جهان
مودی: در صورت حمله پاکستان بر هند، اسلام آباد مجازات خواهد شد
نریندرا مودی صدراعظم هند هشدار داده که در صورت حمله پاکستان بر این کشور، اسلام اباد مجازات خواهد شد.
این هشدار نریندرا مودی به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد استقلال هند از سلطۀ بریتانیا صورت گرفته است.
این اظهارات آقای مودی سه ماه پس از جنگ چهار روزه میان هند و پاکستان مطرح میشود.
این جنگ پس از یک حملۀ تروریستی در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند مه در نتیجۀ آن ۲۶ توریست کشته شدند، آغاز شد. دهلی نو مسئول این حمله اسلام آباد را دانست و پاکستان این ادعا را رد کرده است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
حداقل ۴۹ تن در اثر سیلاب ها در پاکستان کشته شدند
مقامات می گویند که در ۲۴ ساعت گذشته حداقل ۴۹ تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در شمال غرب و سایر مناطق پاکستان جان هایشان را از دست داده اند.
براساس گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، از ۲۶ جون تا کنون بیش از ۳۶۰ تن در اثر جاری شدن سیلاب ها در مناطق مختلف پاکستان جان کشته شده اند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند.
دیدار زلنسکی و ستارمر در آستانه ملاقات پوتین و ترمپ
ولودیمیر زلینسکی رییس جمهور اوکراین در لندن است و امروز با کییر ستارمر صدر اعظم بریتانیا گفتوگو میکند.
این دیدار که یک روز پیش از ملاقات برنامه ریزی شدۀ دونالد تمرپ رییس جمهور امریکا، با ولادیمری پوتین، رییس جمهور روسیه برگزار میشود، اهمیت ویژه دارد.
ستارمر پیش از این حمایت بدون قید و شرط خود را از کییف در جنگ با روسیه ابراز کرده است.
دیروز چهارشنبه زلینسکی در برلین با رهبران جرمنی دیدار کرد.
این سفر بخشی از تلاشهای رییس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی است تا ترمپ را قانع سازند که در دیدار با پوتین، بر سر واگذار کردن قلمرو اوکراین به روسیه، سازش نکند.
روز گذشته رییس جمهور ترمپ در یک دیدار مجازی با رهبران اروپا و ولودیمیر زلینسکی صحبت کرد.
در این دیدار رهبران اروپایی تلاش کردند تا خطوط سرخ خود را در معامله با روسیه، به ترمپ واضح سازند.
پیش از این ترمپ گفته بود که روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ، باید از برخی از قلمرو خود بگذرند.
زلینسکی گفته است که از تلاشهای صلح حمایت میکند اما اوکراین حاضر نیست قلمرو خود را به روسیه واگذار کند.
انتظار میرود ترمپ و پوتین، فردا جمعه در ایالت الاسکای امریکا دیدار کنند و در بارۀ راه های پایان دان به جنگ در اوکراین حرف بزنند.
پاریسی ها پنجمین جام قهرمانی سال را بالای سر بردند
تیم فوتبال پاریسسنژرمن فرانسه در یک بازی پر از هیجان در سوپر کپ اروپا، حریف انگلیسی خود تاتنهام را شکست داد و پنجمین قهرمانی خود در سال ۲۰۲۵ را جشن گرفت.
در این بازی که چهارشنبه شب در ایتالیا برگزار شد، تاتنهام تا دقیقه ۸۵ دو صفر برنده بود، اما در کمتر از ده دقیقه پاریسی ها دو گول زدند و بازی را به ضربات پینالتی کشانیدند.
در نهایت، تاتنهام با از دست دادن دو ضربۀ پینالتی، ۳ مقابل ۴ در برابر حریف پاریسی خود شکست خورد.
سوپر جام اروپا همه ساله بین تیمهای قهرمان در لیگ قهرمانان اروپا و یوروپا لیگ، برگزار میشود.
پاریسسنژرمن، با هدایت لویس انریکه، امسال فصل درخشانی را تجربه میکند.
این تیم امسال در کنار قهرمانی در لیگ فرانسه، همچنان برندۀ جام حذفی فرانسه، جام قهرمانان فرانسه، و لیگ قهرمانان اروپا شد.
یگانه تورنمنتی که در آن پاریسسنژرمن قهرمان نشد، جام جهانی باشگاه ها بود که در بازی فاینل آن، در برابر تیم چلسی انگلستان، ماه گذشته، شکست خورد.
اردوی اسرائیل از رهگیری و انهدام موشک شلیک شده از یمن خبر داد
اردوی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد یک موشک شلیکشده از یمن را رهگیری کرده است؛ جایی که شورشیان حوثی به طور منظم حملاتی را انجام میدهند و میگویند این حملات پاسخی به عملیات نظامی اسرائیل در غزه است.
هیچ گروهی هنوز مسئولیت این حمله موشکی را بر عهده نگرفت، اما حوثیهای مورد حمایت ایران از زمان حمله حماس به اسرائیل در اکتوبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ غزه، بارها موشک و پهپاد به سوی اسرائیل پرتاب کردهاند. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند.
حوثیها که میگویند در حمایت از فلسطینیها اقدام میکنند، در دوره آتشبس دوماهه در غزه که تا مارچ ادامه داشت، حملات خود را متوقف کردند اما پس از ازسرگیری عملیات گسترده اسرائیل، دوباره آنها را آغاز کردند.
اسرائیل نیز چندین حمله تلافیجویانه در یمن انجام داده و بنادر و میدانهای هوایی صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثیها، را هدف قرار داده است.
بیتکوین به بالاترین قیمت خود یعنی ۱۲۴۰۰۰ دالر رسید
بیتکوین روز پنجشنبه در معاملات اولیه آسیا با عبور از ۱۲۴ هزار دالر رکورد تازهای ثبت کرد؛ افزایشی که ناشی از قوانین جدید امریکا و رشد بازار سهام این کشور بود.
این ارز دیجیتال برای مدتی کوتاه از ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ دالر گذشت و سپس اندکی کاهش یافت.
رشد اخیر بیتکوین تحت تأثیر حمایتهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، از صنعت رمزارز و لغو محدودیتهایی بوده که پیشتر بانکها را از همکاری با شرکتهای فعال در این بخش منع میکرد.
کارشناسان میگویند ورود سرمایهگذاران بزرگ و خرید گسترده شرکتهایی مانند گروه رسانهای ترامپ و تسلای ایلان ماسک، نیز به افزایش قیمت کمک کرده است.
کشف یکی از غولپیکرترین سیاهچالههای جهان؛ ۳۵ میلیارد برابر خورشید
ستارهشناسان میگویند سیاهچالهای را یافتهاند که ممکن است در شمار سنگینترین اجرام کاینات باشد؛ تودهای به اندازهٔ ۳۵ میلیارد برابر خورشید که در قلب ساختاری به نام «نعل اسب کیهانی» پنهان شده است.
این سیاهچاله آنقدر بزرگ است که سنگینی آن به بالاترین مرزی میرسد که دانشمندان بر بنیاد قوانین فیزیک برای سیاهچالهها در جهان تصور میکنند. وزن سیاهچالهٔ نعل اسب کیهانی حدود ۱۰ هزار برابر سیاهچالهای است که در مرکز کهکشان راه شیری قرار دارد.
سیاهچالهها بخشهایی از فضا اند که جاذبه در آنجا آنقدر قوی است که حتی نور هم نمیتواند از آن بگریزد.
«نعل اسب کیهانی» یکی از شگفتانگیزترین ساختارهای فضایی است که در سال ۲۰۰۷ با تلسکوپ فضایی هابل دیده شد و حدود ۵٫۶ میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد.
اردوی اسرائیل از تصویب «طرح اصلی» برای تسلط بر شهر غزه خبر داد
اردوی اسرائیل از تصویب «طرح اصلی» برای تسلط بر شهر غزه از سوی رئیس ستاد اردو و مقامات ارشد امنیت داخلی این کشور خبر داد.
در این میان، همزمان با انتشار گزارشی در مورد بررسیهای اسرائیل برای انتقال بخشی از ساکنان باریکهٔ غزه به سودان جنوبی، معاون وزیر خارجهٔ اسرائیل وارد این کشور افریقایی شد.
یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته بود که حماس موجب ناکامی مذاکرات اخیر در دوحه شده و از آزادی گروگانهای اسرائیلی خودداری میکند و از اینرو، انجام یک عملیات نظامی قاطع علیه این گروه در شهر غزه ضروری است.
گروه افراطی حماس را علاوه بر اسرائیل، امریکا و اتحادیه اروپا نیز یک سازمان تروریستی میدانند.
جامعهٔ جهانی از احتمال بیرون راندن ۸۰۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه و اثرات عملیات جدید اردو بر تشدید گرسنگی در این باریکه ابراز نگرانی کرده است.
عفو بینالملل خواستار آزادی علی وزیر از بازداشت «ناعادلانه» پاکستان شد
عفو بینالملل روز چهارشنبه بار دیگر خواستار آزادی علی وزیر، عضو ارشد جنبش « تحفظ پشتون»، شد.
این نهاد در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس گفت که وزیر از اگست ۲۰۲۴ بهطور ناعادلانه و بدون محاکمه عادلانه در بازداشت است و پروندههای بیاساس برای تمدید حبس او تشکیل شده است.
به گفته عفو بینالملل، او قبلاً هم از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بیش از دو سال در بازداشت غیرقانونی بوده است.
علی وزیر، منتقد سرسخت سیاستهای امنیتی پاکستان، در ۳ اگست ۲۰۲۴ به اتهام تصادف رانندگی و درگیری با پولیس بازداشت شد.
با وجود دریافت قرار وثیقه، او میان زندانهای اسلامآباد، پنجاب و سپس حب در بلوچستان منتقل شد. او اردوی پاکستان را متهم به ایجاد گروههای مسلح بهجای مقابله با تروریزم میکند، اتهامی که حکومت و اردوی پاکستان همواره رد کرده و بر فداکاریهای خود در نبرد با تروریزم تأکید کردهاند.
مقامات پاکستانی و امریکایی بر تعهدات مشترک در امر مبارزه با تروریزم تأکید کردند
در این نشست که روز سه شنبه(12 اگست) در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان دایر شد، نبیل منیر، نماینده ویژه پاکستان در سازمان ملل متحد و گریگوری دی لوگیرفو، هماهنگ کننده امرو مبارزه با تروریزم وزارت خارجۀ امریکا حضور داشتند.
هر دو طرف روی لزوم مبارزه با تهدیدات تروریستی در منطقه، به ویژه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، تحریک طالبان پاکستان و گروه های آزادیبخش بلوچستان تاکید کردند.
هر دو طرف تعهد سپردند که راه های مناسب و عملی را برای از بین بردن تهدیدهای ناشی از این گروه ها جستجو کنند.
گریگوری دی لوگیرفو نماینده امریکا همچنین از مبارزه پاکستان علیه گروه های تروریستی در منطقه ستایش کرد.
وزارت امور خارجه امریکا روز دوشنبه با نشر اعلامیهای گفته که ایالات متحدۀ امریکا جبهه آزادیبخش بلوچستان را در سازمان تروریستی درج کرده است.
تحریک طالبان پاکستان(TTP)، گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و جبهه آزادیبخش بلوچستان گروه های شبه نظامی هستند که در مناطق سرحدی افغانستان، ایران و پاکستان فعالیت دارند.
این گروه ها مسئولیت حملات متعددی را در پاکستان و افغانستان بر عهده گرفته اند.