سازمان غیر دولتی ایمرجنسی: سیستم صحی افغانستان در وضعیت بسیار دشوار قرار دارد

حدود ۵۰ درصد بیماران حاضر در بخش عاجل شفاخانه ایمرجنسی در کابل هنوز قربانیان جنگ هستند

سازمان غیر دولتی ایمرجنسی می گوید که در چهار سال حاکمیت طالبان ، کاهش بودجه و کمبود نیرو، سیستم صحی این کشور را به فروپاشی کشانیده است.

این سازمان در گزارشی که بتازگی نشر کرده افزوده که با توجه به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان ،قطع بودجه اداره توسعه بین‌ المللی امریکا «یو اس ای آی دی» و بی توجهی روز افزون جامعه جهانی، انتظار نمی رود وضعیت سیستم صحی در افغانستان بهبود یابد.

سازمان غیر دولتی ایمرجنسی افزوده که صلح در افغانستان به معنای پایان جنگ بوده؛ اما نه پایان پیامد های آن و خشونت و جرم پیامد های جنگی اند که با پایان درگیری‌ ها همچنان ادامه دارند؛ سلاح‌ های فراوان، مین ‌های پراگنده در مناطق دورافتاده و فقر عواملی هستند که این وضعیت را پیچیده‌ تر کرده‌ اند.

سازمان غیر دولتی ایمرجنسی گفته که قربانیان سرقت و حمله، اختلافات خانوادگی و تیراندازی به مراکز درمانی این سازمان در افغانستان آورده می شوند.

در ادامه آمده که زخمی های مین‌ های ضد نفر، چاقوکشی ‌ها، تیراندازی ‌ها و حملات تروریستی همچنان بخش‌های عاجل مرکز درمانی این سازمان در کابل را پر می‌ کنند.

در گزارش این سازمان آمده که حدود ۵۰ درصد بیماران حاضر در بخش عاجل شفاخانه ایمرجنسی در کابل هنوز قربانیان جنگ هستند که با جراحات ناشی از تیراندازی، انفجار، مین ضد نفر و زخم‌ های ناشی از خشونت ‌های مسلحانه مراجعه می‌ کنند.

۷۵ درصد مجروحان مین‌ های ضد پرسنل کودکانی بوده اند که فقط برای بازی با مین‌ ها مواجه شده‌ اند

گزارش افزوده که در لشکرگاه، حدود ۸۰ درصد بیماران به دلیل حوادث ترافیکی و آسیب‌ های غیر جنگی پذیرش می‌ شوند و در انابه پنجنشیر، فقر و ناامنی غذایی باعث شده ۲۰ درصد کودکان بستری دچار سوء تغذیه باشند که تأثیرات دراز مدتی بر رشد و سلامت آنان دارد

در ادامه آمده که در سال جاری میلادی، ۷۵ درصد مجروحان مین‌ های ضد پرسنل در مراکز جراحی این سازمان کودکانی بوده اند که فقط برای بازی با مین‌ ها مواجه شده‌ اند.

در این میان شماری از خانواده های بی بضاعت می گویند توان تداوی بیماران شان را ندارند.

یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که حدود یکسال قبل پسر ۱۲ ساله اش را ماین زخمی ساخت و در حال حاضر با مشکلات فراوان روبرو است.

«نزدیک یک سال می شود که او را ماین زده است، تمام بدن اش را سوراخ کرده است، آن قدر ضعیف شده شب که بیدار می شود جیغ می زند و روز ها خواب است، پیش داکتر برده بودیم دوا داده بود؛اما پول همان دوا را نداشتیم که برای اش استفاده کنیم،او را به شفاخانه شخصی و دولتی بردم فقط یک معاینات اش را اگر رایگان انجام بدهند دیگر می گویند برای دوایش پول بدهید و بخرید.»

بیش از ۷۰ درصد افغان ‌ها به مراقبت ‌های رایگان یا دایمی دسترسی ندارند

وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان به تازگی در مورد گزارش تازه سازمان ایمرجنسی واکنش نشان نداده، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت پیش از این مدعی شده که آنان توانسته اند سیستم صحی افغانستان را از حالت فروپاشی نجات دهند.

سازمان غیر دولتی ایمرجنسی در گزارش ماه جون خود گفته است که بیش از ۷۰ درصد افغان ‌ها به مراقبت ‌های رایگان یا دایمی دسترسی ندارند.

همچنین سه نفر از هر پنج نفر قادر به پرداخت هزینه درمان نیستند و برای تأمین هزینه‌ ها مجبور به قرض گرفتن یا فروش دارایی ‌های خود می‌ شوند و یک نفر از هر چهار نفر نیز به دلیل مشکلات مالی، عمل جراحی خود را به تعویق انداخته یا لغو کرده است.



