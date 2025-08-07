او در صحبت با رادیو آزادی دربارهی این کتابها جزئیات بیشتری ارائه کرده، گفت:
"فعلاً ما برای چهار سطح که سطح ابتدایی «A1، A2، B1 و B2» است، برای هر سطح شش تا هفت کتاب نوشته و تهیه کردهایم، برای هر سطح، کتابهای جداگانهی خواندن، تمرین، گرامر، ترجمه و لغات تهیه شدهاست.
تمامی این متنها را به شکل صوتی نیز آماده کردهایم تا شاگردان بتوانند از آنها استفاده کنند
دکتر یحیی وردک میگوید این کار را برای افغانهایی انجام داده که در جرمنی یا دیگر کشورهایی که به زبان جرمنی در آن صحبت میشود، بزرگ شدهاند.
آقای وردک میافزاید که در گردآوری محتوای این کتابها، برخی از همکارانش نیز با او همکاری کردهاند.
به گفته او، کسانیکه به این کتابها نیاز دارند، میتوانند آنها را از فروشگاه آنلاین آمازون خریداری کنند.
آقای وردک افزود که در نظر دارد کتابهای مشابهی برای آموزش زبان دری نیز تهیه کند.
یحیی وردک که یک داکتر است، در نظام جمهوری پیشین به عنوان مشاور وزارت تحصیلات عالی افغانستان ایفای وظیفه کرده و برای پوهنتونهای افغانستان در رشتههای طب، فارمسی، وترنری و سایر بخشها صدها کتاب تألیف، ترجمه و چاپ کردهاست.
شماری از خانوادههای افغان مقیم جرمنی و متخصصان بخش آموزش، از اقدام تازهی دکتر یحیی وردک استقبال میکنند.
فضل احمد انیس، ممثل افغان که پس از بازگشت مجدد طالبان به قدرت در افغانستان، به جرمنی مهاجر شده، به رادیو آزادی گفت:
در مجموع این کار نیک و بسیار خوبی است، من به آن خیلی امیدوار هستم
"این اقدام برای افغانهایی که در اینجا زندهگی میکنند و فرزندانشان زبانشان را فراموش میکنند، بسیار مؤثر است."
فروزان امیری، استاد پیشین پوهنتون و متخصص پیشین نصاب تعلیمی ملی وزارت معارف افغانستان در بخش زبان که اکنون در جرمنی زندهگی میکند، نیز تألیف چنین کتابهایی را برای خانوادههای مهاجر افغان یک گام مهم میداند:
"وقتی کودکان از فضای زبان و کشور خود دور میشوند، نیاز دارند تا خانوادهها به کتابهای راهنما و کمکی دسترسی داشته باشند تا از طریق آنها خواندن و نوشتن را به فرزندان خود بیاموزند، کودکان میتوانند در فضای خانواده صحبت کنند، اما خواندن و نوشتن دشوار است، اگر کتابها موجود باشند، این کمک میکند و میتواند راه را برای خانوادهها هموار کند."
شایان ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار زیادی از افغانها همراه با خانوادههایشان به کشورهای اروپایی، کانادا و امریکا مهاجر شدند.
این افراد اکنون در مکاتب کشورهای میزبان به زبانهای رسمی همان کشورها آموزش میبینند، اما از یادگیری خواندن و نوشتن به زبان مادریشان بازماندهاند.
اما این تنها مشکل خانوادههایی نیست که به تازهگی به این کشورها مهاجرت کردهاند، بلکه هستند خانوادههایی که سالها پیش به این کشورها رفته اند و با همین چالش روبهرو اند و اکنون که فرزندان آنها بزرگ شدهاند قادر به خواندن و نوشتن به زبانهای رسمی افغانستان، یعنی دری و پشتو، نیستند.