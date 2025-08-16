بیش از ۳۲۰ کشته در سیلابهای پاکستان

شمار تلفات در اثر باران و سیلاب در پاکستان، در دو شبانه روز گذشته به ۳۲۱ تن افزایش یافت.

به گفته مقام‌ها و امدادگران ایالت خیبرپختونخوا، تنها در بونیر شمار تلفات از دو صد نفر گذشته است.

مقام‌ها می‌گویند یک هلیکوپتر که برای سیل‌زدگان کمک می‌رساند، به دلیل خرابی هوا در مسیر باجور سقوط کرده و پنج سرنشین آن جان باخته‌اند.

در سوات، به دلیل بالا رفتن سطح آب دریا ها، بیش از دو هزار نفر خانه‌های خود را ترک کرده و به مکان‌های امن منتقل شده‌اند.

مقام‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند که ممکن است تلفات از این بیشتر شود.