بازداشت و اخراج اجباری مواجه شوند.

پناهجویان افغان: با ترس و بی‌اطمینانی روزگار می‌گذرانیم

در این حال شماری از افغان های دارنده کارت «پی او آر» در پاکستان مهلت داده شده را ،کمتر از انتظار دانسته می گویند نمی توانند در این مدت برای خروج از آن کشور آماده شوند.

رحمت‌ الله، یکی از آنان ساکن شهر اسلام‌ آباد پاکستان، به رادیو آزادی گفت که پس از ۴۸ سال زندگی در این کشور، اکنون به دلیل فشارها و محدودیت‌ ها، ناچار مصمم به ترک پاکستان شده است.

او می‌ گوید در طول این سال‌ ها خانه شخصی، دکان، موتر و سایر دارایی‌ های شخصی به‌ دست آورده، و هرچند با تشدید محدودیت ها، قصد فروش اموال خود را دارد، اما مدعی است که به دلیل وضعیت نامشخص مهاجران، بسیاری از پاکستانی‌ های که افغان‌ها با آنان در ارتباط کاری یا معاملاتی هستند، به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و با استفاده از وضعیت نامشخص مهاجران، بهانه ‌جویی می‌کنند.

«با ترس و هراس زندگی می کنیم بیرون و به بازار رفته نمی توانیم ،کار و بار نمی توانیم و حالا وضعیت طوری است که پاکستانی ها به افغان های که با آنان کار می کنند پول های شان را نمی دهند که تیلفون کنیم یا برویم و پول خود را بخواهیم می گویند بروید پول نیست منتظر باشید که پول آمد برای تان خواهیم داد این چنین وضعیت جریان دارد افغان ها با مشکلات زیادی روبرو اند.»

ثنا گل، یکی دیگر از این مهاجران افغان در منطقه اتک پاکستان نیز می‌ گوید که نسبت به آینده خود و خانواده‌ اش نگران است و بازگشت به افغانستان را دشوار و پر چالش می‌ داند.

از خداوند می خواهیم بر ما رحم کند ما خوب می دانیم که زندگی ما آنجا در افغانستان بسیار سخت خواهد بود

«نگرانی های زیادی داریم از خداوند می خواهیم بر ما رحم کند ما خوب می دانیم که زندگی ما آنجا در افغانستان بسیار سخت خواهد بود ؛اما تا کنون «یو ان اچ سی آر» در مورد به چیزی نگفته هر زمان که بگوید تقاضای ما این است که ما را به یک کشور سوم بفرستد جز این راه دیگری وجود ندارد.»

براساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، حدود ۱.۴ میلیون افغان در پاکستان دارای کارت ثبت نام پناهندگان« پی او آر» اند که سال ها قبل این کارت برای شان داده شده ؛اما تمدید مدت اعتبار آن‌ پس از ۳۰ جون متوقف شد.

این کمیشنری در اعلامیه تازه خود گفته که بازگشت گسترده افغان‌ ها در سال جاری از کشورهای همسایه، فشار زیادی بر خدمات اولیه، مسکن و معیشت و جوامع میزبان وارد کرده و بحران بشری وخیم در افغانستان را بدتر کرده است.

در ادامه آمده که بازگشت ‌های دسته‌ جمعی و شتابزده به طور قابل توجهی نیاز های حمایتی را افزایش می‌ دهد و خطر بی‌ ثباتی در افغانستان و منطقه، از جمله افزایش جریان مهاجرت را به همراه دارد.

«یو ان اچ سی آر» افزوده که امسال، بیش از ۲.۱ میلیون افغان از جمله ۳۵۲ هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگشته‌ اند یا مجبور به بازگشت شده‌ اند.