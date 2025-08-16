خبر ها
مورد جدید پخش اطلاعات شخصی هزاران افغان در انگلستان
یک سازمان وابسته به وزارت دفاع بریتانیا گفته است که یک بار دیگر، هزاران شهروند افغانستان، نظامیان بریتانیایی و کارمندان سکتور خدمات عامه، ممکن است در معرض پخش اطلاعات شخصی شان قرار گرفته باشند.
سازمان موسوم به جیت سینتر (Jet Center) که خدمات پیش از پرواز را برای مسافران فراهم میکند، گفته است که اواخر دیروز با یک حادثۀ درز اطلاعات دچار شده که در نتیجۀ آن افراد غیر مجاز به " تعداد محدودی از ایمیل های" این شرکت دست یافته اند.
گفته میشود که نزدیک به ۳۷۰۰ تن از پخش این اطلاعات متاثر شده اند.
در میان افراد متاثر شده، شهروندان افغانستان که به بریتانیا منتقل شده اند، سربازانی که برای تمرینات نظامی دورانی به دیگر مناطق فرستاده میشوند و خبرنگارانی که وزیران را سفر های رسمی همراهی میکنند، شامل استند.
پیش از این نیز در یک مورد دیگر، اطلاعات شخصی افغانهای که با نیروهای بریتانیایی کار کرده بودند "به طور اشتباهی" از سوی یک کارمند وزارت دفاع بریتانیا نشر شده بود.
از این رویداد که در ماه فبروری سال ۲۰۲۲ رخ داد، بیش از ۱۸ هزار تن متاثر شدند.
پخش اطلاعات شخصی این افراد سبب بحثهای جدی در دولت بریتانیا شد و حکومت این کشور از آغاز تحقیقات در بارۀ عوامل آن خبر داد.
بیش از ۳۲۰ کشته در سیلابهای پاکستان
شمار تلفات در اثر باران و سیلاب در پاکستان، در دو شبانه روز گذشته به ۳۲۱ تن افزایش یافت.
به گفته مقامها و امدادگران ایالت خیبرپختونخوا، تنها در بونیر شمار تلفات از دو صد نفر گذشته است.
مقامها میگویند یک هلیکوپتر که برای سیلزدگان کمک میرساند، به دلیل خرابی هوا در مسیر باجور سقوط کرده و پنج سرنشین آن جان باختهاند.
در سوات، به دلیل بالا رفتن سطح آب دریا ها، بیش از دو هزار نفر خانههای خود را ترک کرده و به مکانهای امن منتقل شدهاند.
مقامها ابراز نگرانی کردهاند که ممکن است تلفات از این بیشتر شود.
نهاد های حقوق بشری، آلمان را به کوتاهی در جلوگیری از اخراج افغانها متهم کردند
دو نهاد مدافع حقوق بشر علیه وزیران خارجه و داخله آلمان یک پرونده جنایی به اتهام کوتاهی در جلوگیری از اخراج افغانهایی از پاکستان که برلین وعده پذیرش آنان را داده بود، ثبت کردهاند.
پاکستان اعلام کرده است که پس از اول سپتمبر شمار زیادی از افغانها را از خاک خود اخراج خواهد کرد، اما به گزارش خبرگزاری رویترز، روند اخراج مهاجران افغان از همین حالا آغاز شده است.
در میان این مهاجران، بیش از دو هزار افغان شامل هستند که آلمان وعده داده بود آنان را در خاک خود اسکان مجدد دهد.
یک انجمن حمایت از پناهندگان و یک شبکه پشتیبانی از مهاجران، روز جمعه در برلین شکایت جنایی خود را علیه یوهان وادفول، وزیر خارجه، و الکساندر دوبریندت، وزیر داخله، ثبت کردند.
این نهادها گفتهاند که اجازه دادن به پاکستان برای اخراج این افغانها، نقض اصول ماده ۲۲۱ قانون جزا است.
مدافعان حقوق بشر افزودهاند که در هفتههای اخیر، در میان این افغانها، دستکم ۴۰۰ نفر بازداشت و ۴۳ نفر دیگر به افغانستان فرستاده شدهاند، جایی که ممکن است با زندان یا مرگ روبرو شوند.
حکومت جدید محافظهکار آلمان در جریان کارزار انتخاباتی خود گفته بود که تلاشها برای جلوگیری از ورود مهاجران به آلمان را افزایش خواهد داد.
نشست سه جانبه میان چین، پاکستان و طالبان
قرار است در هفته جاری در کابل، وزیران خارجه حکومت طالبان، پاکستان و چین نشستی را برگزار کنند.
به گزارش تلویزیون جیو نیوز پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدراعظم پاکستان، روز چهارشنبه ۲۰ اگست در کابل دیدار خواهند کرد.
به گفته منابع پاکستانی، آجندای این نشست روی مبارزه با تروریزم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین-پاکستان یا (کمربند و راه) خواهد بود.
در آغاز ماه اگست قرار بود امیرخان متقی به پاکستان سفر کند و در نشست سهجانبه شرکت نماید، اما در آن زمان این نشست لغو شد.
بعداً روشن شد که سازمان ملل متحد به امیرخان متقی، که نامش در فهرست تحریمها درج است، اجازه سفر را نداده است.
هشدار از احتمال باران و سیلاب در افغانستان
امروز شنبه در هشت ولایت افغانستان بارش باران شدید و سیلابهای ناگهانی پیشبینی شده است.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان با نشر خبرنامه میگوید که در ولایتهای نورستان، کنر، ننگرهار، غزنی، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا احتمال بارش باران و جاری شدن سیلاب وجود دارد.
پیشبینی مشابهی دیروز نیز شده صورت گرفته بود، اما رادیو آزادی گزارشی دریافت نکرده است که نشان دهد روز گذشته در این ولایتها سیلابهای شدید جاری شده باشد یا به کسی خسارت جانی یا مالی رسیده باشد.
خشکسالی و بارش باران های بیموقع از نشانههای عمده تغییرات اقلیمی به شمار میرود.
آلمان: نزدیک به هفت میلیون دالر به افغانستان کمک می کنیم
آلمان کمک بشردوستانه نزدیک به هفت میلیون دالری را به افغانستان اعلام کرد.
وزارت خارجه آلمان روز جمعه (۱۵ اگست) در بیانیهای گفت که مردم افغانستان با بحران شدید بشری روبهرو اند و حدود بیست و سه میلیون تن در این کشور به غذای کافی، آب آشامیدنی و دوا دسترسی ندارند.
در این بیانیه آمده است که ۶٫۸۷ میلیون دالر کمک بشردوستانه با مردم افغانستان انجام خواهد شد.
در چهار سال گذشته، از زمانی که طالبان کابل را تصرف کردهاند، جامعه جهانی اینگونه کمکهای بشردوستانه را از طریق سازمان ملل متحد و سایر نهادهای امدادی انجام داده است.
بیش از دوصد نفر در پاکستان جان باختند
مقامهای پاکستانی روز جمعه خبر داده اند که در بیست و چهار ساعت گذشته، بر اثر بارانها و سیلابها بیش از دو صد و پنجاه نفر در پاکستان جان خود را از دست دادهاند.
به گفته مقامها و امدادگران ایالت خیبرپختونخوا، تنها در بونیر شمار تلفات از دو صد نفر گذشته است، ده تن در گلگت بلتستان و نوزده نفر دیگر در کشمیر تحت اداره پاکستان کشته شدهاند.
مقامها میگویند یک هلیکوپتر که برای سیلزدگان کمک میرساند، به دلیل خرابی هوا در مسیر باجور سقوط کرده و پنج عضو عمله آن نیز در این حادثه جان باختهاند.
در سوات، به دلیل بالا رفتن سطح آب رودخانهها، بیش از دو هزار نفر خانههای خود را ترک کرده و به مکانهای امن منتقل شدهاند.
مقامها ابراز نگرانی کردهاند که ممکن است تلفات باز هم افزایش یابد.
حداقل ۳۴ تن در اثر سیلاب ها در خیبر پختونخوا کشته شدند
حداقل ۳۴ تن در اثر بارندگی و جاری شدن سیلاب ها در باجور، کوز دیر، شانگلی، بتگرام و مانسهره ایالت خیبر پختونخوا جان هایشان را از دست دادهاند.
بلال فیضی سخنگوی ادارۀ نجات و امداد رسانی شهر پشاور امروز به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که 16 جسد از سیلاب ها در باجور کشف شده و 7 تن دیگر تا هنوز ناپدید اند.
به گفتۀ آقای فیضی تاکنون در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در بتگرام ۱۰ تن، در کوز دیر۵ تن و در شانگلی یک تن کشته شده اند. در مانسهره نیز دو تن کشته و یک تن زخمی شده است.
بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، از ۲۶ جون تاکنون بیش از ۳۶۰ تن در اثر بارندگی و جاری شدن سیلاب ها در سراسر پاکستان جان خود را از دست داده اند که بیشتر آنها زنان و کودکان اند.
حکومت طالبان پایان حکومت سرپرست را اعلام کرد
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان در مراسم تجلیل از چهارمین سالگرد تسلط دوبارۀ این گروه بر افغانستان در تالار لویه جرگه در کابل، پیام ملا هیبتالله آخندزاده، رهبر طالبان را خواند که در آن گفته شده که دیگر نباید واژه سرپرست برای همه اعضای کابینه و وزرای طالبان استفاده شود.
طالبان با پایان حکومت سرپرست، هیچ تغییری را در نظام حکومتی شان اعلام نکرده اند.
شماری از دیپلوماتهای خارجی نیز در نشست امروز در تالار لویه جرگه شرکت داشتند.
چهار سال پیش از امروز در ۱۵ اگست 2021 میلادی نیروهای طالبان وارد کابل شدند و نظام جمهوری افغانستان فروپاشید.
عفو بینالملل: طالبان باید به چهار سال بیعدالتی پایان دهند
سازمان عفو بینالملل از طالبان در افغانستان خواسته که حاکمیت قانون را برقرار کنند و به چهار سال بیعدالتی پایان دهند.
این نهاد امروز(15 اگست) در اعلامیهای از مقامهای طالبان خواسته که برای تأمین عدالت یک سیستم رسمی حقوقی را ایجاد کنند.
اعلامیه عفو بینالملل که به مناسبت چهارمین سال استقرار مجدد طالبان در قدرت منتشر شده، عمدتاً روی سیستم قضایی طالبان متمرکز بود.
طالبان می گویند که محاکم آنها قوانین شریعت اسلامی را تطبیق می کنند، اما سازمان عفو بین الملل گفته است که طالبان بر اساس تفسیر خودشان از قوانین اسلامی برخورد سختگیرانه ای دارند.