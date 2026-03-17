اعتراض عفو بین الملل به تمدید سه ماهۀ ماموریت یوناما

سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) روز دوشنبه، ۲۵ حوت با نشر گزارشی گفته که در ماه فبروری بیش از ۲۶۰۰ مورد جدید سرخکان و ۱۶ مورد مرگ مرتبط به آن در افغانستان ثبت شده است.

به گفتۀ این ادارۀ ملل متحد، این موردها ۳۵ درصد افزایش را نسبت به ماه قبل آن نشان می‌دهد.

"دبلیو اچ او" از سوی دیگر از ثبت بیش از ۱۵۷ هزار مورد عفونت حاد تنفسی و ۳۱۳ مورد مرگ مرتبط به آن در ماه فبروری خبر داده که به گفتۀ این سازمان بیش از ۳ درصد کاهش را نسبت به ماه قبل آن نشان می‌دهد.

این درحالیست که سیستم صحی افغانستان به دلیل کمبود بودجه با بحران جدی روبه‌رو بوده و شهروندان به ویژه روستانشینان از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند.