نشست سه جانبه میان چین، پاکستان و طالبان

قرار است در هفته جاری در کابل، وزیران خارجه حکومت طالبان، پاکستان و چین نشستی را برگزار کنند.

به گزارش تلویزیون جیو نیوز پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدراعظم پاکستان، روز چهارشنبه ۲۰ اگست در کابل دیدار خواهند کرد.



به گفته منابع پاکستانی، آجندای این نشست روی مبارزه با تروریزم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین-پاکستان یا (کمربند و راه) خواهد بود.



در آغاز ماه اگست قرار بود امیرخان متقی به پاکستان سفر کند و در نشست سه‌جانبه شرکت نماید، اما در آن زمان این نشست لغو شد.

بعداً روشن شد که سازمان ملل متحد به امیرخان متقی، که نامش در فهرست تحریم‌ها درج است، اجازه سفر را نداده است.