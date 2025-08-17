ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در آستانه سفر به واشنگتن گفته است که امتناع روسیه از پذیرش آتش‌بس، روند پایان جنگ را پیچیده کرده است.

او شب گذشته در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ما می‌بینیم که روسیه به طور پی‌درپی درخواست‌های آتش‌بس را رد می‌کند و هنوز مشخص نکرده چه زمانی به کشتار پایان می‌دهد، این وضعیت را دشوارتر می‌سازد.»

این سخنان زلنسکی در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شدت گرفته است.

روز جمعه دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در آلاسکا دیدار کردند، اما به توافقی دست نیافتند.

زلنسکی نیز قرار است روز دوشنبه به واشنگتن سفر کند.