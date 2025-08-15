در حالیکه به مناسبت چهارمین سالگرد تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان، گردهمایی‌هایی در شهر کابل و سایر ولایات افغانستان ادامه دارد، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعۀ بین‌المللی خواسته‌اند که حکومت طالبان را به حیث یک رژیم اقتدارگرا رد کنند.

در اعلامیه این کارشناسان که امروز(15 اگست) منتشر شد گفته شده که در طول حکومت چهار ساله طالبان، افغان‌ها، به ویژه زنان و دختران، از حقوق و آزادی‌های اساسی شان محروم بوده‌اند.

طالبان تسلط دوباره بر افغانستان را روز پیروزی می ‌نامند و با برگزاری سلسله‌ای از مراسم، امروز را در کابل و سایر ولایات افغانستان جشن می‌گیرند.

از سوی دیگر، مخالفان طالبان در خارج از افغانستان، امروز در چندین کشور جهان نشست هایی را برای محکوم کردن حکومت طالبان تدویر کرده‌اند.