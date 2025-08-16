هشدار از احتمال باران و سیلاب در افغانستان

امروز شنبه در هشت ولایت افغانستان بارش‌ باران شدید و سیلاب‌های ناگهانی پیش‌بینی شده است.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان با نشر خبرنامه می‌گوید که در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، غزنی، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا احتمال بارش باران و جاری شدن سیلاب وجود دارد.



پیش‌بینی مشابهی دیروز نیز شده صورت گرفته بود، اما رادیو آزادی گزارشی دریافت نکرده است که نشان دهد روز گذشته در این ولایت‌ها سیلاب‌های شدید جاری شده باشد یا به کسی خسارت جانی یا مالی رسیده باشد.



خشکسالی و بارش باران های بی‌موقع از نشانه‌های عمده تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود.