اسرائیل می گوید که قصد دارد همۀ غزه را تصرف کند

اردوی اسرائیل آمادگی خود را برای تصرف کامل غزه اعلام کرده است

براساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اقدام نشانه دیگری از گسترش دامنۀ جنگیست که از ۲۲ ماه به اینسو ادامه دارد. جنگ هوایی و زمینی اسرائیل قبلاً ده ها هزار تن را در غزه کشته، بیشتر جمعیت این منطقه را بیجا ساخته، ساحات وسیع را ویران کرده و این قلمرو را به سمت قحطی سوق داده و به گفتۀ اسوشیتد پرس یک عملیات بزرگ زمینی دیگر، تقریباً یقیناً این فاجعه بشری را تشدید خواهد کرد.

بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز، پلان های جامع بیشتری را طرح ریزی کرده، گفت که اسرائیل پلان دارد تا همۀ غزه را کنترول کند. در حال حاضر اسرائیل حدود سه چهارم این قلمرو ویران شده را تحت کنترول خود دارد.

نتانیاهو همچنین گفته که برای از بین بردن گروه حماس، نیاز است تا اسرائیل همۀ غزه را تصرف کند و زمانیکه در مصاحبه با فاکس نیوز از او پرسیده شد که آیا اسرائیل"تمام غزه را کنترول خواهد کرد" نتانیاهو گفت:

"ما نمیخواهیم آنرا حفظ کنیم. ما می خواهیم یک محیط امنیتی داشته باشیم. میخواهیم آنرا به نیروهای عرب تسلیم کنیم که بدون تهدید به ما و فراهم ساختن زندگی خوب برای مردم غزه، آنرا به درستی اداره کنند".

احتمال دارد که اشغال کامل غزه جان تعداد بی شمار از فلسطینی ها و حدود ۲۰ گروگان را به خطر بیاندازد

حماس که از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، در یک اعلامیه برنامه های نتانیاهو را رد کرده ،گفته که مردم در نوار غزه"در برابر اشغال، سرکش باقی خواهند ماند."

به گفته حماس"گسترش تجاوز علیه مردم فلسطین، قدم زدن در پارک نخواهد بود."

دفتر صدر اعظم اسرائیل گفته که اردوی این کشور آمادگی خود را برای تصرف کامل غزه اعلام کرده است.

براساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، احتمال دارد که اشغال کامل نوار غزه جان تعداد بی شمار از فلسطینی ها و حدود ۲۰ گروگان را که هنوز در اسارت گروه حماس قرار دارند، به خطر بیاندازد و اسرائیل را به سطح بین المللی بیشتر منزوی سازد.

جنگ در غزه زمانی آغاز شد که در اثر حملۀ حماس در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ بر جنوب اسرائیل ۱۲۰۰تن کشته و حدود ۲۵۱ تن به گروگان گرفته شدند.

مقامات صحی در غزه، بدون تفکیک بین جنگجویان و افراد ملکی گفته اند که در نتیجۀ حمله تهاجمی اسرائیل از آن زمان تا اکنون، بیش از 60,000 فلسطینی کشته شده اند.