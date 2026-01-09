رهبر طالبان در یک فرمان تازه، ملا عبداللطیف منصور، وزیر آب و انرژی را به‌عنوان وزیر احیا و انکشاف دهات تعیین کرده است

در این فرمان همچنان آمده که ملا محمد یونس آخندزاده، وزیر این وزارت را به‌عنوان وزیر آب و انرژی گماشته است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز پنج‌شنبه ۱۸ جدی در صفحۀ ایکس خود نوشت که در چارچوب این تعیینات، داکتر عبدالباری عمر، رئیس عمومی شرکت برق افغانستان، نیز به‌عنوان رئیس تشریفات وزارت امور خارجه منصوب شده است.

با وجود این‌که تغییرات در کابینۀ حکومت طالبان امری معمول است، اعلام این تغییر در وزارت مهم آب و انرژی در حالی صورت می‌گیرد که افغانستان با کمبود آب و برق مواجه است.

سازمان ملل متحد نیز در گزارشی هشدار داده میزان برف و باران در زمستان جاری در افغانستان پایین بوده و این وضعیت در ماه‌های آینده تأثیرات جدی بر منابع آب، زراعت و امنیت غذایی کشور خواهد گذاشت.