شماری از پناهجویان: با وجود تعیین مهلت بازداشت و آزار اذیت‌ از سوی پولیس همچنان ادامه دارد  

او روز پنجشنبه ۷ اگست به رادیو آزادی گفت با آنکه حکومت پاکستان برای آنها نزدیک به یک ماه مهلت تعیین کرده تا ازین کشور خارج شوند، اما شکایت دارد که پولیس در هر جا چکپاینت ایجاد کرده و بازداشتهای مهاجرین افغان از خانههای شان و جادهها به شدت ادامه دارد.
یوسف گفت:
اینها که یک ماه مهلت داده این یک حرف ناحق است، بازداشتها را جاری نگهداشته اند، همین که بدستشان بیایی بازداشتات میکنند
"حالات بسیار خراب است، هر طرف گرفتاری است، امروز هم وسایطشان در چوک ایستاد بود، یک موتر را از مهاجرین پر کردند، دیروز هم زنان و کودکان خرد سال را بردند، از کنار خانه ما چهار زن سه کودک و یک مرد را بازداشت کرده با خود بردند."
اسدالله یک پناهجوی دیگر و از دارندهگان کارت «پی او آر» نیز شکایت مشابهی داشته و میگوید پولیس به مهلت داده شده اصلاً اهمیت نمیدهد:
"با وجودیکه یک نامه حکومتی برای مهلت یک ماه برای ما رسیده است، اما همان بازداشتها همان آزار و اذیتها و همان تکلیفها جریان دارد، پولیس این نامه را قبول ندارد، وضعیت بسیار خراب است، در هر جا هر کسی را که بازداشت کرده از کسی ۱۰ هزار، از کسی ۲۰ هزار و هر قدر که برابر شده گرفته اند، این حالت جریان دارد و بازداشتها منع نشدهاست."
این نگرانیها درحالی مطرح میشود که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که هزاران مهاجر افغان با وجود خطرات جدی آزار و اذیت و خشونت، با بازگشت اجباری از پاکستان روبهرو هستند.
ریچارد بنت روز چهارشنبه ۶ اگست در صفحه اکس (تویتر سابق) خود به آغاز مرحله جدید اخراج پناهجویان افغان از پاکستان واکنش نشان داده و به نقل از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندهگان (یو ان اچ سی آر) هشدار دادهاست که بازگشتهای دستهجمعی و عجولانه، نیازهای حفاظتی را افزایش داده و خطر بیثباتی را در پی دارد.
بنت نوشته است که "چنین اقدامات اصل عدم باز گرداندن اجباری را نقض میکند".
وزارت داخله پاکستان به مهاجرین افغان دارنده کارتهای ثبت نام پناهجویان (پی او آر) کمتر از یک ماه مهلت داده تا به افغانستان برگردند
وزارت داخله پاکستان تأکید کرده که بعد از اول سپتمبر، آنها به زور اخراج خواهند شد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندهگان (یو ان اچ سی آر) چهارشنبه ۶ اگست در اعلامیهی گفته با توجه به اینکه دارندهگان این کارتها از سالها پیش بهعنوان پناهنده در پاکستان زندهگی میکنند، بازگشت دادن اجباری آنان نقض اصل بینالمللی "عدم بازگرداندن اجباری" محسوب میشود.
در ادامه اعلامیه تأکید شده که پاکستان باید اطمینان حاصل کند که هرگونه بازگشت افغانها به افغانستان داوطلبانه، محفوظ و با عزت است.
گفتنیست که حدود ۱،۴ میلیون افغان در پاکستان دارای کارت ثبت نام پناهندهگان (پی او آر) اند که سالها قبل این کارت برایشان داده شده، اما تمدید مدت اعتبار آن پس از ۳۰ جون سال ۲۰۲۵ متوقف شد.
بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندهگان، امسال بیش از ۲،۱ میلیون افغان از جمله ۳۵۲ هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگشته یا مجبور به بازگشت شدهاند.