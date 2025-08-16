ترمپ پس از نشست با پوتین: این یک نشست بسیار سودمند بود

رئیسجمهور ترمپ گفت که تیم او پیشرفت بزرگی داشته است، اما در زمینه پایان دادن به جنگ کرملین در اوکراین به هیچ توافقی نرسیدهاند.
برخی ها پیش از این از ترمپ انتقاد کرده بودند که اوکراین را در گفتوگوهایش با پوتین شامل نکرده است، اما وی گفت که با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، تماس خواهد گرفت و همچنین به ناتو و متحدان اروپایی درباره نتایج این نشست معلومات خواهد داد.
ترمپ همچنان افزود که به آنان در تماس تلفنی خواهد گفت که در نشست چه گذشت، اما او گفت که میتواند بگوید
ترمپ گفت که این یک نشست بسیار سودمند بود و در روی بسیاری از موارد توافق شد
رئیسجمهور امریکا همچنین گفت که موضوعات کمی باقی مانده که برخی از آنها چندان مهم نیستند، اما یکی از آنها شاید از همه مهمتر باشد و ما شانس خوبی برای دستیابی به آن داریم.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، بر تلاشهای مشترک تأکید کرد و اظهار داشت که دو کشور با هم دشمنان مشترکشان را شکست دادهاند.
او افزود که مذاکرات در فضای سازنده و با احترام متقابل برگزار شد.
رئیسجمهور روسیه بدون اشاره به جزئیات گفتوگوها ابراز امیدواری کرد که اوکراین و متحدان اروپاییاش برنامهها را خراب نکنند.
او گفت که روسیه بر حل ریشههای اصلی منازعه تأکید خواهد کرد؛ این که اوکراین از آرزوی عضویت در ناتو صرف نظر کند و گامهای مؤثری برای خلع سلاح ارتش اوکراین برداشته شود.
با این حال، پوتین در عین حال گفت که امنیت اوکراین نیز باید تضمین شود.
هرچند ترمپ و پوتین از جنوری تاکنون دستکم پنج بار تلفنی گفتوگو کردهاند، اما پیش از نشست ۱۵ اگست، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در تلگرام نوشت که روی امریکا حساب میکند، اما افزود که چنین نشستهایی اگر سه جانبه باشد و اوکراین هم در آن حضور یابد، میتواند راه واقعی به سوی صلح صادقانه و گفتوگوهای اصلی را باز کند.
رهبران اروپایی که خود نیز از این نشست کنار گذاشته شده بودند، پیش از برگزاری آن نگران توافق احتمالی بودند که ممکن بود اوکراین را در موقعیتی ضعیف قرار دهد.