یک سال از سرنگونی نظام خاندان اسد در سوریه گذشت

یک سال پیش در ۱۷ قوس مخالفان مسلح وارد دمشق، پایتخت سوریه، شدند. بشار اسد، رئیس‌جمهور مخلوع سوریه، به همراه خانواده و شماری از مقامات حکومتش به روسیه فرار کردند.

عملیات برق‌آسای مخالفان مسلح به رهبری احمد شرع از تاریخ ۶ قوس آغاز شد و پس از دوازده روز حکومت اسد را سرنگون کرد.

احمد شرع، رهبر مخالفان مسلح اسد که پیش‌تر با نام ابو محمد جولانی شناخته می‌شد و اکنون رئیس‌جمهور دوره انتقالی سوریه است، در روز سقوط حکومت اسد در جمع هوادارانش در مسجد اموی دمشق گفت که "این پیروزی تاریخ جدیدی در منطقه رقم می‌زند."

پس از سقوط اسد، بسیاری از تحریم‌های اعمال‌شده علیه این کشور، از جمله از سوی امریکا و اروپا، رفع و درهای سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور جنگ‌زده باز شد؛ دستاوردهایی که نظام جدید سوریه می خواهداز آن محافظت کند.

رئیس‌جمهور موقت سوریه پیش از این از مردم خواسته بود که به خیابان‌ها بیایند و سالروز سقوط رژیم اسد را گرامی بدارند و وحدت ملی را نشان دهند.

احمد شرع نخستین رهبر سوری است که در ماه نومبر به واشنگتن سفر کرد و با دونالد ترمپ ریئس جمهور امریکا دیدار کرد.

سفر تاریخی او چند روز پس از آن انجام شد که واشنگتن نام او را از فهرست تروریسم حذف کرد.

گروه شرع، هیئت تحریر الشام در گذشته با القاعده ارتباط داشت.