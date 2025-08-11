شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرده است که دو خبرنگار و سه فیلم‌بردار این شبکه در غزه، در پی حمله نیروهای اسرائیلی کشته شده‌اند.

الجزیره گفته است که خبرنگارانش، انس الشریف و محمد قریقع، روز یکشنبه ۱۰ آگست در یک حمله هدفمند اسرائیل جان باختند.

ابراهیم ظاهر، محمد نوفل و مؤمن الیوا به عنوان فیلم‌برداران تیم خبری معرفی شده‌اند که در میان کشته‌شدگان هستند.

این تیم خبری عمدتاً گزارش‌های خود را از بخش شمالی غزه و به زبان عربی تهیه می‌کرد.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، این خبرنگاران هنگام حمله در چادر کاری خود بودند.

اردوی اسرائیل حمله به خبرنگاران الجزیره را تأیید کرده و انس الشریف را «تروریست در لباس خبرنگار» خوانده است.

این اردو در کانال تلگرام خود نوشته که الشریف فرمانده یک هسته تروریستی وابسته به حماس بوده و مسئول حملات موشکی به اسرائیل است.

حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

شبکه الجزیره این اتهامات را رد کرده و گفته است الشریف خبرنگاری بود که جان خود را برای پوشش وضعیت مردم غزه به خطر انداخت.

از آغاز جنگ غزه تاکنون، ۱۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای شبکه الجزیره در این درگیری‌ها کشته شده‌اند.

این گزارش‌ها همزمان با نشست فوق‌العاده روز یکشنبه شورای امنیت سازمان ملل منتشر شد، نشستی که در آن، گسترش عملیات نظامی در غزه به شدت محکوم گردید.

سازمان ملل گفته است که پس از دو سال جنگ، تقریباً همه ساکنان غزه آواره شده و نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.