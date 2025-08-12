عاطف، فوتبالیست با استعداد افغان

محمد عثمان عاطف، ۱۲ ساله حرکات ویژه فوتبال را با سرعت و مهارت اجرا می‌کند.

محمد عثمان عاطف، کودک فوتبالیست افغان، می گوید که امیدوار است روزی برای افغانستان در بازی ‌های بین‌المللی به میدان برود.

«شما این آرزوی مرا کامل بدانید که روزی در سطح بین‌المللی برای افغانستان افتخار بیاورم.»

محمد عثمان عاطف، ۱۲ ساله و باشنده ساحه چاکران شهر قلعه‌ نو، مرکز ولایت بادغیس، با ویدیو هایی از بازی فوتبالش در یک میدان خاکی و با لباس غیر ورزشی در شبکه‌ های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

شماری از کاربران می‌گویند او حرکات ویژه فوتبال را با سرعت و مهارت اجرا می‌کند.

محمد عثمان به رادیو آزادی گفت که به فوتبال علاقه زیاد دارد:

«من فوتبال را از زمانی که خیلی کوچک بودم شروع کردم، بچه‌ ها مرا تشویق می‌ کردند که استعداد داری، حالا فوتبال بخشی از زندگی من است، حدود دو سه سال می‌شود که فوتبال بازی می‌کنم.»

محمد عثمان عاطف که اکنون به کابل آمده،می‌ گوید امیدوار است در کنار درس، در بخش ورزش فوتبال با امکانات بهتر و زیر نظر مربیان پیشرفت کند:

عاطف امیدوار است که در بخش ورزش فوتبال پیشرفت کند

«در قریه ما یک زمین خاکی بود، اصلاً مربی نبود و برای تمرین هیچ امکاناتی نداشتیم، بعد از این ممکن است در کابل بمانم و به قریه نروم تا هم درسم را بخوانم و هم تمرین کنم که با تیم ملی زیر ۱۲ سال افغانستان یکجا شوم.»

او که دانش آموز صنف هفتم مکتب است، به رادیو آزادی گفت مربیانش در کابل بازی او را ستوده‌ اند:

«من بسیار خوشحال هستم، خداوند به من فرصت داد که مردم مرا بشناسند، می‌گویم هر کسی از من حمایت کند، او را هرگز ناامید نخواهم کرد. اینجا مربیان تیم ملی به من گفتند که تو بدون مربی این‌قدر خوب بازی می‌کنی، ممکن است تو را به خارج بفرستیم، حتی شاید در تیم بارسلونا بازی کنی.»

قابل یادآوری است که بسیاری از چهره‌ های مشهور فوتبال و دیگر رشته ‌های ورزشی در افغانستان نیز باوجود امکانات اندک دستآورد های داشته اند و برای افغانستان افتخاراتی را کسب کرده اند.