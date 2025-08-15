رهبر طالبان: پس از این کلمه سرپرست برای اعضای کابینه استفاده نشود

ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان در حالی ختم دوره سرپرستی حکومت‌اش را اعلام کرد که هنوز هم بسیاری از سازمان‌ها، کشورها و افغان‌ها در انتظار تشکیل یک حکومت همه شمول از سوی طالبان در افغانستان بودند.

ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان به تاریخ «۲۴اسد برابر با ۱۵ اگست» در پیام خود به مناسبت چهارمین سالروز حکومت‌شان پایان دوره سرپرستی حکومت‌اش را اعلام کرده و گفته است که پس از این کلمه «سرپرست» برای تمام اعضای کابینه و وزیران استفاده نشود.

حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان این پیام را در نشستی به مناسبت چهارمین سالروز حاکمیت‌شان در خیمه لویه جرگه به خوانش گرفته که ویدیوی آنرا تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان در صفحه اکس (تویتر سابق) خود منتشر کرده‌است:

"به تمام مسئولین امارت اسلامی هدایت جدی است که در خدمت نظامی شرعی خود و مسلمانان باشند و بخاطر آرامی و رفاه مردم کوشش کنند و به تمام وزیران کابینه امارت اسلامی کلمه سرپرست را استعمال نکنند."

اما رهبر طالبان برای پایان یافتن دوره سرپرستی حکومت تعهد هیچ‌گونه تغییر را نکرده‌است.

پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه جوزا سال جاری گفته بود که آن‌ها به دلیل "برخی از ملحوظات سیاسی" به عنوان اداره سرپرست باقی می‌مانند.

رهبر طالبان درحالی این اعلام را می‌کند که پیش از این یکی از شرط‌های توافق‌نامه دوحه میان طالبان و امریکا هم همین بود که طالبان حکومت همه‌شمول و مردمی را ایجاد می‌کند، چیزی‌که تا کنون یکی از شرایط کشورهای جهان به خاطر به رسمیت شناختن حکومت آن‌ها نیز خوانده می‌شود.

قابل ذکر است که پیش از این شماری زیادی از سازمان‌های بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد، تعداد زیادی از کشورها و خود افغان‌ها از حکومت طالبان خواسته اند که در حکومت خود زنان، اقلیت‌ها و به شمول تمام اقوام افراد تحصیل کرده و با استعداد را جا بدهند، چیزی‌که تا حال تنها یک خواست و توقع باقی مانده بود که رهبر طالبان ظاهراً با این اعلام به آن همه پاسخ رد داد.

سخنگویان حکومت طالبان پیش از این بارها ادعا کرده اند که حکومت‌شان همه‌شمول است.

گفتنی‌ست که چهار سال قبل از امروز طالبان در همین روز یعنی «پانزدهم اگست» وارد کابل شده و نظام جمهوریت سقوط کرد.