سه شنبه ۲۱ اسد ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۰۱

خبر ها

رادیو نسیم فعالیت خود را متوقف می‌کند

آرشیف
آرشیف

رادیو نسیم اعلام کرد که پس از ۱۳ سال فعالیت در ولایات دایکندی و بامیان، نشرات خود را متوقف می‌کند.

در اعلامیه‌ای که در صفحۀ فیسبوک این رسانه منتشر شده، گفته شده"گاهی اوقات، زمانه سخت‌تر از آن است که بتواند صداها را تحمل کند."

در این اعلامیه ابراز امیدواری شده که ممکن است این رادیو"در صورت بهبود شرایط، نشرات خود را از سر بگیرد."

چهارشنبه گذشته، ادارۀ استخبارات طالبان مدیر و دو خبرنگار رادیو نسیم را در دایکندی دستگیر کرد و برخی از تجهیزات این رادیو نیز مصادره شد.

براساس مرکز روزنامه‌نگاران افغانستان، کارمندان رادیو نسیم به اتهام پوشش گزارش سازمان ملل متحد در مورد داعش و مخالفان مسلح طالبان دستگیر و مورد تحقیقات قرار گرفتند.

طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در سال 2021 میلادی، محدودیت های شدیدی را بر خبرنگاران و رسانه های آزاد در افغانستان وضع کرده اند که باعث مسدود شدن صدها رسانه و مهاجرت هزاران خبرنگار و کارمند سانه ای از افغانستان شده است. در حال حاضر چندین خبرنگار افغان به خاطر کار های ژورنالیستک شان، در زندان های طالبان بسر می برند که انتقادات شدید سازمان ها و نهاد های داخلی و بین المللی حمایت از خبرنگاران را در پی داشته است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ملل متحد: چهار سال پس از تسلط طالبان، زنان افغان نه تحصیل می‌کنند، به کار دسترسی دارند

آرشیف
آرشیف

سازمان ملل متحد می گوید که چهار سال پس از به قدرت رسیدن طالبان"زنان افغان عمر کوتاه‌تر و صحت ضعیف‌تری دارند."

سازمان ملل متحد در پستی در ویب‌سایت خود همچنین گفته که طالبان در این مدت حدود ۱۰۰ فرمان ضد زنان زنان صادر کرده اند که پیامدهای «ویرانگری» برای زنان و دختران افغان در پی داشته است.

به گفتۀ سازمان ملل متحد، بیش از ۷۸ درصد از زنان افغان نه تحصیل می‌کنند و نه هم به کار دسترسی دارند. در حال حاضر یافتن کار برای زنان دشوار و آموزش"غیرممکن" است.

حدود چهار سال قبل، در 15 اگست 2021 میلادی طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، آنها دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون ها منع شدند، کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همۀ موسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام شد.

دیدار وزیر صنعت و تجارت طالبان با سرمایه گذاران چینی و سفر او به قرغزیستان

دیدار وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان با سرمایه گذاران چینی
دیدار وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان با سرمایه گذاران چینی

یک هیئت حکومت طالبان برای اشتراک در نشست اقتصادی قرغزیستان، راهی این کشور شده است.

ریاست این هیئت را نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به دوش دارد.

حکومت طالبان دیروز دوشنبه در پیامی روی صفحۀ ایکس، تویتر سابق، نوشته است که این هیئت با مقامهای قرغیز در رابطه به گسترش روابط اقتصادی صحبت خواهد کرد.

همزمان با این، دیروز وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت که یک هیئت تجار چینی به کابل آمده و با مقامهای حکومت طالبان در بارۀ سرمایه گذاری در افغانستان گفتگو کرده است.

مقامهای طالبان میگویند که این تجار چینایی به سرمایه گذاری در بخشهای انرژی و سکتور ساختمانی علاقمندی نشان داده اند.

حکومت طالبان از سوی کشور های غربی تحت تحریمهای اقتصادی قرار دارد.

به همین دلیل تلاش میکند تا روابط اقتصادی اش را با روسیه، چین، ایران و کشور های آسیای مرکزی گسترش دهد.

هیچ کشوری به جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد.

"روسیه و اوکراین برای رسیدن به صلح از بخشی از قلمرو خود بگذرند": دونالد ترمپ

دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا
دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا

دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا گفته است که روسیه و اکراین، برای رسیدن به صلح، باید از بخشی از قلمرو خود بگذرند.

ترمپ دیروز دوشنبه، ۲۰ اسد، در قصر سفید به خبرنگاران گفت که نشست روز جمعۀ او با ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، در اصل نشستی برای بررسی شرایط صلح است.

رییس جمهور ترمپ افزوده است که "شاید در دو دقیقۀ اول دیدار با پوتین" بداند که آیا در تلاشهای صلح بین روسیه و اوکراین پیشرفت ممکن است یا خیر.

انتظار می‌رود رهبران روسیه و ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه در ایالت الاسکای امریکا باهم ملاقات کنند.

از سال ۲۰۲۱ به اینسو، این نخستین دیدار بین رییس جمهوران امریکا و روسیه خواهد بود.

پیش از این ولودیمیر زلینسکی، رییس جمهور اوکراین گفته بود، از تلاشهای صلح حمایت میکند اما حاضر نیست قلمرو کشور خود را به روسیه واگذار کند.

رهبران اتحادیۀ اروپا نیز ابراز نگرانی کرده گفته اند که ممکن است ترمپ "تعهدات نا مطلوب" به پوتین بسپارد.

آنها در یک اعلامیۀ مشترک دیروز گفتند که "مرزهای بین المللی با زور تعیین نمی‌شوند".

«تومان» و «قران»؛ چهار صفر از پول ملی ایران حذف می‌شود

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

دولت ایران با حذف چهار صفر از پول ملی و تعیین «تومان» و «قران» به‌عنوان واحد رسمی موافقت کرده است.

در دوره گذار، تومان و ریال همزمان در گردش خواهند بود.

هدف این طرح کاهش اثرات تورم مزمن، ساده‌سازی مبادلات و کوچک‌کردن ارقام است، اما بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس آن را بی‌اثر یا حتی زیان‌بار در شرایط تورم بالای ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌دانند.

منتقدان تأکید دارند که موفقیت چنین اصلاحی منوط به کنترل تورم و ثبات اقتصادی است.

برخی نیز پیشنهاد حذف شش صفر یا انجام اصلاحات ساختاری پیش از اجرای آن را مطرح کرده‌اند.

این تصمیم در حالی گرفته شده که ریال ایران یکی از کم‌ارزش‌ترین واحدهای پولی جهان است.

رکوردشکنی سفرهای داخلی و کاری در آلمان با وجود کاهش گردشگران خارجی

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

با وجود کاهش تقاضا از خارج، سفرهای تفریحی و کاری در آلمان رکورد قایم کرده است.

به گزارش اداره آمار فدرال، هوتل‌ها و اقامتگاه‌های بزرگ آلمان در نیمه نخست سال جاری بیش از ۲۲۳ میلیون اقامت شبانه ثبت کردند که ۰.۱ درصد بیشتر از مدت مشابه ۲۰۲۴ است.


در جولای، شمار مهمانان خارجی ۱۲.۷ درصد کاهش یافت که ناشی از رقم غیرمعمول سال گذشته به دلیل برگزاری جام ملت‌های اروپا بود، اما این افت با افزایش ۷.۴ درصدی اقامت مسافران داخلی جبران شد.


در مجموع، در جولای ۵۰.۵ میلیون اقامت در اقامتگاه های بزرگ ثبت شد که ۳.۸ درصد بیشتر از سال قبل است.

رهبران اروپایی خواستار حضور اوکراین در مذاکرات میان امریکا و روسیه شد

جنگ در اوکراین
جنگ در اوکراین

رهبران اروپایی خواستار حضور اوکراین در مذاکرات صلح میان امریکا و روسیه شدند جنگ سه ساله در اوکراین پایان یابد.

دیدار پوتین و ترمپ جمعه در آلاسکا برگزار می‌شود و اتحادیه اروپا تأکید کرده که بدون حضور زلنسکی هیچ توافقی پذیرفتنی نیست.

این دو رهبر جمعه در ایالت آلاسکای آمریکا دیدار خواهند کرد تا تلاش کنند جنگ سه‌ساله را پایان دهند، اما اتحادیه اروپا تأکید کرده که کیف و قدرت‌های اروپایی باید بخشی از هر توافق برای پایان دادن به درگیری باشند.

در همین حال وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست ویدیویی روز دوشنبه، ۲۰ اسد در این باره بحث خواهند کرد و وزیر خارجه اوکراین نیز به این جلسه خواهد پیوست.

رهبران فرانسه، جرمنی، ایتالیا، پولند، بریتانیا، فنلند و رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «راه رسیدن به صلح در اوکراین بدون تصمیم‌گیری اوکراین ممکن نیست» و از ترمپ خواستند تا فشار بیشتری بر روسیه وارد کند.

زلنسکی در سه روز گذشته تماس‌هایی با ۱۳ رهبر از جمله حامیان اصلی کیف یعنی جرمنی، بریتانیا و فرانسه داشته است.

ناتو و کشورهای شمال اروپا نیز حمایت خود را از مشارکت کامل اوکراین در روند صلح اعلام کرده‌اند.

در سیستان و بلوچستان ایران، مهاجمان یک پولیس را به قتل رسانده‌اند

ایران، آرشیف
ایران، آرشیف

در ایالت سیستان و بلوچستان ایران، سه مهاجمی که قصد ورود به یک پوسته پولیس را داشتند، کشته شدند.

به گزارش فرانس‌پرس به نقل از مقام‌های ایرانی، این رویداد روز یک‌شنبه ۱۹ اسد رخ داده و یک پولیس نیز کشته شده است.

مقام‌های ایرانی مهاجمان را از اعضای گروه سنی اسلام‌گرای «جیش‌العدل» معرفی کرده‌اند که به گفته آنان، در جنوب غرب ایران و پاکستان فعالیت دارند.

ولایت سیستان و بلوچستان که با افغانستان و پاکستان مرز طولانی دارد، هر از گاهی شاهد چنین ناامنی‌هایی است.

زلزله‌ ۶.۱ ریشتری سیندیرگی ترکیه را لرزاند؛ یک نفر کشته و ۲۹ نفر زخمی

ساختمان‌های ویران شده پس از زلزله در غرب ترکیه
ساختمان‌های ویران شده پس از زلزله در غرب ترکیه

زلزله‌ای به قدرت ۶.۱ ریشتر شامگاه یکشنبه ۱۹ اسد منطقه سیندیرگی در غرب ترکیه را لرزاند.

به گفته سازمان مدیریت بحران ترکیه «آفاد» این زمین‌لرزه که ساعت ۱۹:۵۳ به وقت محلی رخ داد، در استانبول، ازمیر و چند شهر دیگر نیز احساس شد.

علی یرلیکایا وزیرداخله ترکیه اعلام کرد که یک مرد ۸۱ ساله پس از نجات از زیر آوار جان باخت و ۲۹ نفر دیگر زخمی شدند.

این زلزله باعث فروریختن ۱۶ ساختمان شد که چهار مورد آن مسکونی بود، از جمله یک ساختمان سه‌طبقه در مرکز شهر که شش نفر در آن زندگی می‌کردند.

طالبان با «بی‌اساس» خواندن گزارش‌های یوناما اعلام کرد که در برابر آن «اقدام مناسب» انجام خواهد داد.

نیروهای طالبان در حالی که افغان‌های اخراج‌شده از ایران منتظر دریافت کمک‌های غذایی در هرات هستند، نگهبانی می‌دهند. ۴ اگست ۲۰۲۵
نیروهای طالبان در حالی که افغان‌های اخراج‌شده از ایران منتظر دریافت کمک‌های غذایی در هرات هستند، نگهبانی می‌دهند. ۴ اگست ۲۰۲۵

وزارت خارجه حکومت طالبان به دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) هشدار داده است که در مورد آنچه «گزارش‌های بی‌اساس» می‌خواند، «اقدام مناسب» انجام خواهد داد.

این وزارت روز یکشنبه ۱۹ اسد در بیانیه‌ای این اظهارات را در واکنش به گزارش بخش حقوق بشر یوناما مطرح کرد؛ گزارشی که درباره وضعیت افغان‌های اخراج‌شده از ایران و پاکستان تهیه شده بود.

یوناما در اوایل ماه اسد در گزارشی اعلام کرد که پناهجویانی که به‌زور از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده می‌شوند، از سوی طالبان با شکنجه، بدرفتاری، بازداشت‌های بی‌دلیل و تهدیدات امنیتی مواجه هستند.

وزارت خارجه طالبان گفته است که گزارش یوناما بیشتر بازتاب «تجربه‌های فردی تعداد محدودی از افراد» است که بر اساس ادعا با مشکلات روبه‌رو شده‌اند، در حالی که «تجربه‌های مثبت میلیون‌ها افغان» که به گفته آنان در شرایط امن، با عزت و باثبات به کشور بازگشته‌اند، در آن بازتاب نیافته است.

این نخستین بار نیست که حکومت طالبان با نهادهای تحقیقی سازمان ملل دچار تنش می‌شود. سال گذشته نیز این حکومت گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را نقد کرد و سفر او به افغانستان را ممنوع ساخت.

