تعداد زیادی از کودکان دچار سینهبغل و زکام شدهاند.
او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود روز پنجشنبه «چهارم دسمبر» به رادیو آزادی گفت، که کودکانش نیز در اثر سرمای هوا دچار سینهبغل شدهاند: «هوا در منطقه چلس آنقدر سرد است که ممکن همین هفته برف هم ببارد. مردم با مشکلات زیادی روبهرو هستند، پیش از این مردم میتوانستند در خانههای خود بخاری روشن کنند، اما اکنون در خیمهها حتی امکان روشن کردن بخاری هم وجود ندارد. هرچه تلاش کنیم، نمیتوانیم در خیمهها از کودکان به خوبی مراقبت کنیم. بیماریها زیاد شدهاند و تعداد زیادی از کودکان دچار سینهوبغل و زکام شدهاند.»
برخی از زلزله زدهگان در ولایت شمالی سمنگان افغانستان نیز شکایت مشابهی دارند.
اگر کودکان ما بیمار شوند، ما پول درمانشان را نداریم.
شیرخان، از باشندهگان ولسوالی تنگی تاشقرغان سمنگان که خانهاش در زلزلهٔ اخیر ویران شده و اکنون با خانوادهٔ شش نفری خود زیر خیمه زندهگی میکند، به رادیو آزادی گفت: «وقتی زلزله شد، خانهٔ ما تخریب شد. ما اکنون در وضعیت بسیار بدی قرار داریم، خیمهها را آوردهاند و ما در همین خیمهها زندهگی میکنیم. پس از این زمستان میرسد و هوا سرد است. اگر برای ما سرپناه یا خانه ساخته نشود، کودکان ما در هوای سرد بیمار میشوند. اگر کودکان ما بیمار شوند، ما پول درمانشان را نداریم. باید برای ما سرپناه ساخته شود.»
زلزله زدهها در حالی از مشکلاتشان شکایت دارند که صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نیز تازه هشدار داده و گفته است که در مناطق زلزلهزدهٔ افغانستان تا ۲۷۰ هزار کودک با خطر مرگ روبهرو هستند.
یونیسف در اعلامیهی که روز چهرشنبه «سوم دسمبر» در صفحه اکس (تویتر سابق ) خود منتشر کرده، به نقل از تاجالدین اویوَاله، نمایندهٔ این اداره در افغانستان، نوشته است که «سه ماه پس از زلزلههای ویرانگر در افغانستان، کودکان در ولایتهای شمالی و شرقی همچنان بهشدت به کمکهای عاجل بشری نیاز دارند و با سرمای کشندهٔ زمستان روبهرو هستند.»
نمایندهٔ یونیسف افزوده که در آغاز هفته، در کمپ زلزلهزدهگان زیریبابا در ولایت کنر، چهار کودک زیر پنج سال دو دختر به نامهای تقوا و ذاکره و دو پسر به نامهای عبدالله و عثمان بر اثر بیماری سینهوبغل و سرمای شدید جان باخته اند.
نماینده یونیسف گفته که "نسبت به سلامت و امنیت کودکانی عمیقاً نگران است که خانههایشان آسیب دیده، دمای هوا شبها به زیر صفر رسیده و ممکن است تا منفی ۲۵ درجهٔ سانتیگراد پایین بیاید".
چیزیکه باشندهگان مناطق زلزلهزده نیز از آن به شدت نگران هستند.
در اعلامیه یونیسف همچنان آمده که این اداره بستههای کمک زمستانی، لباس گرم برای کودکان، کمک نقدی برای تهیهٔ مواد سوخت، خدمات صحی، آب، غذا، آموزش و حمایت حفاظتی برای خانوادهها آماده کردهاست.
یونیسف از شرکا و کمک کنندهگان خود خواسته است که "فوراً اقدام کنند" تا کمکهای حیاتی زمستانی هرچه زودتر به کودکان آسیبپذیر برسد و جان آنان نجات یابد.
این سازمان پیشتر نیز اعلام کرده بود که با سردتر شدن هوا، کودکان در معرض ابتلا به بیماریهای تنفسی رو به افزایش قرار دارند.
در زلزلهٔ مرگبار و ویرانگری که در تاریخ ۳۱ اگست امسال در ولایتهای شرقی افغانستان به ویژه کنر رخ داد، بیش از ۲،۲۰۰ نفر جان باختند و نزدیک به ۴ هزار نفر زخمی شدند.
هفت هزار خانه نیز در این رویداد ویران شدند.
همچنان زلزلهٔ ۳ نوامبر که حوالی ساعت یک بامداد در شمال افغانستان، بهویژه در ولایتهای بلخ و سمنگان، با شدت ۶،۳ ریشتر رخ داد که در نتیجه آن ۲۷ نفر کشته، بیش از ۹۰۰ نفر زخمی و بیش از ۱،۳۰۰ خانه را تخریب شدند.
قابل ذکر است که پیش از این، ادارهٔ هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد (اوچا) و شماری از نهادهای امدادرسان نیز نسبت به وخامت وضعیت بشری در مناطق زلزلهزده، بهویژه با فرارسیدن زمستان و ادامهٔ زندهگی مردم زیر خیمهها، ابراز نگرانی کرده بودند.