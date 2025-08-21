بنیاد ملاله ۳ میلیون دالر برای آموزش دختران افغان و پیگرد «آپارتاید جنسیتی» اختصاص داد

در اعلامیه ای مطبوعاتی این بنیاد که روز چهارشنبه ۲۰ اگست نشر شده آمده که بخشی از این برنامه ها ، آموزش آنلاین برای بیش از ۱۰ هزار دختر افغان بالاتر از صنف شش مکتب است که مدارک تحصیلی شناخته شده جهانی را برای حمایت از راه یافتن دختران به تحصیلات عالی ارائه می‌ کند.

در ادامه آمده که بخش دیگری از کمک ‌ها برای سازمان‌ هایی در نظر گرفته شده که روی پیگرد حقوقی طالبان و رسمیت ‌بخشیدن به آپارتاید جنسیتی بعنوان جنایت علیه بشریت کار می‌کنند.

در اعلامیه به نقل از سحر حلیمزی، رئیس بخش افغانستان در بنیاد ملاله، آمده که آنان از دختران و زنانی پشتیبانی می‌ کنند که حاضر نیستند از صحنه حذف شوند ،آنان در خط مقدم مبارزه برای آزادی و عدالت قرار دارند و بنیاد ملاله در کنار آنان است.

بنیاد ملاله تأکید کرده است که با این سرمایه‌ گذاری‌ ها تلاش می‌ کند تا صدای دختران افغان در جهان بلندتر شود و جامعه جهانی طالبان را برای محرومیت زنان از آموزش پاسخگو بسازد.

دختران افغان: مکاتب باید بازگشایی شود، آموزش آنلاین کافی نیست

در این حال یک دختر محروم از آموزش در کابل می گوید که نسبت به آموزش های آنلاین چندان خوشبین نیست و تاکید می کند که با بازگشایی مکاتب باید زمینه آموزش برای همه دختران افغان فراهم شود.

او که نخواست نام اش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:

«متاسفانه هنوز دروازه های مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم بسته است، بنیادی که می خواهد که برای دختران افغانستان زمینه آموزش فراهم کند فکر نکنم که برنامه های شان زیاد مفید واقع شود، زیرا میلیون ها دختر در افغانستان از تحصیلات شان باز مانده اند.»

از سوی دیگر رودابه فروتن بلخی رئیس بخش امور زنان کمیتۀ صلح برای افغانستان در اروپا و از فعالان حقوق بشر از حمایت بنیاد ملاله از دختران و زنان افغان استقبال کرده تاکید می کند تا مبلغ در نظر گرفته شده به دست افرادی برسد که واقعا برای زنان و دختران افغانستان کار می کنند.

او به رادیو آزادی گفت:

«بنیاد ملاله که این مبلغ را برای موضوع آپارتاید جنسیتی و تحصیلات آنلاین دختران در نظر گرفته ، قابل قدر است، فقط امیدوار هستم کسانی که این مبالغ به دست شان می رسد از تجربیات بیست سال جمهوریت استفاده کنند و به همان هدف و دلیلی که بخاطر آن، این بودجه بدست شان می آید ، بپردازند.»

گفتنی است که ملاله یوسفزی، فعال حق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل، بنیان‌گذار بنیاد Malala Fund است که پیش از این بارها از آموزش دختران افغان حمایت کرده و خواستار به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به حیث جنایت علیه بشریت شده است.

طالبان مدعی اند که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است؛ اما پس از حاکمیت دوباره در افغانستان از سال ۲۰۲۱ به اینسو حکومت طالبان دروازه های مکتب را بروی دختران بالاتر از صنف شش بسته و رفتن آنان به پوهنتون ها را نیز ممنوع قرار داده است.

علاوه بر آن محدودیت های شدید اجتماعی از جمله منع کار در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی را بر زنان وضع کرده است.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ماه حمل سال جاری گفت که با آغاز سال جدید تعلیمی، ۴۰۰ هزار دختر دیگر در افغانستان از حق آموزش متوسطه محروم شده ‌اند و شمار دخترانی که در افغانستان از حق دسترسی به آموزش متوسطه محروم ‌اند، به ۲.۲ میلیون تن می ‌رسد.

یونیسف پیش از این هشدار داده که اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد؛ چهار میلیون دختر از مکتب باز خواهند ماند.