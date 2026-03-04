ستره‌محکمۀ حکومت طالبان می‌گوید روز چهارشنبه، ۱۳ حوت، هفت تن در چهار ولایت افغانستان شلاق زده شده‌اند.

ستره‌محکمۀ طالبان در صفحۀ ایکس (توییتر سابق) نوشته است که دو تن در بغلان، یک تن در بلخ، سه تن در هرات و یک تن در ارزگان مجازات شده‌اند.

گفته شده است این افراد به اتهام آنچه «روابط نامشروع»، «فرار از منزل» و «تجاوز بر حریم شخصی» خوانده شده، افزون بر شلاق، به حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه نیز محکوم شده‌اند.

پیش از این، کارشناسان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داده بودند که افزایش مجازات‌های بدنی در محضر عام بر اساس فیصله‌های طالبان، نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در افغانستان به‌شمار می‌رود.

حکومت طالبان همواره تأکید کرده است که مجازات‌ها بر بنیاد قوانین شریعت تطبیق می‌شود.

به گفتۀ کارشناسان سازمان ملل، بر اساس آمار محاکم طالبان در سال ۲۰۲۵ دست‌کم یک‌هزار و ۱۱۰ تن، از جمله ۹۴۰ مرد و ۱۷۰ زن، در محضر عام شلاق زده شده‌اند؛ رقمی که تقریباً دو برابر سال ۲۰۲۴ عنوان شده است.