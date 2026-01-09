افغانستان
وزارت مالیۀ طالبان تعرفههای گمرکی بر برخی اقلام و میوهها را افزایش داده
این وزارت روز پنجشنبه در یک خبرنامه گفته است که بر میوههای وارداتی مانند ناک، انگور و توت زمینی ۸۰ درصد تعرفۀ گمرکی وضع شده است.
افغانستان خود یک کشور صادرکنندۀ میوه است، اما با آن هم برخی میوهها را از کشورهای همسایه وارد میکند.
وزارت مالیۀ طالبان همچنان گفته است که تعرفۀ گمرکی بر بوتهای پلاستیکی از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته و تعرفه بر پتاقی و کاغذ پران از ۱۰ درصد به ۸۰ درصد بالا برده شده است.
افغان اِوَک: باز گرداندن پناهندگان به افغانستان، آنانرا با خشونت و حتی مرگ روبهرو خواهد کرد
شاون ویندایور، رئیس گروه حامی پناهندگان افغان (افغان اِوَک)، گفته است که گزارشها نشان میدهد حکومت ایالات متحده امریکا به پناهندگان افغان پول نقد پیشنهاد میکند تا از روند اسکان مجدد در امریکا صرفنظر کنند و به افغانستان بازگردند.
ویندایور هشدار داده است که اگر این پناهندگان به افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان بازگردانده شوند، بسیاری از آنان با خطر آزار، خشونت و حتی مرگ روبهرو خواهند شد.
به گفتۀ او، بیش از نیمی از پناهندگان افغان آسیبدیده را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
او افزوده است که در میان این پناهندگان، سارنوالان افغان، وکلا و همچنان همکاران پیشین اردوی امریکا که در جریان جنگ با نیروهای امریکایی همکاری کرده بودند نیز شامل اند.
ویندایور گفته است که این افراد کسانی اند که به تعهد امریکا اعتماد کرده بودند تا راه قانونی و امن برای حفاظت و اسکان آنان فراهم شود.
«افغان اِوَک» یک سازمان حامی پناهجویان افغان است که در امریکا فعالیت می کند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال ۲۰۲۱، حکومت امریکا بیش از ۸۲ هزار افغان را به بیرون از افغانستان انتقال داد که بیش از ۷۰ هزار تن آنان به اساس برنامه موسوم به «پرول» با اسناد اقامت موقت دوساله وارد امریکا شدند.
پس از تیراندازی رحمان الله لکنوال، یک عسکر سابق افغان، که عساکر گارد ملی ایالات متحده را در واشنگتن دی سی هدف قرار داد، ادارۀ رییس جمهور ترمپ محدودیتها بر پناهجویان افغان را تشدید بخشیده است.
کاهش تجارت بین پاکستان و افغانستان
تجارت دوجانبه میان پاکستان و افغانستان نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد کاهش یافته است. رسانههای پاکستانی امروز گزارش دادند که حجم تجارت میان افغانستان و پاکستان در نیمۀ نخست سال مالی ۲۰۲۴–۲۵ از ۱.۲۶ میلیارد دالر به ۵۹۴ میلیون دالر در مدت مشابه سال مالی جاری (۲۰۲۵–۲۶) کاهش یافته است.
دلیل اصلی این کاهش، بستهشدن مسیرهای ترانزیتی میان دو کشور همسایه عنوان شده است.
منابع رسمی در پاکستان به روزنامۀ «نیشن» گفتهاند که صادرات پاکستان به افغانستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد کاهش یافته و از ۷۵۴ میلیون دالر به ۳۳۶ میلیون دالر رسیده است.
گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود سه ماه پیش از سوی حکومت پاکستان مسدود شدند.
مسدود ماندن گذرگاه ها بین دو کشور زیان بزرگ اقتصادی را به تاجران و کسبه کاران دو کشور نیز وارد کرده است.
اتحادیۀ اروپا و نهاد «اکسیپت» نشستی را برای بررسی بحران آب و تغییرات اقلیمی در افغانستان را برگزار میکنند
اتحادیۀ اروپا و نهاد تحقیقی «اکسیپت» قرار است یک نشست آنلاین را برای بررسی بحران آب، تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر معیشت مردم افغانستان برگزار کنند.
این اتحادیه روزپنجشنبه، ۱۸ جدی در صفحه ایکس خود نوشته که این وبینار به تاریخ ۲۱ جنوری برگزار میشود.
همچنان در این نشست نهاد تحقیقی «اکسیپت» در وبسایت خود نوشته که در این نشست کاهش سطح آبهای زیرزمینی در کابل و گسترش بحران آب به مناطق روستایی، بهویژه در حوزۀ رود هلمند بررسی خواهد شد.
اتحادیۀ اروپا و نهاد تحقیقی «اکسیپت» برگزارکنندگان این نشست میگویند که این بحران معیشت بیش از ۳.۵ میلیون نفر را تهدید میکند.
این در حالی است که افغانستان از جمله کشورهایی است که بهشدت از تغییرات اقلیمی آسیب دیده و در سال جاری با کمبود بارندگی و آب روبهرو است.
طالبان در ارزگان تصویربرداری و نشر تصاویر زندهجان را ممنوع کردند
مرکز خبرنگاران افغانستان ممنوعیت تصویربرداری و نشر تصاویر زندهجان در ولایت ارزگان از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را خلاف اصول آزادی بیان و رسانههای آزاد خوانده است.
این نهاد روز پنجشنبه، ۱۸ جدی با نشر اعلامیهای گفت که ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر ارزگان دستور منع فیلمبرداری و نشر تصاویر زندهجان را در این ولایت صادر کرده است.
بر بنیاد این دستور، تلویزیون ملی در ارزگان به رادیو تبدیل شده و خبرنگاران محلی نیز از گرفتن و نشر تصویر منع شدهاند.
در اعلامیه آمده است که ریاست اطلاعات و فرهنگ ارزگان روز ۱۷ جدی در یک مکتوب اعلام کرده که این دستور بر اساس مادۀ ۱۷ قانون امر به معروف صادر شده و رسانهها باید از تصویربرداری خودداری کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته است در این تصمیم تجدیدنظر کرده و این دستور را لغو کنند.
بر اساس معلومات این مرکز، ارزگان بیستوچهارمین ولایتی است که ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان بهگونه رسمی در آن اعلام میشود.
پیش از این نیز این دستور در ۲۳ ولایت دیگر اعلام شده است.
تغییر در کابینۀ طالبان؛ وزیران انرژی و آب و احیا و انکشاف دهات جابهجا شدند
رهبر طالبان در یک فرمان تازه، ملا عبداللطیف منصور، وزیر آب و انرژی را بهعنوان وزیر احیا و انکشاف دهات تعیین کرده است
در این فرمان همچنان آمده که ملا محمد یونس آخندزاده، وزیر این وزارت را بهعنوان وزیر آب و انرژی گماشته است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز پنجشنبه ۱۸ جدی در صفحۀ ایکس خود نوشت که در چارچوب این تعیینات، داکتر عبدالباری عمر، رئیس عمومی شرکت برق افغانستان، نیز بهعنوان رئیس تشریفات وزارت امور خارجه منصوب شده است.
با وجود اینکه تغییرات در کابینۀ حکومت طالبان امری معمول است، اعلام این تغییر در وزارت مهم آب و انرژی در حالی صورت میگیرد که افغانستان با کمبود آب و برق مواجه است.
سازمان ملل متحد نیز در گزارشی هشدار داده میزان برف و باران در زمستان جاری در افغانستان پایین بوده و این وضعیت در ماههای آینده تأثیرات جدی بر منابع آب، زراعت و امنیت غذایی کشور خواهد گذاشت.
ایجاد یک اتاق حمایتی برای زنان و دختران افغان در وزارت خارجه اسپانیا
وزارت خارجه اسپانیا در چارچوب این وزارت اتاق حمایتی برای زنان و دختران افغان ایجاد کرده است.
ایجاد این اتاق امروز پنجشنبه ۸ جنوری، در نشستی که پیترو سانچز، صدراعظم و دیپلماتهای اسپانیایی و همچنان شماری از فعالان زن افغان حضور داشتند، اعلام شد.
نهادی به نام «زنان برای افغانستان» در صفحه ایکس خود نوشته است که این ابتکار نتیجه تلاشهای پیگیر فعالان زن افغان بوده است.
این نهاد اما جزئیات نداده که این اتاق در کدام بخش ها فعالیت خواهد داشت.
اسپانیا در سال ۲۰۲۵ میزبان حداقل دو نشست در مورد زنان افغان بود که خواستار تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شد.
فعالان زن افغان از جامعه جهانی میخواهند که حکومت طالبان را در قبال نقض حقوق اساسی دختران و زنان پاسخگو قرار دهد.
هرچند طالبان ادعا میکنند که حقوق دختران و زنان را در چارچوب اسلام تضمین کردهاند، اما بسیاری از افغانها، سازمان همکاری اسلامی و نهادهای حقوق بشری با آنها موافق نیستند.
یک جوان افغان به اتهام بهخطر انداختن جان پناهجویان در محکمه بریتانیا حاضر شد
یک جوان ۱۸ ساله افغان روز چهارشنبه، ۷ جنوری، در یک محکمه بریتانیا اتهامات واردشده علیه خود مبنی بر بهخطر انداختن جان دهها پناهجو را رد کرد.
این جوان که امان ناصر نام دارد، به هدایت یک قایق حامل ۴۶ پناهجوی غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا متهم شده است.
وی به محکمه گفته است که مجبور شده بود این قایق را از فرانسه به سوی بریتانیا هدایت کند.
دومین جلسه محاکمه این جوان افغان قرار است در ماه فبروری سال جاری برگزار شود.
این نخستین گروه پناهجویان است که در اوایل سال ۲۰۲۶ میلادی از طریق کانال مانش به بریتانیا رسیدهاند.
حکومت بریتانیا قوانین جدیدی را وضع کرده است که بر اساس آن، افرادی که به پناهجویان در عبورهای خطرناک کمک میکنند، مجرم شناخته میشوند.
بر اساس آمارها، در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲۹ پناهجو در هنگام عبور از کانال مانش جان باختهاند.
سکتورهای خصوصی افغانستان و پاکستان برای باز گشائی راه های تجارتی تلاش می کنند
کمیته های مذاکره کننده سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان روز چهارشنبه (۱۷ جدی) نشستی در بارۀ بازگشایی گذرګاه های ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور برگزار کردند.
قرار است کمیته هایی دو طرف پیشنهادات خود را با حکومت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان شریک سازند.
پیش از این، اتاق تجارت و صنایع پاکستان برای حل مسایل تجاری و ترانزیت میان دو کشور به ویژه باز شدن گذرگاه ها، خواستار گفتوگو با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان شده بود.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان روز یکشنبه این هفته گفته بود که با فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع پاکستان در مورد بازگشایی بنادر میان دو کشور به گونۀ آنلاین گفتوگو کرده است.
گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود سه ماه پیش مسدود شدند.
حکومت طالبان اخیراً گفت که گذرگاه ها زمانی بازگشایی خواهند شد که پاکستان تضمین بدهد که این راه ها را دیگر مسدود نخواهد کرد.
حکومت طالبان وزیر خارجه عمان را به کابل دعوت کرد
امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان با بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، دربارۀ روابط دوجانبه و گسترش همکاریهای تجاری ، ترانزیتی و ترانسپورتی میان افغانستان و عمان تلفنی گفتوگو کرده است.
وزارت خارجۀ طالبان در خبرنامه ای شب گذشته (۱۷ جدی) گفت که آقای متقی در این مکالمۀ تلفنی سفر اخیرش به عمان را مفید خواند و هر دو طرف سفر هیئت ها میان دو کشور در هفتههای اخیر را برای گسترش همکاریها در بخشهای مختلف بااهمیت دانستند.
بر اساس خبرنامه ، در این گفتوگو تلفنی از وزیر خارجه عمان برای سفر به کابل دعوت شده است.
وزیر خارجۀ طالبان در ماه حوت سال گذشته در سفر رسمی به عمان با البوسعیدی و شماری دیگر از مقامهای ارشد این کشور دیدار کرده بود.
حکومت طالبان در ماه سنبله سال ۱۴۰۳ کنترل سفارت افغانستان در مسقط پایتخت عمان را به دست گرفت.