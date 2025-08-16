لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
شنبه ۲۵ اسد ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۲۰

خبر ها

نشست سه جانبه میان چین، پاکستان و طالبان

آرشیف، امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان
آرشیف، امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان

قرار است در هفته جاری در کابل، وزیران خارجه حکومت طالبان، پاکستان و چین نشستی را برگزار کنند.

به گزارش تلویزیون جیو نیوز پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدراعظم پاکستان، روز چهارشنبه ۲۰ اگست در کابل دیدار خواهند کرد.


به گفته منابع پاکستانی، آجندای این نشست روی مبارزه با تروریزم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین-پاکستان یا (کمربند و راه) خواهد بود.


در آغاز ماه اگست قرار بود امیرخان متقی به پاکستان سفر کند و در نشست سه‌جانبه شرکت نماید، اما در آن زمان این نشست لغو شد.

بعداً روشن شد که سازمان ملل متحد به امیرخان متقی، که نامش در فهرست تحریم‌ها درج است، اجازه سفر را نداده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

هشدار از احتمال باران و سیلاب در افغانستان

آرشیف
آرشیف

امروز شنبه در هشت ولایت افغانستان بارش‌ باران شدید و سیلاب‌های ناگهانی پیش‌بینی شده است.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان با نشر خبرنامه می‌گوید که در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، غزنی، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا احتمال بارش باران و جاری شدن سیلاب وجود دارد.


پیش‌بینی مشابهی دیروز نیز شده صورت گرفته بود، اما رادیو آزادی گزارشی دریافت نکرده است که نشان دهد روز گذشته در این ولایت‌ها سیلاب‌های شدید جاری شده باشد یا به کسی خسارت جانی یا مالی رسیده باشد.


خشکسالی و بارش باران های بی‌موقع از نشانه‌های عمده تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود.

ادامه خبر ...

آلمان: نزدیک به هفت میلیون دالر به افغانستان کمک می کنیم

آرشیف
آرشیف

آلمان کمک بشردوستانه نزدیک به هفت میلیون دالری را به افغانستان اعلام کرد.

وزارت خارجه آلمان روز جمعه (۱۵ اگست) در بیانیه‌ای گفت که مردم افغانستان با بحران شدید بشری روبه‌رو اند و حدود بیست و سه میلیون تن در این کشور به غذای کافی، آب آشامیدنی و دوا دسترسی ندارند.


در این بیانیه آمده است که ۶٫۸۷ میلیون دالر کمک بشردوستانه با مردم افغانستان انجام خواهد شد.


در چهار سال گذشته، از زمانی که طالبان کابل را تصرف کرده‌اند، جامعه جهانی این‌گونه کمک‌های بشردوستانه را از طریق سازمان ملل متحد و سایر نهادهای امدادی انجام داده است.

ادامه خبر ...

بیش از دوصد نفر در پاکستان جان باختند

آرشیف
آرشیف

مقام‌های پاکستانی روز جمعه خبر داده اند که در بیست و چهار ساعت گذشته، بر اثر باران‌ها و سیلاب‌ها بیش از دو صد و پنجاه نفر در پاکستان جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته مقام‌ها و امدادگران ایالت خیبرپختونخوا، تنها در بونیر شمار تلفات از دو صد نفر گذشته است، ده تن در گلگت بلتستان و نوزده نفر دیگر در کشمیر تحت اداره پاکستان کشته شده‌اند.


مقام‌ها می‌گویند یک هلیکوپتر که برای سیل‌زدگان کمک می‌رساند، به دلیل خرابی هوا در مسیر باجور سقوط کرده و پنج عضو عمله آن نیز در این حادثه جان باخته‌اند.


در سوات، به دلیل بالا رفتن سطح آب رودخانه‌ها، بیش از دو هزار نفر خانه‌های خود را ترک کرده و به مکان‌های امن منتقل شده‌اند.


مقام‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند که ممکن است تلفات باز هم افزایش یابد.

ادامه خبر ...

حداقل ۳۴ تن در اثر سیلاب ها در خیبر پختونخوا کشته شدند

آرشیف
آرشیف

حداقل ۳۴ تن در اثر بارندگی و جاری شدن سیلاب ها در باجور، کوز دیر، شانگلی، بتگرام و مانسهره ایالت خیبر پختونخوا جان هایشان را از دست داده‌اند.

بلال فیضی سخنگوی ادارۀ نجات و امداد رسانی شهر پشاور امروز به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که 16 جسد از سیلاب ها در باجور کشف شده و 7 تن دیگر تا هنوز ناپدید اند.

به گفتۀ آقای فیضی تاکنون در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در بتگرام ۱۰ تن، در کوز دیر۵ تن و در شانگلی یک تن کشته شده ‌اند. در مانسهره نیز دو تن کشته و یک تن زخمی شده است.

بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، از ۲۶ جون تاکنون بیش از ۳۶۰ تن در اثر بارندگی و جاری شدن سیلاب ها در سراسر پاکستان جان خود را از دست داده اند که بیشتر آنها زنان و کودکان اند.

ادامه خبر ...

حکومت طالبان پایان حکومت سرپرست را اعلام کرد

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان(آرشیف)
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان(آرشیف)

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان در مراسم تجلیل از چهارمین سالگرد تسلط دوبارۀ این گروه بر افغانستان در تالار لویه جرگه در کابل، پیام ملا هیبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان را خواند که در آن گفته شده که دیگر نباید واژه سرپرست برای همه اعضای کابینه و وزرای طالبان استفاده شود.

طالبان با پایان حکومت سرپرست، هیچ تغییری را در نظام حکومتی شان اعلام نکرده اند.

شماری از دیپلومات‌های خارجی نیز در نشست امروز در تالار لویه جرگه شرکت داشتند.

چهار سال پیش از امروز در ۱۵ اگست 2021 میلادی نیروهای طالبان وارد کابل شدند و نظام جمهوری افغانستان فروپاشید.

ادامه خبر ...

عفو بین‌الملل: طالبان باید به چهار سال بی‌عدالتی پایان دهند

AMNESTY INTERNATIONAL- FRANCE-SURVEILLANCE-TECHNOLOGY-SOCIAL-RIGHTS-DEMO
AMNESTY INTERNATIONAL- FRANCE-SURVEILLANCE-TECHNOLOGY-SOCIAL-RIGHTS-DEMO

سازمان عفو بین‌الملل از طالبان در افغانستان خواسته که حاکمیت قانون را برقرار کنند و به چهار سال بی‌عدالتی پایان دهند.

این نهاد امروز(15 اگست) در اعلامیه‌ای از مقام‌های طالبان خواسته که برای تأمین عدالت یک سیستم رسمی حقوقی را ایجاد کنند.

اعلامیه عفو بین‌الملل که به مناسبت چهارمین سال استقرار مجدد طالبان در قدرت منتشر شده، عمدتاً روی سیستم قضایی طالبان متمرکز بود.

طالبان می گویند که محاکم آنها قوانین شریعت اسلامی را تطبیق می کنند، اما سازمان عفو بین الملل گفته است که طالبان بر اساس تفسیر خودشان از قوانین اسلامی برخورد سختگیرانه ای دارند.

ادامه خبر ...

کارشناسان ملل متحد: حکومت طالبان به حیث یک رژیم اقتدارگرا رد شود

آرشیف
آرشیف

در حالیکه به مناسبت چهارمین سالگرد تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان، گردهمایی‌هایی در شهر کابل و سایر ولایات افغانستان ادامه دارد، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعۀ بین‌المللی خواسته‌اند که حکومت طالبان را به حیث یک رژیم اقتدارگرا رد کنند.

در اعلامیه این کارشناسان که امروز(15 اگست) منتشر شد گفته شده که در طول حکومت چهار ساله طالبان، افغان‌ها، به ویژه زنان و دختران، از حقوق و آزادی‌های اساسی شان محروم بوده‌اند.

طالبان تسلط دوباره بر افغانستان را روز پیروزی می ‌نامند و با برگزاری سلسله‌ای از مراسم، امروز را در کابل و سایر ولایات افغانستان جشن می‌گیرند.

از سوی دیگر، مخالفان طالبان در خارج از افغانستان، امروز در چندین کشور جهان نشست هایی را برای محکوم کردن حکومت طالبان تدویر کرده‌اند.

ادامه خبر ...

حداقل ۴۹ تن در اثر سیلاب ها در پاکستان کشته شدند

سیلاب - پاکستان(آرشیف)
سیلاب - پاکستان(آرشیف)

مقامات می گویند که در ۲۴ ساعت گذشته حداقل ۴۹ تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در شمال غرب و سایر مناطق پاکستان جان هایشان را از دست داده اند.

براساس گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، از ۲۶ جون تا کنون بیش از ۳۶۰ تن در اثر جاری شدن سیلاب ها در مناطق مختلف پاکستان کشته شده اند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند.

ادامه خبر ...

مودی: در صورت حمله پاکستان بر هند، اسلام آباد مجازات خواهد شد

نریندرا مودی صدراعظم هند(آرشیف)
نریندرا مودی صدراعظم هند(آرشیف)

نریندرا مودی صدراعظم هند هشدار داده که در صورت حمله پاکستان بر این کشور، اسلام اباد مجازات خواهد شد.

این هشدار نریندرا مودی به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد استقلال هند از سلطۀ بریتانیا صورت گرفته است.

این اظهارات آقای مودی سه ماه پس از جنگ چهار روزه میان هند و پاکستان مطرح می‌شود.

این جنگ پس از یک حملۀ تروریستی در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند مه در نتیجۀ آن ۲۶ توریست کشته شدند، آغاز شد. دهلی نو مسئول این حمله اسلام آباد را دانست و پاکستان این ادعا را رد کرده است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG