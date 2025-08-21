لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
پنجشنبه ۳۰ اسد ۱۴۰۴ کابل ۰۸:۰۵

افغانستان

تحقیق تازه: طالبان بیشترین کنوانسیون‌های حقوق بشری را نقض کرده‌اند

چهارسالگی حکومت طالبان
چهارسالگی حکومت طالبان

یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که طالبان در چهار سال گذشته بیشترین کنوانسیون‌های حقوق بشری که افغانستان آن را امضا کرده، نقض کرده‌اند.

این پژوهش که از سوی پوهنتون کمبریج به مرکز حمایت از حقوق بشر تهیه شده، تأکید می‌کند که با وجود عضویت افغانستان در چندین کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشری مربوط به حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، طالبان با وضع محدودیت‌ها، اعمال زور، بازداشت و شکنجه ادامه داده‌اند.

در بخشی از این پژوهش آمده است که در چهار سال گذشته اقتصاد افغانستان با بحران مواجه شده و قطع کمک‌های بین‌المللی و بیکاری، اقتصاد خانواده‌ها را به‌شدت متأثر ساخته است.

این درحالی است که پس از روی‌کارآمدن دوباره‌شان در آگست ۲۰۲۱ وعده داده بودند که پایبند به قوانین حقوق بشری در چوکات اسلامی هستند، اما آنان محدودیت بر زنان را روزبه‌روز افزایش داده و برعلاوه خبرنگاران و کارمندان نظام پیشین، افرادی را که از شیوه حکومت‌شان انتقاد می‌کنند، تهدید یا بازداشت می‌کنند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

سرمایه‌گذاری یک شرکت خصوصی در پروژه انتقال آب پنجشیر به کابل

بحران کم آبی در کابل
بحران کم آبی در کابل

یک شرکت خصوصی‌ به نام «کتوازی گروپ» اعلام آمادگی کرده تا روی پروژه انتقال آب رود پنجشیر به کابل سرمایه‌گذاری کند.

این در حالی است کابل با کمبود شدید آب مواجه است و نهادی به نام «مرسی کورپس» هشدار داده که این شهر ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به طور کامل خشک شود.

مسئولان این شرکت امروز پنجشنبه در دیدار مقامات طالبان گفتند که تا دو هفته آینده طرح و سروی این پروژه را تکمیل خواهند کرد.

گفته می شود که اجرای عملی این پروژه سه سال زمان می‌برد و از طریق آن برای حدود دو میلیون ساکن کابل آب آشامیدنی فراهم خواهد شد.

ادامه خبر ...

بازداشت عاملان قتل یک خانواده در ننگرهار به‌دست طالبان

آرشیف
آرشیف

مقام‌های محلی حکومت طالبان در ننگرهار می‌گویند عاملان قتل تمام اعضای یک خانواده را بازداشت کرده‌اند.

سه‌شنبه گذشته در منطقه سلطان‌پور ولسوالی سرخرود، افراد مسلح ناشناس شش عضو یک خانواده را با شلیک گلوله و ضربات چاقو کشتند؛ در میان قربانیان یک پیرمرد، یک زن و چهار کودک شامل بودند.

یک منبع در ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت سه فرد بازداشت‌شده از بستگان نزدیک زن مقتول هستند.

به گفته این منبع، بازداشت‌شدگان سابقه دشمنی و اختلاف با خانواده قربانی داشته‌اند.

ادامه خبر ...

ده‌ها خانواده افغان در اسلام‌آباد بی‌سرپناه شدند

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

 ده‌ها خانواده افغان در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، ناچار شده‌اند در پارک‌های عمومی شب‌روز بگذرانند.

پس از آغاز روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، شماری از مهاجران می‌گویند که مالکان خانه‌ها آنان را از خانه‌های کرایه‌ای بیرون کرده‌اند و اکنون بی‌سرپناه مانده‌اند.

روند اخراج افغان‌ها پس از اقدامات سخت‌گیرانه مقام‌های پاکستانی در سال ۲۰۲۳ شدت گرفت. سازمان ملل متحد می‌گوید پاکستان اخراج مهاجران ثبت‌شده افغان را پیش از اول سپتمبر آغاز کرده است؛ اقدامی که می‌تواند بیش از یک میلیون نفر را وادار به ترک این کشور کند.

این در حالی است که حدود ۱.۳ میلیون افغان دارای اسناد رسمی پناهندگی در پاکستان هستند که از این میان ۷۵۰ هزار تن کارت‌های هویتی صادرشده در پاکستان دارند.

ادامه خبر ...

امارات متحده عربی با قربانیان رویداد مرگبار ترافیکی در هرات ابراز همدردی کرد

 امارات متحده عربی نسبت به قربانیان حادثه ترافیکی در ولایت هرات ابراز همدردی کرده و با خانواده‌های آنان غمشریکی نموده است.

به گفته وزارت داخله حکومت طالبان، شمار قربانیان این رویداد به ۷۹ نفر رسیده است. عبدالـمتین قانع، سخنگوی این وزارت، در ۲۹ اسد به رسانه‌ها گفت که در میان قربانیان، ۱۹ کودک نیز شامل‌اند.

وزارت داخله طالبان این رویداد را تکان‌دهنده خوانده و اعلام کرده که دستور بررسی آن صادر شده است. این حادثه زمانی رخ داد که یک بس حامل مهاجران افغان اخراج‌شده از ایران با یک تانکر نفت برخورد کرد و آتش گرفت.

این در حالی است که ایران در هفته‌های اخیر صدها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده و روزانه هزاران نفر از طریق اسلام‌قلعه وارد افغانستان شده و سپس از راه هرات به ولایت‌های دیگر سفر می‌کنند.

ادامه خبر ...

خواست چین از طالبان برای مقابله جدی با گروه‌های تروریستی

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

 وزیر خارجه چین، وانگ یی، می‌گوید برای حفظ همکاری میان افغانستان و چین، طالبان باید اقدامات جدی برای سرکوب گروه‌های تروریستی بین‌المللی انجام دهند.

او روز چهارشنبه ۲۹ اسد در کابل با سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، وانگ یی در این دیدار تأکید کرد که چین از سیاست اولویت‌دهی طالبان به توسعه اقتصادی حمایت می‌کند و آماده کمک در این زمینه است.

وی همچنین افزود که چین به مخالفت خود با مسدود شدن دارایی‌های طالبان ادامه خواهد داد و برای حفظ صلح و آرامش در مناطق مرزی، از سرگیری گشت‌های مشترک در دهلیز واخان را پشتیبانی می‌کند.

وانگ یی از طالبان خواست که برای سرکوب جنبش اسلامی ترکستان شرقی و سایر گروه‌های تروریستی بین‌المللی اقدامات جدی روی دست گیرند تا همکاری‌های دو کشور تضمین شود.

ادامه خبر ...

اسحق دار وزیر خارجه پاکستان برای دیدار سه جانبه وارد کابل شد

اسحق دار وزیر خارجه پاکستان و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، عکس از آرشیف
اسحق دار وزیر خارجه پاکستان و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، عکس از آرشیف

اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر خارجه پاکستان، روز چهارشنبه ۲۹ اسد برای شرکت در ششمین نشست سه‌جانبه وزیران خارجه پاکستان، چین و طالبان وارد کابل شد.

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که محمد صادق، نمایندۀ ویژه پاکستان برای افغانستان، و شماری از مقام‌های ارشد وزارت خارجه نیز او را در این سفر همراهی می‌کنند.

بر اساس گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در کابل دربارۀ مبارزه با تروریزم و گسترش دهلیز اقتصادی چین–پاکستان گفت‌وگو خواهند کرد.

این منبع افزوده است که وانگ یی همچنان با رهبران حکومت طالبان دربارۀ توسعۀ روابط دوجانبه و همکاری‌های اقتصادی بحث خواهد کرد.

قرار بود امیرخان متقی در اوایل ماه آگست با سفر به پاکستان با همتایان پاکستانی و چینی خود دیدار کند، اما این نشست پس از آن به تعویق افتاد که سازمان ملل متحد به او، که در فهرست تحریم‌های این سازمان قرار دارد، اجازۀ سفر نداد.

ادامه خبر ...

اتحادیۀ اروپا پس از مرگ حداقل ۷۹ تن در حادثه ترافیکی مرگبار هرات ابراز همدردی کرد

تصادم مرگبار در گذره هرات
تصادم مرگبار در گذره هرات

 نمایندگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان با ابراز اندوه عمیق نسبت به سانحۀ مرگبار ترافیکی در هرات، با خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان اعلام همدردی کرده است.

این نمایندگی روز چهارشنبه ۲۹ اسد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«نمایندگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان عمیق‌ترین تأثر خود را از حادثۀ غم‌انگیز ترافیکی در هرات، که جان ۷۹ تن از جمله ۱۹ کودک را گرفت، ابراز می‌دارد.»

به گزارش فرانس‌پرس، مقام‌های طالبان و شاهدان عینی گفته‌اند که این حادثه سه‌شبنه شب زمانی رخ داد که یک بس مسافربری با یک موترسایکل و یک لاری حامل مواد سوختی برخورد کرد و آتش‌سوزی شدیدی به‌وقوع پیوست.

به گفتۀ مقام‌ها، این بس مسافران را از گذرگاه مرزی اسلام‌قلعه ـ که معمولاً نقطۀ ورود مهاجران اخراجی از ایران است ـ انتقال می‌داد.

مقام‌های ایرانی اخیراً اعلام کرده‌اند که در شش ماه گذشته ۱.۲ میلیون مهاجر افغان اخراج شده و قرار است تا چند ماه دیگر ۸۰۰ هزار تن دیگر نیز این‌کشور را ترک کنند.

ادامه خبر ...

شمار قربانیان یک حادثۀ ترافیکی در غرب افغانستان، به ۷۶ تن رسید

عکس جنبۀ تزینی دارد(آرشیف)
عکس جنبۀ تزینی دارد(آرشیف)

شمار قربانیان تصادم یک بس مسافربری با یک لاری در هرات، به ۷۶ تن رسیده است.

احمدالله متقی، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، گفت که این حادثه ترافیکی سه‌شنبه شب(۱۹ اگست) رخ داد و منجر به کشته شدن ۷۶ تن از جمله کودکان و زنان شده است.

به گفتۀ متقی این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافر بری حامل مهاجران اخراج شده از ایران، در مسیر اسلام قلعه- هرات با یک لاری تصادم کرد و آتش گرفت.

او گفته است که اکثر قربانیان مربوط به ولایت های کابل، پروان، کاپیسا، غزنی و بامیان اند که به شفاخانه مرکزی قول اردوی هرات انتقال یافته اند.

نزدیک به ۸۰ کشته در حادثه ترافیکی در هرات
Embed
نزدیک به ۸۰ کشته در حادثه ترافیکی در هرات

No media source currently available

0:00 0:00:37 0:00

محمد یوسف سعیدی، یک مقام ولایتی به خبرگزاری فرانسه گفته که این بس حامل افغان‌هایی بود که اخیراً از ایران بازگشته و بسوی کابل می رفتند. وی افزوده که همه مسافران در نقطۀ سرحدی اسلام قلعه، سوار این وسیله نقلیه شده بودند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی این رویداد را تأیید کرده گفته که قربانیان آن از ایران اخراج شده‌ بودند.

پولیس طالبان در منطقه گذره در خارج از شهر هرات، جایی که تصادم در آن رخ داده، گفته که یک موتورسیکل نیز در این حادثه دخیل بوده است.

اکثر کشته‌شدگان مسافران بس بوده اند، اما دو تن که در لاری بودند همراه با دو تن دیگر که سوار موتورسیکل بودند، نیز کشته شده اند.

پولیس طالبان در اعلامیه‌ای علت این رویداد ترافیکی را سرعت بیش از حد و بی‌احتیاطی رانندۀ بس مسافربری خوانده است.


ادامه خبر ...

قرار است وزرای خارجهٔ طالبان، پاکستان و چین با هم ملاقات کنند

امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان(آرشیف)
امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان(آرشیف)

قرار است امروز(20 اگست) وزرای خارجهٔ طالبان، پاکستان و چین در شهر کابل پایتخت افغانستان با هم ملاقات کنند.

بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان، وانگ یی وزیر امور خارجه چین و اسحق دار وزیر امور خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان امروز در کابل در مورد مبارزه با تروریزم و گسترش پروژۀ دهلیز اقتصادی چین – پاکستان گفت‌وگو خواهند کرد.

خبرگزاری باختر همچنین گفته که، وزیر امور خارجه چین در مورد توسعه روابط دوجانبه و همکاری های اقتصادی با رهبران حکومت طالبان، نیز گفتگو خواهد کرد.

قرار بود که در اوایل ماه اگست، امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان برای نشست با همتایان پاکستانی و چینی خود به پاکستان سفر کند، اما این نشست پس از آن به تعویق افتاد که ملل متحد به آقای متقی، که در فهرست تحریم‌های این سازمان قرار دارد، اجازه سفر نداد.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG