رهبران اتحادیه اروپا، یکبار دیگر حمایت شان را از اوکراین اعلام کردند

در بیانیه مشترکی که توسط رهبران بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، جرمنی، پولند و فنلند منتشر شده گفته شده است که رهبران بر ضرورت تضمین‌های امنیتی قوی و قابل‌اعتماد که اوکراین را قادر سازد به‌طور مؤثر از حاکمیت و تمامیت ارضی خود دفاع کند توافق کردند.

در این بیانیه همچنان گفته شده است که اوکراین آزادی انتخاب سرنوشت خود را دارد.

این درحالیست که قرار است رهبران امریکا و روسیه جمعه آینده در الاسکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین با هم دیدار کنند.

این نخستین گفتگوی رو درروی دو رئیس جمهور از زمان رسیدن ترمپ به قدرت و همچنان اولین دیدار رؤسای‌جمهور امریکا و روسیه در چهار سال گذشته خواهد بود.

شبکه خبری ان‌بی‌سی، به نقل از یک مقام ارشد امریکایی و سه فرد دیگر که در جریان موضوع قرار گرفته‌اند، گزارش داد که قصر سفید در حال بررسی دعوت از ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به نشست آلاسکا است؛ اما این موضوع از سوی منابع رسمی تأیید نشده است.

ترمپ روز جمعه گذشته (۸ اگست) با اعلام خبر این نشست گفت که هر گونه توافق ممکن است شامل «تبادل سرزمین» باشد.

اما این موضوع ممکن است با موضع دیرینه کی‌یف که گفته است تمام مناطقی را که روسیه تصرف کرده باید بازپس گیرد، در تضاد باشد.

زلنسکی که در نشست آلاسکا حضور نخواهد داشت، هرگونه ایده واگذاری زمین به روسیه را به شدت رد کرد.

او چند ساعت پس از اعلام ترمپ، در یک ویدیوی منتشر شده گفت که اوکراینی‌ها زمین خود را به اشغالگر نخواهند داد.

تهاجم روسیه به اوکراین که بزرگ‌ترین جنگ زمینی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون است، اوکراین را ویران کرده و اقتصاد و سیاست داخلی روسیه را دگرگون ساخته است.

تصمیم ترامپ برای دیدار با پوتین نشان می‌دهد که او معتقد است روابطش با رئیس‌جمهور روسیه می‌تواند به یک صلح پایدار منجر شود.