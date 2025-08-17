جهان
اسراییل فلسطینیان به دلیل گسترش عملیات به جنوب غزه منتقل میکند
اسراییل اعلام کرده است که فلسطینیان ساکن مناطق جنگی غزه را به جنوب این نوار منتقل خواهد کرد.
این تصمیم روز شنبه پس از هشدار اسرائیل مبنی بر گسترش عملیات علیه مخالفان مسلح در غزه اعلام شد.
نهاد نظامی اسرائیل که مسئول ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه است گفته که از روز یکشنبه روند انتقال خیمه ها به جنوب غزه آغاز خواهد شد.
جزئیات بیشتری از این طرح و عملیات اسرائیل مشخص نشده، اما وزیر دفاع اسرائیل، یسراییل کاتز گفته است: «ما اکنون در حال نهاییسازی طرحی درباره شکست حماس در غزه هستیم.»
حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا بهعنوان گروه «تروریستی» شناخته میشود، نزدیک به دو سال است که در غزه با اردوی اسرائیل درگیر است و گاهی به اسرائیل حمله میکند.
با وجود مخالفت سازمان ملل و بسیاری از کشورها و سیاستمداران با گسترش عملیات اسرائیل، کابینه این کشور اعلام کرده است که این طرح را تصویب کرده است.
زلنسکی: رد آتشبس از سوی روسیه پایان جنگ اوکراین را دشوارتر کرده است
ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین در آستانه سفر به واشنگتن گفته است که امتناع روسیه از پذیرش آتشبس، روند پایان جنگ را پیچیده کرده است.
او شب گذشته در پیامی در شبکههای اجتماعی نوشت: «ما میبینیم که روسیه به طور پیدرپی درخواستهای آتشبس را رد میکند و هنوز مشخص نکرده چه زمانی به کشتار پایان میدهد، این وضعیت را دشوارتر میسازد.»
این سخنان زلنسکی در حالی مطرح میشود که تلاشهای بینالمللی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شدت گرفته است.
روز جمعه دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا و ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در آلاسکا دیدار کردند، اما به توافقی دست نیافتند.
زلنسکی نیز قرار است روز دوشنبه به واشنگتن سفر کند.
مورد جدید پخش اطلاعات شخصی هزاران افغان در انگلستان
یک سازمان وابسته به وزارت دفاع بریتانیا گفته است که یک بار دیگر، هزاران شهروند افغانستان، نظامیان بریتانیایی و کارمندان سکتور خدمات عامه، ممکن است در معرض پخش اطلاعات شخصی شان قرار گرفته باشند.
سازمان موسوم به جیت سینتر (Jet Center) که خدمات پیش از پرواز را برای مسافران فراهم میکند، گفته است که اواخر دیروز با یک حادثۀ درز اطلاعات دچار شده که در نتیجۀ آن افراد غیر مجاز به " تعداد محدودی از ایمیل های" این شرکت دست یافته اند.
گفته میشود که نزدیک به ۳۷۰۰ تن از پخش این اطلاعات متاثر شده اند.
در میان افراد متاثر شده، شهروندان افغانستان که به بریتانیا منتقل شده اند، سربازانی که برای تمرینات نظامی دورانی به دیگر مناطق فرستاده میشوند و خبرنگارانی که وزیران را سفر های رسمی همراهی میکنند، شامل استند.
پیش از این نیز در یک مورد دیگر، اطلاعات شخصی افغانهای که با نیروهای بریتانیایی کار کرده بودند "به طور اشتباهی" از سوی یک کارمند وزارت دفاع بریتانیا نشر شده بود.
از این رویداد که در ماه فبروری سال ۲۰۲۲ رخ داد، بیش از ۱۸ هزار تن متاثر شدند.
پخش اطلاعات شخصی این افراد سبب بحثهای جدی در دولت بریتانیا شد و حکومت این کشور از آغاز تحقیقات در بارۀ عوامل آن خبر داد.
حداقل ۴۹ تن در اثر سیلاب ها در پاکستان کشته شدند
مقامات می گویند که در ۲۴ ساعت گذشته حداقل ۴۹ تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در شمال غرب و سایر مناطق پاکستان جان هایشان را از دست داده اند.
براساس گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، از ۲۶ جون تا کنون بیش از ۳۶۰ تن در اثر جاری شدن سیلاب ها در مناطق مختلف پاکستان کشته شده اند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند.
مودی: در صورت حمله پاکستان بر هند، اسلام آباد مجازات خواهد شد
نریندرا مودی صدراعظم هند هشدار داده که در صورت حمله پاکستان بر این کشور، اسلام اباد مجازات خواهد شد.
این هشدار نریندرا مودی به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد استقلال هند از سلطۀ بریتانیا صورت گرفته است.
این اظهارات آقای مودی سه ماه پس از جنگ چهار روزه میان هند و پاکستان مطرح میشود.
این جنگ پس از یک حملۀ تروریستی در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند مه در نتیجۀ آن ۲۶ توریست کشته شدند، آغاز شد. دهلی نو مسئول این حمله اسلام آباد را دانست و پاکستان این ادعا را رد کرده است.
دیدار زلنسکی و ستارمر در آستانه ملاقات پوتین و ترمپ
ولودیمیر زلینسکی رییس جمهور اوکراین در لندن است و امروز با کییر ستارمر صدر اعظم بریتانیا گفتوگو میکند.
این دیدار که یک روز پیش از ملاقات برنامه ریزی شدۀ دونالد تمرپ رییس جمهور امریکا، با ولادیمری پوتین، رییس جمهور روسیه برگزار میشود، اهمیت ویژه دارد.
ستارمر پیش از این حمایت بدون قید و شرط خود را از کییف در جنگ با روسیه ابراز کرده است.
دیروز چهارشنبه زلینسکی در برلین با رهبران جرمنی دیدار کرد.
این سفر بخشی از تلاشهای رییس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی است تا ترمپ را قانع سازند که در دیدار با پوتین، بر سر واگذار کردن قلمرو اوکراین به روسیه، سازش نکند.
روز گذشته رییس جمهور ترمپ در یک دیدار مجازی با رهبران اروپا و ولودیمیر زلینسکی صحبت کرد.
در این دیدار رهبران اروپایی تلاش کردند تا خطوط سرخ خود را در معامله با روسیه، به ترمپ واضح سازند.
پیش از این ترمپ گفته بود که روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ، باید از برخی از قلمرو خود بگذرند.
زلینسکی گفته است که از تلاشهای صلح حمایت میکند اما اوکراین حاضر نیست قلمرو خود را به روسیه واگذار کند.
انتظار میرود ترمپ و پوتین، فردا جمعه در ایالت الاسکای امریکا دیدار کنند و در بارۀ راه های پایان دان به جنگ در اوکراین حرف بزنند.
پاریسی ها پنجمین جام قهرمانی سال را بالای سر بردند
تیم فوتبال پاریسسنژرمن فرانسه در یک بازی پر از هیجان در سوپر کپ اروپا، حریف انگلیسی خود تاتنهام را شکست داد و پنجمین قهرمانی خود در سال ۲۰۲۵ را جشن گرفت.
در این بازی که چهارشنبه شب در ایتالیا برگزار شد، تاتنهام تا دقیقه ۸۵ دو صفر برنده بود، اما در کمتر از ده دقیقه پاریسی ها دو گول زدند و بازی را به ضربات پینالتی کشانیدند.
در نهایت، تاتنهام با از دست دادن دو ضربۀ پینالتی، ۳ مقابل ۴ در برابر حریف پاریسی خود شکست خورد.
سوپر جام اروپا همه ساله بین تیمهای قهرمان در لیگ قهرمانان اروپا و یوروپا لیگ، برگزار میشود.
پاریسسنژرمن، با هدایت لویس انریکه، امسال فصل درخشانی را تجربه میکند.
این تیم امسال در کنار قهرمانی در لیگ فرانسه، همچنان برندۀ جام حذفی فرانسه، جام قهرمانان فرانسه، و لیگ قهرمانان اروپا شد.
یگانه تورنمنتی که در آن پاریسسنژرمن قهرمان نشد، جام جهانی باشگاه ها بود که در بازی فاینل آن، در برابر تیم چلسی انگلستان، ماه گذشته، شکست خورد.