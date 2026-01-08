لینک‌های قابل دسترسی

پنجشنبه ۱۸ جدی ۱۴۰۴ کابل ۱۰:۰۴

خبر ها

حکومت طالبان وزیر خارجه عمان را به کابل دعوت کرد

وزارت خارجه افغانستان
وزارت خارجه افغانستان

امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان با بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، دربارۀ روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌های تجاری ، ترانزیتی و ترانسپورتی میان افغانستان و عمان تلفنی گفت‌وگو کرده است.

وزارت خارجۀ طالبان در خبرنامه ای شب گذشته (۱۷ جدی) گفت که آقای متقی در این مکالمۀ تلفنی سفر اخیرش به عمان را مفید خواند و هر دو طرف سفر هیئت ها میان دو کشور در هفته‌های اخیر را برای گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف بااهمیت دانستند.

بر اساس خبرنامه ، در این گفت‌وگو تلفنی از وزیر خارجه عمان برای سفر به کابل دعوت شده است.

وزیر خارجۀ طالبان در ماه حوت سال گذشته در سفر رسمی به عمان با البوسعیدی و شماری دیگر از مقام‌های ارشد این کشور دیدار کرده بود.

حکومت طالبان در ماه سنبله سال ۱۴۰۳ کنترل سفارت افغانستان در مسقط پایتخت عمان را به دست گرفت.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

سکتورهای خصوصی افغانستان و پاکستان برای باز گشائی راه های تجارتی تلاش می کنند

کمیته های مذاکره کننده سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان روز چهارشنبه (۱۷ جدی) نشستی در بارۀ بازگشایی گذرګاه های ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور برگزار کردند.

قرار است کمیته هایی دو طرف پیشنهادات خود را با حکومت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان شریک سازند.

پیش از این، اتاق تجارت و صنایع پاکستان برای حل مسایل تجاری و ترانزیت میان دو کشور به ویژه باز شدن گذرگاه ها، خواستار گفت‌وگو با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان شده بود.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان روز یکشنبه این هفته گفته بود که با فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع پاکستان در مورد بازگشایی بنادر میان دو کشور به گونۀ آنلاین گفت‌وگو کرده‌ است.

گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود سه ماه پیش مسدود شدند.

حکومت طالبان اخیراً گفت که گذرگاه ها زمانی بازگشایی خواهند شد که پاکستان تضمین بدهد که این راه ها را دیگر مسدود نخواهد کرد.

ادامه خبر ...

واکنش وزیر اعلی خیبرپختونخواه

جرگه صلح در خیبرپختونخواه - آرشیف
جرگه صلح در خیبرپختونخواه - آرشیف

سهیل افریدی، وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا روز چهارشنبه (۱۷ جدی) گفت که توصیه‌های جرگه صلح باید برای حل دایمی ناامنی‌ها در این ایالت عملی شود و به گفتۀ او ، تنها به تصمیمات یک‌جانبه یا کنفرانس‌های مطبوعاتی اتکا نشود.

پیش از این، رئیس روابط عامه اردوی پاکستان در نشست خبری از موضع حزب تحریک انصاف پاکستان در مورد عملیات نظامی در منطقه انتقاد کرد و گفت که حکومت تحریک انصاف در خیبرپختونخوا با عملیات نظامی در این ایالت مخالف است.

اما افریدی در پاسخ به آن گفت که امنیت برای خیبرپختونخوا و همه پاکستان یک موضوع مشترک است و برای تقویت آن نیاز به یک رویکرد همه جانبه است که در آن احزاب سیاسی، رهبران پشتون و سایر چهره های با نفوذ شامل باشند.

او افزود که تصامیم نباید بر اساس منافع شخصی یا پشت درهای بسته اتخاذ شود.

بسیاری بخش های ایالت خیبر پختونخوا ناامن است و سال گذشته رویداد های امنیتی در این ایالت نسبت به سال های قبل آن بیشتر بود.

ادامه خبر ...

کاهش بیشتر ارزش پول ایران در برابر اسعار خارجی

ارزش تومان روز چهارشنبه ۱۷ جدی در یازدهمین روز اعتراضات در ایران، رکورد جدیدی به جا گذاشت و هر دالر به ۱۴۸ هزار تومان رسید.

اعتراضات در ایران به دلیل کاهش ارزش پول ایران در برابر اسعار خارجی ادامه دارد.

قیمت هر یورو دیروز به ۱۷۳ هزار تومان افزایش یافت و پوند نیز در آستانۀ رقم تاریخی ۲۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

بر اساس گزارش ها در جریان اعتراض ها که در هفتم جدی آغاز شد ، ده‌ها نفر کشته و یا زخمی شده‌اند.

ادامه خبر ...

اعتراضات در ایران ادامه دارد

ایران - اعتراضات ادامه دارد
ایران - اعتراضات ادامه دارد

اعتراضات در ایران وارد یازدهمین روزش شد.

سازمان غیردولتی حقوق بشر ایران مستقر در ناروی سه شنبه گفت که در جریان این اعتراض‌ها، نیروهای امنیتی دستکم ۲۷ معترض بشمول ۵ فرد زیر ۱۸ سال را کشته اند.

رسانه‌های ایران به نقل از اعلامیه‌های رسمی گزارش داده‌اند که در این جریان ۱۳ تن بشمول اعضای نیروهای امنیتی جان باخته‌اند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز چهارشنبه به نیروهای امنیتی دستور داد که با اعتراض‌های اقتصادی برخورد سرکوبگرانه نکنند و میان معترضان مسالمت‌آمیز و «آشوبگران» مسلح تفاوت قایل شوند.

مردم علیه مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها و سقوط ارزش ریال به جاده‌ها بر آمده‌اند.

ادامه خبر ...

کشته شدن چهار تن در درگیری ولسوالی چاه‌آب تایید شد

افغانستان - درگیری در تخار چهار کشته برجای گذاشت
افغانستان - درگیری در تخار چهار کشته برجای گذاشت

وزارت داخلهٔ حکومت طالبان تایید کرد که در نتیجهٔ درگیری میان مسئولان یک شرکت قراردادی «استخراج معدن» و باشندگان ولسوالی چاه‌آب ولایت تخار، چهار تن کشته و پنج تن دیگر زخمی شده‌اند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلهٔ حکومت طالبان امروز به رسانه‌ها گفت، که کشته‌شدگان مشمول سه تن از باشندگان محلی و یک کارمند این شرکت می‌شوند.

قانع گفته است، در پیوند به این رویداد که روز جمعه رخ داد، یکی از موظفان امنیتی شرکت و یک باشندۀ محلی به اتهام قتل بازداشت شده‌اند.

او افزود که در حال حاضر کارهای این شرکت متوقف شده و تحقیقات پولیس ادامه دارد.

برخی از ساکنان ولسوالی چاه‌آب روز دوشنبه ادعا کردند که این شرکت در زمین‌های زراعتی و مناطق مسکونی آن‌ها حفاری کرده است.

به گفتۀ آن‌ها، به دنبال این اقدام دست به اعتراض‌ زدند. این اعتراض به خشونت و درگیری میان باشندگان محلی و کارمندان شرکت انجامیده است. رادیو آزادی تلاش کرد با مسئولان شرکت در تماس شود، اما موفق نشد.

ادامه خبر ...

لغو بیش از صد پرواز به اثر برف‌باری و سرمای شدید در پاریس

فرانسه - ده‌ها پرواز به دلیل برف‌باری شدید لغو شد
فرانسه - ده‌ها پرواز به دلیل برف‌باری شدید لغو شد

برف‌باری و سرمای شدید صبح امروز سبب لغو بیش از صد پرواز در پاریس شد.

خبرگزاری رویترز به نقل از فیلیپ تبروت، وزیر ترانسپورت فرانسه گزارش داده است که حدود صد پرواز در میدان هوایی شارل دو گل و چهل پرواز دیگر در میدان هوایی اورلی، شهر پاریس لغو شده است.

تمام خدمات بس‌های عمومی در شهر پاریس و حومه‌های اطراف آن نیز به دلیل یخبندان جاده‌ها متوقف شد.

در جریان شدیدترین موج سرمای زمستان امسال در اروپا، بر اثر حوادث مرتبط با وضعیت جوی شش تن در فرانسه جان باخته‌اند.

ادامه خبر ...

زلمی خلیل‌زاد پیشنهاد ایجاد توافق امنیتی میان افغانستان و پاکستان را مطرح کرد

زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان
زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان

زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان، پیشنهاد ایجاد توافق امنیتی میان افغانستان و پاکستان را مطرح کرده و گفته است که چنین توافق احتمالی می‌تواند روابط میان دو کشور همسایه را بهبود ببخشد.

آقای خلیل‌زاد امروز در صفحه ایکس خود نوشت که سوء تفاهم از جانب جنرال شریف چوهدری، سخنگوی اردوی پاکستان است که گویا توافق دوحه مسائل میان افغانستان و پاکستان را در بر می‌گیرد.

خلیل‌زاد تاکید کرده است که میان اسلام‌آباد و کابل یک توافق جداگانه امضا شود؛ توافقی که در آن هر دو طرف تعهد بسپارند از هیچ گروه به‌شمول داعش و تحریک طالبان پاکستان، به‌عنوان تهدید امنیتی علیه کشور دیگر استفاده نکنند.

او افزوده است که نظارت یک کشور ثالث می‌تواند تضمین‌کننده اجرای این توافق باشد.

روابط طالبان افغان و پاکستان در ماه‌های پسین تیره‌تر شده است.

پس از حملۀ طیاره‌های پاکستان بر کابل در ماه اکتوبر، طالبان افغان در امتداد خط دیورند بر نیروهای نظامی پاکستان حمله کردند و در پی این تنش، تمامی راه‌های تجارتی میان دو طرف بسته شد.

ادامه خبر ...

صادرات چوچه مرغ از ایران به افغانستان آغاز شد

پس از بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان، صادرات چوچه مرغ از ایران به افغانستان آغاز شد.

خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین جمشیدی، ولسوال تایباد ولایت خراسان رضوی، گزارش داده است که این صادرات از اوایل هفته جاری به افغانستان آغاز شده و تا اکنون ۲۵۰ هزار چوچه مرغ از طریق گذرگاه دوغارون به افغانستان صادر شده است.

در یک سال گذشته چوچه مرغ از ایران به افغانستان صادر نمی‌شد و افغانستان مرغ‌ها را از پاکستان وارد می‌کرد، اما از ماه اکتوبر به این‌سو که راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان بسته شده است، اکنون تاجران افغان دوباره به ایران روی آورده‌اند.

ادامه خبر ...

قوه قضائیه ایران از اعدام یک شهروند این کشور به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد

ایران - اعدام افراد
ایران - اعدام افراد

قوۀ قضائیه ایران از اعدام یک شهروند این کشور به نام علی اردستانی به اتهام «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل» خبر داد.

ارگان رسمی قوۀ قضاییه ایران، میزان، نوشت او صبح امروز چهارشنبه اعدام شد. به محل اعدام اردستانی اشاره‌ای نشده است.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، حکم اعدام اردستانی در شرایطی اجرا شده که شهرهای مختلف ایران ۱۰ روز است شاهد اعتراضات اقتصادی-سیاسی است؛ اعتراضاتی که ده‌ها کشته بر جا گذاشته و صدها تن نیز بازداشت شده‌اند.

در گزارش میزان، علی اردستانی به «ارائه اطلاعات حساس کشور» به موساد متهم و ادعا شده که «یکی از مهره‌های اصلی دشمن» بوده است.

از زمان آغاز جنگ با اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی تا کنون دست‌کم ده نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده‌اند.

ادامه خبر ...

