پوتین با هیأت امریکایی در باره طرح صلح اوکراین در روسیه دیدار کرد

روسیه می‌گوید با ایالات متحده درباره طرح پیشنهادی صلح در اوکراین گفت‌وگوهای «سودمندی» انجام داده اما هنوز هیچ توافقی نزدیک نیست.

هیأت امریکایی به ریاست استیو ویتکوف نماینده ویژه روز سه‌شنبه در کرملین با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و مقام‌های همراه او نزدیک به پنج ساعت درباره طرحی گفت‌وگو کردند که هدف آن پایان‌دادن به جنگ روسیه در اوکراین است.

پس از این نشست یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی پوتین در یک نشست خبری در کرملین گفت که صلح هنوز نزدیک نشده اما دور هم نیست.

او «مسائل ارضی» را از مهم‌ترین موارد اختلاف دانست و افزود که دو طرف بیشتر درباره ماهیت طرح صحبت کردند تا جزئیات آن.

اوشاکوف گفت برخی موارد برای روسیه قابل قبول بود و درباره برخی دیگر انتقاد داشتند.

او تأکید کرد: «ما بدون حل مسائل ارضی هیچ شانسی برای پایان بحران اوکراین نمی‌بینیم.

اکنون زمان آن رسیده که مسکو و واشنگتن برای رسیدن به پیشرفت واقعی، به‌طور جدی کار را آغاز کنند.»

استیو ویتکوف درباره گفت‌وگوهای انجام‌شده اظهارنظر فوری نکرد و پس از ترک کرملین به سفارت آمریکا در مسکو رفت.