پاکستان و امریکا روی تعهدات مشترک در امر مبارزه با تروریزم در منطقه تأکید کردند

وزارت خارجه امریکا جبهه آزادیبخش بلوچستان را در لیست سازمان تروریستی درج کرد

هر دو طرف روی لزوم مبارزه با تهدیدات تروریستی در منطقه، به ویژه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، تحریک طالبان پاکستان و گروه های آزادیبخش بلوچستان تاکید کردند.

هر دو طرف تعهد سپردند که راه های مناسب و عملی را برای از بین بردن تهدیدهای ناشی از این گروه ها جستجو کنند.

گریگوری دی لوگیرفو نماینده امریکا همچنین از مبارزه پاکستان علیه گروه های تروریستی در منطقه ستایش کرد.

وزارت امور خارجه امریکا روز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته که ایالات متحدۀ امریکا جبهه آزادیبخش بلوچستان را در لیست سازمان تروریستی درج کرده است.

در این اعلامیه‌ به نقل از مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحدۀ امریکا گفته شده که"این اقدام تعهد دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا را در امر مبارزه با تروریزم نشان می‌دهد."

تحریک طالبان پاکستان(TTP)، گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و جبهه آزادیبخش بلوچستان گروه های شبه نظامی هستند که در مناطق سرجدی افغانستان، ایران و پاکستان فعالیت دارند.

در نتیجۀ عملیات نظامی را در منطقۀ باجور ده ها هزار تن آواره شده اند

این گروه ها مسئولیت حملات متعددی را در پاکستان و افغانستان بر عهده گرفته اند.

در این حال خبرگزاری اسوشیتد پرس روز سه شنبه از قول مقامات پاکستان گزارش داد که در نتیجۀ عملیات نظامی را در منطقۀ باجور ده ها هزار تن آواره شده اند.

با آنکه آغاز این عملیات تا هنوز بطور رسمی اعلام نشده، اما ذوالفقار حمید، قوماندان پولیس ایالت خیبرپختونخوا از قول منابع محلی گفته که در این عملیات هلیکوپترهای نظامی شامل اند و مخفیگاه‌های شورشیان در مناطق کوهستانی در نزدیک سرحد با افغانستان هدف قرار داده اند.

شاهد علی، یک مقام‌ دیگر حکومت پاکستان گفته که به دلیل ترس از این عملیات، حدود ۱۰۰ هزار تن آواره شده‌اند.

اسلام آباد ادعا می کند که رهبران تحریک طالبان پاکستان (TTP) در افغانستان پنهان شده اند، حکومت طالبان در افغانستان این اتهام را رد کرده است.