جهان
یک سال از سرنگونی نظام خاندان اسد در سوریه گذشت
یک سال پیش در ۱۷ قوس مخالفان مسلح وارد دمشق، پایتخت سوریه، شدند. بشار اسد، رئیسجمهور مخلوع سوریه، به همراه خانواده و شماری از مقامات حکومتش به روسیه فرار کردند.
عملیات برقآسای مخالفان مسلح به رهبری احمد شرع از تاریخ ۶ قوس آغاز شد و پس از دوازده روز حکومت اسد را سرنگون کرد.
احمد شرع، رهبر مخالفان مسلح اسد که پیشتر با نام ابو محمد جولانی شناخته میشد و اکنون رئیسجمهور دوره انتقالی سوریه است، در روز سقوط حکومت اسد در جمع هوادارانش در مسجد اموی دمشق گفت که "این پیروزی تاریخ جدیدی در منطقه رقم میزند."
پس از سقوط اسد، بسیاری از تحریمهای اعمالشده علیه این کشور، از جمله از سوی امریکا و اروپا، رفع و درهای سرمایهگذاری خارجی در این کشور جنگزده باز شد؛ دستاوردهایی که نظام جدید سوریه می خواهداز آن محافظت کند.
رئیسجمهور موقت سوریه پیش از این از مردم خواسته بود که به خیابانها بیایند و سالروز سقوط رژیم اسد را گرامی بدارند و وحدت ملی را نشان دهند.
احمد شرع نخستین رهبر سوری است که در ماه نومبر به واشنگتن سفر کرد و با دونالد ترمپ ریئس جمهور امریکا دیدار کرد.
سفر تاریخی او چند روز پس از آن انجام شد که واشنگتن نام او را از فهرست تروریسم حذف کرد.
گروه شرع، هیئت تحریر الشام در گذشته با القاعده ارتباط داشت.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
تایلند حملات هوایی را علیه کامبودیا آغاز کرد
وینتای سوواری، سخنگوی اردوی تایلند، روز دوشنبه ۱۷ قوس به خبرنگاران گفت که یک سرباز در حملات نیروهای کامبودیا در نزدیکی مرز کشته و هشت نفر دیگرزخمی شدهاند. او گفت تایلند برای دفاع از خود حملات هوایی علیه کامبودیا انجام داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی تایلند اعلام کرده است که حدود ۳۵ هزار نفر در این کشور از مناطق مرزی تخلیه شدهاند.
نت فیکترا، وزیر اطلاعات کامبودیا به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که "حداقل چهار غیرنظامی در حملات تایلند کشته شده اند.
درگیری تازه، هزاران غیرنظامی را در هر دو کشور وادار به فرار از خانههایشان کرده است.
در ماه اکتوبر، دونالد ترمپ ریئس جمهور امریکا اعلامیه ای صلح را امضا کرد و از توافقهای جدید تجاری با تایلند و کامبودیا پس از تمدید آتشبس سخن گفت.
اما تایلند بعداً این توافق را تعلیق کرد و دو طرف یکدیگر را به آغاز دوبارۀ درگیریها متهم کردند.
از آن زمان، مقامهای کامبودیا و تایلند از درگیریهای پراکنده در امتداد خط مرزی خبر دادهاند که روز یکشنبه و دوشنبه دوباره شعلهور شد.
نتانیاهو: اسرائیل قصد دارد نیروهای خود را در منطقهٔ حایل در جنوب سوریه حفظ کند
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، میگوید قصد دارد نیروهای کشورش را در منطقهٔ حایل در جنوب سوریه حفظ کند.
او روز یکشنبه ۷ دسمبر در نشست با سفیران اسرائیل گفت که امیدوار است در مورد غیرنظامیسازی جنوب سوریه به توافق برسد، اما تأکید کرد که با وجود آن، نیروهای اسرائیلی همچنان در آن منطقه باقی خواهند ماند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که احمد الشراع، رئیسجمهور موقت سوریه، روز شنبه اسرائیل را به گسترش بحران به کشورهای دیگر متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری دیپیای جرمنی، اشارهٔ الشراع به ادامهٔ حملات هوایی و بمباردمان اسرائیل در جنوب سوریه بوده است.
اسرائیل سال گذشته پس از سقوط رژیم بشار اسد، نیروهای خود را به منطقهٔ حایل تحت ادارهٔ سازمان ملل در میان بلندیهای جولان و سوریه اعزام کرد.
اسرائیل میگوید حضور این نیروها برای تأمین امنیت و جلوگیری از هرگونه حملهٔ احتمالی از این منطقه ضروری است.
زلنسکی امروز به لندن میرسد تا با متحدان کلیدی اروپایی خود دیدار کند
انتظار میرود ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز دوشنبه ۸ دسمبر به لندن برسد تا با مقام های بریتانیایی و متحدان کلیدی اروپایی خود، فرانسه، جرمنی و ایتالیا گفتوگو کند.
در کنار بحث روی طرح پیشنهادی صلح با روسیه، زلنسکی قرار است متحدانش را برای فراهمسازی تجهیزات دفاعی بیشتر نیز تحت فشار قرار دهد، زیرا روسیه با سردتر شدن هوا حملات خود بر تأسیسات زیربنای ملکی و انرژی در اوکراین را افزایش داده است.
گفتوگوهای لندن پس از مذاکرات سهروزه میان مقامهای اوکراینی و ایالات متحده در ایالت فلوریدا برگزار میشود.
با آنکه دو طرف این مذاکرات را «مثبت» توصیف کردند، اما هیچ پیشرفت آشکاری در آن دیده نشد.
ادارهٔ رئیسجمهور ترمپ گفته است که تلاش نهایی را انجام خواهد داد تا جنگ میان روسیه و اوکراین هرچه زودتر پایان یابد.
ادارهٔ ترمپ ۵۵ تن از اتباع ایرانی را از امریکا اخراج کرد
وزارت خارجهٔ ایران روز یکشنبه، ۱۶ قوس اعلام کرد که ۵۵ تن از اتباع این کشور که از سوی ادارهٔ دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، اخراج شدهاند، به ایران بازگشتهاند.
مجتبی شصتی کریمی، رئیس بخش قونسلی این وزارت، امروز در گفتگو با خبرگزاری میزان از «دریافت گزارشهایی از برخوردهای غیرانسانی» با افراد بازگشته خبر داده، اما در مورد زمان دقیق ورود آنان به ایران چیزی نگفته است.
پیش از این، شبکهٔ تلویزیونی سیانان گزارش داده بود که دومین گروه از ایرانیهای اخراجشده از امریکا روز یکشنبه با یک پرواز از طریق قطر وارد ایران خواهند شد.
نخستین گروه از ایرانیان اخراجشده از سوی ادارهٔ ترمپ اوایل ماه میزان امسال به ایران برگشته بودند.
آتشسوزی در یک کلوپ شبانه در هند جان ۲۵ نفر را گرفت
مقامهای هندی میگویند که در نتیجهٔ آتشسوزی در یک کلوپ شبانه در شهر ساحلی گوا، ۲۵ تن جان باختهاند.
پرامود ساونت، وزیر اعلی گوا، روز یکشنبه ۱۶ قوس، به خبرنگاران گفت که سه تا چهار گردشگر خارجی نیز در میان قربانیان هستند، اما در مورد هویت آنان جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
به اساس تحقیقات ابتدایی، آتشسوزی در پی انفجار یک سلندر گاز در آشپزخانهٔ این کلوپ شبانه رخ داده است.
آقای ساونت افزود که سه نفر بر اثر جراحات ناشی از سوختگی و متباقی به دلیل خفگی جانهایشان را از دست دادهاند.
در نتیجۀ حملۀ روسیه بر یک شهر اوکراین جریان آب و برق قطع شد
نیروهای روسی شبانه به شهر کرمنچوک اوکراین با استفاده از طیارههای بیپیلوت و موشک حمله کردند که سبب اختلال در تأمین آب و برق شد.
ویتالی مالتسکی، شاروال این شهر امروز در بیانیهای در رسانههای اجتماعی اعلام کرد که جزئیات خسارات احتمالی ناشی از این حمله پس از تحقیقات منتشر خواهد شد.
وی افزود که کارکنان خدمات عمومی در حال تلاش برای برقراری مجدد تأمین جریان آب و برق هستند.
در همین حال، ارتش اوکراین دیروز از حمله طیارههای بیسرنشین دیگری به روسیه خبر داد و گفت که این حمله یک تأسیسات نفتی در ریازان، در ۲۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مسکو را هدف قرار داده است.
پاول مالکوف، والی ریازان، دیروز در صفحه تلگرام خود نوشت که طیارههای بیسرنشین در یک منطقه صنعتی فرود آمدهاند اما هیچ خسارتی ایجاد نکردهاند.
ترکیه میگوید گفتوگوها درباره مأموریت «نیروی حافظ ثبات» در غزه همچنان ادامه دارد.
ترکیه میگوید گفتوگوها درباره مأموریت «نیروی حافظ ثبات» در غزه همچنان ادامه دارد.
هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز شنبه ۱۵قوس اعلام کرد که بحثها درباره مأموریت این نیرو از جمله اصول عملیات ادامه دارد.
او در سخنرانی خود در نشست سالانه دوحه افزود که هدف اصلی این گفتوگوها باید جدا نگهداشتن اسرائیلیها و فلسطینیها در امتداد مرز باشد.
همزمان،صدراعظم قطر اعلام کرد که آتشبس دوماهه در غزه تا زمانی که نیروهای اسرائیل با حمایت واشنگتن و مطابق طرح صلح از قلمرو فلسطینیها خارج نشوند، بهطور کامل اجرا نخواهد شد.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی تأکید کرد که شرایط کنونی بسیار حساس است و تنها هنگامی که در باره آتشبس همه جانبه می توان صحبت کرد که نیروهای اسرائیلی از سرزمینهای فلسطینی خارج شوند.
میتا ایآی "Meta AI"در اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک اضافه میشود
شرکت میتا اعلام کرد محتوای رسانههای خبری بزرگ را در دستیار هوش مصنوعی خود "Meta AI" ادغام میکند تا کاربران اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک بتوانند از اطلاعات لحظهای و معتبر بهرهمند شوند.
این شرکت بزرگ شبکههای اجتماعی روز جمعه، ۱۴ قوس، در خبرنامهای گفت که دستیار "میتا ایآی» هنگام پاسخ به پرسشهای خبری، تازهترین گزارشها، مطالب تفریحی و سبک زندگی را از طریق همکاری با رسانههایی چون سیانان، فاکسنیوز، لوموند، پیپل و USA Today ارائه خواهد کرد.
میتا میگوید این قابلیت جدید به کاربران این امکان را می دهد که از "منابع متنوعتر" استفاده کنند و برای جزئیات بیشتر از طریق لینکها وارد وبسایتهای خبری همکار شوند.
این شرکت اعلام کرده که هدف از این گسترش، "واکنشپذیری، دقت و توازن بیشتر" در عملکرد دستیار هوش مصنوعی با گنجاندن دیدگاههای گوناگون است.
دستیار میتا اِیآی "Meta AI" در سراسر پلتفرمهای این شرکت در دسترس است و به میلیاردها کاربر در سراسر جهان خدمات ارائه میدهد.
نتفلیکس شرکت بزرگ فیلمسازی برادران وارنر را می خرد
نتفلیکس، شرکت فیلمسازی برادران وارنر را که یکی از شناختهشدهترین کمپنیهای فعال در سینمای هالیوود است، و زیرشاخههای آنلاین آن ازجمله اچ بی او "HBO" و اچ بی او"HBO Max" را خریداری می کند.
نتفلیکس این تصمیم را روز جمعه، ۱۴ قوس اعلام کرده است.
مراحل خرید و ادغام کامل "برادران وارنر" در نتفلیکس بین ۱۲ تا ۱۸ ماه طول خواهد کشید و شیوهٔ خرید هم به شکل ترکیبی از پول نقد و تبادله ارزش سهام خواهد بود.
ارزش نقدی این معامله ۷۲ میلیارد دالر اعلام شده و با محاسبه ارزش سهام، ارزش نهایی این معامله به حدود ۸۳ میلیارد دالر میرسد.
به این ترتیب نزدیک به ۱۳۰ میلیون مشترک خدمات آنلاین برادران وارنر به ۳۰۰ میلیون مشترک نتفلیکس افزوده خواهند شد.