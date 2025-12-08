لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
دوشنبه ۱۷ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۵:۱۷

افغانستان

دبلیو اف پی: فقر و سوءتغذیه در افغانستان در ماه‌های آینده بدتر خواهد شد

آرشیف
آرشیف

برنامه جهانی غذا "دبلیو اف پی" هشدار می دهد که فقر و سوءتغذیه در افغانستان افزایش یافته و وضعیت در ماه‌های زمستان بدتر خواهد شد.

کارل اسکاو معاون "دبلیو اف پی" ۱۶ قوس در مصاحبه ای با الجزیره گفت که تقریباً نیمی از بودجۀ این نهاد کاهش یافته و توانایی فعالیت این سازمان در کشورهایی مانند افغانستان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

او افزوده است که به همین دلیل، کمک‌های این نهاد در افغانستان از حمایت ۱۰ میلیون نفر به تنها ۲ میلیون نفر کاهش یافته است.

به گفته او، دبلیو اف پی نتوانسته مواد غذایی را در مناطقی که کودکان در خطر مرگ قرار دارند، پیش از زمستان ذخیره کند.

افغانستان تحت حاکمیت طالبان با یکی از شدیدترین بحران‌های غذایی جهان روبه‌رو است و بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد "اوچا" در سال جاری میلادی ۲۳.۷ میلیون تن در افغانستان به کمک‌ های بشردوستانه نیاز دارند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

قطر: در حاشیهٔ فورم دوحه، دربارهٔ مبارزه با گروه داعش در افغانستان، سوریه و آفریقا بحث شد

وزارت خارجه قطر می‌گوید که نماینده ویژه این کشور در حاشیه فورم دوحه در مورد مبارزه جاری علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، سوریه و افریقا بحث کرده است.

این وزارت یک‌شنبه، ۷ دسمبر، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که فیصل بن عبدالله ال‌حنزاب در دیدارهای جداگانه با نمایندگان این کشورها به این بحث پرداخته است.

در این اعلامیه در مورد تهدید کنونی داعش و چگونگی مبارزه علیه این گروه معلومات ارایه نشده است.

پژوهشگران و مقامات فرانسوی در ۱۳ نومبر امسال گفتند که گروه داعش در حال حاضر در افغانستان، شرق میانه و افریقا فعالیت دارد و نسبت به گذشته تضعیف شده است.

آنان این اظهارات را در دهمین سالگرد حملات مرگبار در پاریس مطرح کردند که در آن چندین جنگجو و انتحار کننده مربوط به داعش ۱۳۰ نفر را کشته بودند.

ادامه خبر ...

فعالان افغان در جرمنی: گفت‌وگوی ملی تنها راه حل مشکلات کنونی افغانستان است

نشست موسوم به «گفت‌وگوی ملی» در مورد وضعیت افغانستان در شهر فرانکفورت
نشست موسوم به «گفت‌وگوی ملی» در مورد وضعیت افغانستان در شهر فرانکفورت

ده‌ها تن از فعالان و جوانان افغان در شهر فرانکفورت جرمنی، نشستی را دربارۀ وضعیت کنونی افغانستان برگزار کردند و خواستار آغاز گفت‌وگوی ملی به‌عنوان یک نیاز جدی شدند.

دفاع از حقوق زنان افغان برای کار، تحصیل و مشارکت اجتماعی، موضوع اصلی بحث‌های آنان بود.

این نشست تحت عنوان «گفت‌وگوی ملی» به تاریخ ۶ دسمبر، برگزار شد، اما جزئیات آن شام روز گذشته رسانه‌یی شد.

بر اساس اعلامیهٔ مطبوعاتی برگزارکنندگان، "افغانستان تا زمانی که دیدگاه‌ها و صدای متنوع شهروندانش شنیده نشود، نمی‌تواند به ثبات و آینده‌ای بهتر دست یابد."

طالبان پس از به قدرت رسیدن، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان از جمله منع آموزش بالاتر از صنف ششم، کار و سفر بدون محرم وضع کرده‌اند؛ محدودیت‌هایی که نهادهای بین‌المللی و فعالان افغان بارها نسبت به آن ابراز نگرانی عمیق کرده‌اند.


ادامه خبر ...

اتحادیهٔ اروپا: زنان افغان با آسیب‌پذیری‌های فزاینده روبه‌رو اند

نمایندگی اتحادیهٔ اروپا در افغانستان می‌گوید که زنان افغان با آسیب‌پذیری‌های فزاینده‌ای روبه‌رو هستند.

این نمایندگی روز یک‌شنبه، ۱۶ قوس، در شبکهٔ ایکس (توییتر سابق) خواستار پایان دادن به خشونت علیه زنان هنگام مهاجرت، بازگشت و بی‌جاشدن‌های داخلی شد.

نمایندگی اتحادیهٔ اروپا افزوده است که در ادامهٔ «کارزار شانزده‌روزهٔ مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت»، حمایت از زنان افغان را در اولویت فعالیت‌های خود قرار می‌دهد.

پیش از این، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سنبلهٔ امسال گفته بود که زنان و دختران در افغانستان به‌طور سیستماتیک از سوی طالبان از آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی محروم شده‌اند.
این نهاد هشدار داده بود که وضعیت به‌ویژه برای زنان عودت‌کننده از ایران و پاکستان وخیم‌تر است.

ادامه خبر ...

شورای امنیت سازمان ملل همزمان با روز جهانی حقوق بشر نشستی درباره افغانستان برگزار می‌کند

انتظار می‌رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه آینده، ۱۹ قوس، نشستی را در مورد افغانستان برگزار کند.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما، یکشنبه ۱۶ قوس، از برگزاری این نشست در شبکه ایکس، توییتر سابق خبر داد اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد.

این نشست که در مقر سازمان ملل متحد در نیویارک برنامه ریزی شده است همزمان با روزجهانی حقوق بشر برگزار خواهد شد.

از برگزاری این نشست در حالی خبرداده شده که افغانستان با گذشت بیش از چهارسال از بازگشت طالبان به قدرت، همچنان با محدودیت های سختگیرانه حقوق زنان و دختران روبه‌رو است.

ادامه خبر ...

ممنوعیت حضور کارمندان زن سازمان ملل در محل کارشان از سوی طالبان وارد سومین ماه شد

سازمان ملل متحد می‌گوید ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن این سازمان در محل کارشان در افغانستان وارد سومین ماه شده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد روز یک‌شنبه، ۱۶ قوس، با نشر اعلامیه‌ای گفت که این ممنوعیت بر فعالیت‌های بشردوستانه تأثیر منفی گذاشته و هرچه طولانی‌تر ادامه یابد، خدمات نجات‌بخش بیشتری را در معرض خطر قرار خواهد داد.

به گفتهٔ این نهاد، کارمندان زن افغان همچنان از طریق خانه‌ها و جوامع محلی به ارائهٔ کمک‌های بشردوستانه ادامه داده‌اند؛ از جمله به قربانیان زلزله و عودت‌کنندگان از پاکستان و ایران.

سازمان ملل متحد تأکید کرده که تنها در صورتی می‌تواند با اطمینان به زنان و دختران نیازمند در افغانستان رسیدگی کند که به کارمندان زن آن اجازهٔ فعالیت آزادانه داده شود.

این سازمان بارها از حکومت طالبان خواسته است تا ممنوعیت حضور زنان در محل‌های کاری را لغو کند، اما طالبان تاکنون در این زمینه پاسخ مثبت نداده اند.

پیش از این، رسانه‌ها به نقل از منابع طالبان گزارش داده بودند که ممنوعیت حضور کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد در محل کارشان بخشی از عملی‌سازی فرمانی است که بر اساس آن، زنان و دختران از کار در مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی منع می‌شوند.

ادامه خبر ...

در نتیجۀ انفجار مهمات بجامانده از جنگ‌ها در ننگرهار سه نفر کشته شدند

مردم در حال انتقال جسد یک کودک که در انفجار مهمات بجامانده از جنگ‌ها کشته شد. (تصویر آرشیف)
مردم در حال انتقال جسد یک کودک که در انفجار مهمات بجامانده از جنگ‌ها کشته شد. (تصویر آرشیف)

این موضوع را چندین رسانۀ داخلی از جمله طلوع نیوز به نقل از سید طیب حماد، سخنگوی فرماندهی امنیۀ حکومت طالبان در ننگرهار گزارش دادند.

به گفتۀ حماد، این رویداد عصر روز شنبه در روستای ده‌غازی ولسوالی کامه رخ داده است و دو تن از قربانیان برادر هستند.

او افزوده که این رویداد در جریان کار در یک انبار ضایعات فلزات رخ داده است.

این درحالیست که بر اساس آخرین گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ ملل متحد (OCHA) هر ماه بیش از ۵۵ نفر در افغانستان در نتیجۀ انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر نشده کشته و زخمی می‌شوند و در حال حاضر حدود ۳.۳ میلیون نفر در افغانستان در یک کیلومتری مناطق آلوده به ماین و مهمات منفجر ناشده، زندگی می‌کنند.

ادامه خبر ...

مقام‌های قطری و ازبیکستان در پیوند به افغانستان دیدار و گفت‌وگو کردند

مجید محمد آل انصاری، مشاور صدر اعظم و سخنگوی رسمی وزارت امور خارجۀ قطر و عصمت الله ایرگاشف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبیکستان در امور افغانستان
مجید محمد آل انصاری، مشاور صدر اعظم و سخنگوی رسمی وزارت امور خارجۀ قطر و عصمت الله ایرگاشف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبیکستان در امور افغانستان

مجید محمد آل انصاری، مشاور صدر اعظم و سخنگوی رسمی وزارت امور خارجۀ قطر با عصمت الله ایرگاشف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبیکستان در امور افغانستان دیدار کرده است.

وزارت خارجۀ قطر روز شنبه، ششم دسمبر اعلام کرده که این دیدار در حاشیۀ بیست سومین فورم (مجمع) دوحه صورت گرفته است.

به گفتۀ این وزارت، در این دیدار روی روابط دوجانبه بین دو کشور و راه‌های پیشبرد آن، تقویت همکاری در افغانستان و همچنین سایر موضوعات مورد علاقه مشترک مورد بحث قرار گرفته است.

این درحالیست که قرار است امروز در دومین روز فورم دوحه روی موضوع افغانستان بحث صورت گیرد.

وزارت خارجۀ حکومت طالبان در اعلامیه‌ای بیان داشته است که در این فورم دربارۀ نقش افغانستان در اتصال منطقه صحبت خواهد شد.

ادامه خبر ...

استرالیا بر چهار مقام طالبان محدودیت‌های سفر و تحریم‌های مالی وضع کرد

ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس ستره محکمه طالبان
ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس ستره محکمه طالبان

استرالیا به دلیل آنچه «بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه برای زنان» خوانده، بر چهار مقام حکومت طالبان محدودیت‌های سفر و تحریم‌های مالی وضع کرده است.

خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در میان این افراد رئیس ستره‌محکمه و قاضی‌القضات طالبان عبدالحکیم حقانی و سه وزیر این گروه شامل هستند.

به‌گفتهٔ پنی وُنگ، وزیر خارجهٔ استرالیا این مقام‌ها در اعمال محدودیت‌های اخیر بر زنان و دختران افغان و نیز نقض حاکمیت قانون و اصول حکومت‌داری خوب دخیل بوده‌اند.

یک منبع حکومتی طالبان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی این اقدام را «غیرعادلانه» خوانده و افزوده که حکومت آنان هیچ روابطی با استرالیا ندارد.

او افزوده حکومت‌ها باید با درنظر داشت واقعیت‌های افغانستان موضع شان را اعلام کنند.

نیروهای استرالیایی در چارچوب حضور نظامی ناتو نزدیک به دو دهه در افغانستان علیه طالبان جنگیده بودند، اما در آگست ۲۰۲۱ نیروهای خود را از این کشور خارج کردند.

محکمه جزایی بین‌المللی نیز در ماه سرطان سال جاری حکم بازداشت قاضی‌القضات طالبان و همچنین رهبر آنان ملا هبت‌الله آخوندزاده را صادر کرد، اما طالبان اعلام کردند که این محکمه را به رسمیت نمی‌شناسند.

ادامه خبر ...
اپدیت شده

در درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی در اسپین بولدک غیرنظامیان کشته و زخمی شدند

جنگجویان طالبان افغان پس از تبادل آتش بین نیروهای پاکستانی و افغان در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان در اسپین بولدک قندهار گشت‌زنی می‌کنند.
جنگجویان طالبان افغان پس از تبادل آتش بین نیروهای پاکستانی و افغان در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان در اسپین بولدک قندهار گشت‌زنی می‌کنند.

حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده است که در درگیری‌های سپین‌بولدک ولایت کندهار میان نیروهای طالبان و اردوی پاکستان یک سرباز طالبان و چهار غیرنظامی کشته شده‌اند.

پیش ازین عبدالکریم جهاد ولسوال سپین‌بولدک به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته است که در درگیری‌های شب گذشته چهار غیرنظامی دیگر نیز زخمی شده‌اند.

مقام‌های هر دو کشور تأیید کرده‌اند که در درگیری شب‌گذشته از سلاح‌های سنگین هم استفاده شده.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحۀ ایکس خود نوشته است که جنگ از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شده؛ اما مشرف زیدی سخنگوی صدراعظم پاکستان، این ادعا را در بیانیه‌ای در ایکس رد کرده و گفته است حمله ابتدا از جانب افغانستان آغاز شده است.

پاکستان همواره حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان (TTP) متهم می‌کند، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده می‌گوید پاکستان باید مشکلات داخلی خود را در خاک خودش حل کند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG