لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
سه شنبه ۲۶ حوت ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۰۷

افغانستان

اعتراض عفو بین الملل به تمدید سه ماهۀ ماموریت یوناما

Amnesty international

سازمان عفو بین الملل به تمدید سه ماهۀ ماموریت دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان ،یوناما، اعتراض کرده است.

دفتر منطقه ای این سازمان برای جنوب آسیا در شبکۀ ایکس دوشنبه شب (۲۵حوت) نوشت: «در زمانی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان رو به وخامت است،تمدید ماموریت یوناما فقط برای سه ماه به درخواست ایالات متحده عمیقاً نگران کننده است.»

در ادامه آمده است که تمدید یک سالۀ ماموریت یوناما زمینه را فراهم می کرد تا یوناما بر تطبیق ماموریت خود به ویژه در مورد نظارت و گزارش دهی حقوق بشر و در بخش های زنان، صلح و امنیت تمرکز کند.

شورای امنیت ملل متحد دیروز دوشنبه، ماموریت یوناما را به مدت سه ماه تمدید کرد.

پیش از این ، ایالات متحده گفته بود که تمدید کوتاه مدت ماموریت یوناما به شورای امنیت ملل متحد زمان می‌دهد تا ارزیابی کند که آیا این ماموریت با توجه به شرایط فعلی افغانستان مناسب و کاملاً عملیاتی است یا خیر.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

نگرانی ریچارد بنیت از تلفات غیرنظامیان در حملات پاکستان در افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در مورد تلفات غیرنظامیان در حملات هوایی پاکستان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

آقای بنیت دوشنبه شب (۲۵حوت) در پستی در شبکۀ ایکس خواسته است که اطراف درگیر تنش را کاهش دهند و از خویشتن‌داری کار بگیرند.

او همچنان خواسته است که قوانین بین المللی به شمول حفاظت از غیرنظامیان و مکان های غیرنظامی مانند شفاخانه ها رعایت شود.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که در حملۀ هوایی پاکستان شب گذشته بر یک مرکز ترک اعتیاد در شهر کابل بیش از ۴۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.

اما وزارت اطلاعات پاکستان ادعا کرده که این کشور «حملات دقیقی را علیۀ تاسیسات نظامی و زیرساخت‌های پشتیبانی تروریستی» در کابل انجام داده است.

طالبان هفت متهم را در زابل شلاق زدند

جریان یکی از محکمه‌های صحرایی طالبان در افغانستان

ستره محکمۀ حکومت طالبان روز دوشنبه اعلام کرده که این افراد در ولسوالی شاه‌جوی زابل به اتهام "سرقت و لواطت" هر کدام ۲۰ تا ۳۰ شلاق زده شدند.

به گفتۀ این محکمه، افراد متهم در حضور مسئولان محلی طالبان و مراجعان اداره‌های دولتی مجازات شدند.

این افراد همچنان به ۸ ماه تا ۳ سال حبس تنفیذی محکوم شده اند.

طالبان روز یک‌شنبه نیز ۲۱ فرد متهم دیگر را در کابل به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر و مشروبات الکولی شلاق زده بودند.

مجازات بدنی افراد از سوی طالبان همواره با انتقادات شدید سازمان‌های حقوق بشری به ویژه ملل متحد روبه‌رو بوده است.

در آخرین مورد کارشناسان ملل متحد هشدار داد‌ه‌اند که افزایش مجازات‌های بدنی در محضر عام بر اساس فیصلۀ طالبان، نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در افغانستان است.

سازمان جهانی صحت: موارد سرخکان در افغانستان افزایش یافته است

یک کودک مبتلا به سرخکان در پکتیا

سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) روز دوشنبه، ۲۵ حوت با نشر گزارشی گفته که در ماه فبروری بیش از ۲۶۰۰ مورد جدید سرخکان و ۱۶ مورد مرگ مرتبط به آن در افغانستان ثبت شده است.

به گفتۀ این ادارۀ ملل متحد، این موردها ۳۵ درصد افزایش را نسبت به ماه قبل آن نشان می‌دهد.

"دبلیو اچ او" از سوی دیگر از ثبت بیش از ۱۵۷ هزار مورد عفونت حاد تنفسی و ۳۱۳ مورد مرگ مرتبط به آن در ماه فبروری خبر داده که به گفتۀ این سازمان بیش از ۳ درصد کاهش را نسبت به ماه قبل آن نشان می‌دهد.

این درحالیست که سیستم صحی افغانستان به دلیل کمبود بودجه با بحران جدی روبه‌رو بوده و شهروندان به ویژه روستانشینان از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند.

حکومت طالبان: تلفات حملۀپاکستان بر شفاخانۀ درمان معتادان در کابل به بیش از ۴۰۰ نفر رسید

شفاخانۀ ۲ هزار بیستر امید که گفته می‌شود هدف حملۀ هوایی پاکستان قرار گرفته است.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که در حملۀ هوایی امشب پاکستان بر یک شفاخانۀ معتادین در شهر کابل بیش از ۴۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.

به گفتۀ فطرت، در این حمله "شفاخانۀ ۲ هزار بیستر امید" هدف قرار گرفته و تلاش‌ها برای نجات زخمی‌ها و بیرون کردن اجساد قربانیان ادامه دارد.

اما وزارت اطلاعات پاکستان پیش از این مدعی شده بود که امشب "حملات دقیقی را علیۀ تاسیسات نظامی و زیرساخت‌های پشتیبانی تروریستی" در کابل انجام داده است.

این وزارت گفته بود که دوشنبه‌شب بر اهدافی در کابل و ننگرهار حمله کرده است.

رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمی‌تواند ادعاهای هر دو طرف را تأیید کند.

پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با تأیید حملات هوایی در کابل آن را محکوم کرده بود.

از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرنگاران خود در کابل نوشته که آنان صدای انفجارهای بلندی را در بالای سر خود در کابل شنیدند و سیستم دفاع هوایی حکومت طالبان هم به کار افتاد.

به گزارش این خبرگزاری، بین ساعت ۹:۰۰ شب تا ۹:۱۵ شب چندین انفجار شنیده شد و ستون‌های دود از مناطق شهر نو و وزیر اکبرخان در پایتخت قابل مشاهده بود.

خبرگزاری فرانسه افزوده که در یکی از ساختمان‌ها، مادری وحشت‌زده به بیرون دوید و از پسرش خواست که به داخل برگردد، زیرا انفجار منطقه را لرزاند.

انتشار فهرست جدید کمیتهٔ تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه مقام‌های طالبان

لوگوی ملل متحد

کمیتهٔ تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد فهرست تازه‌ای از مقام‌های ارشد حکومت طالبان را منتشر کرده است که شامل تحریم‌ها می‌شوند.

در این فهرست، محمد حسن آخند رئیس‌الوزرای حکومت طالبان، هر دو معاون او و بیشتر اعضای کابینهٔ طالبان شامل هستند، اما نام هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان در لست نیست.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان امروز گفت که این اقدام تخطی از حقوق مردم است و باید پس گرفته شود.

بر اساس فهرست به‌روزشده، ۲۲ مقام طالبان با ممنوعیت سفر از سوی شورای امنیت، مسدود شدن دارایی‌ها و تحریم تسلیحاتی روبه‌رو هستند.

طالبان: در حملات پاکستان سه کودک و یک زن در ولایت خوست کشته شدند

افغانستان - خوست (عکس آرشیف)

مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت خوست می‌گویند که در پی حملات پاکستان بر سه منطقه در این ولایت، شب گذشته دست‌کم سه کودک و یک زن کشته شده‌اند.

مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، به رسانه‌ها گفته است که مرمی‌های هاوان پاکستان بر منطقهٔ افغان‌ـ‌دوبی در ولسوالی سپیره، قریهٔ نَری در ولسوالی گربز و قریهٔ عطاخیل در ولسوالی زازی میدان اصابت کرده است.

به گفتهٔ او، در این حملات در کل سه کودک و یک زن کشته و شش غیرنظامی دیگر، از جمله چند کودک، زخمی شده‌اند.

همچنان گزارش شده که در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان نیز یک گلولهٔ توپ «دی‌سی» پاکستان به خانهٔ غیرنظامیان اصابت کرده است.

عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان در بیانیه‌ای تازه، طالبان افغان را به کشتن چهار غیرنظامی در منطقهٔ باجور در ایالت خیبرپختونخوا متهم کرده است.

او گفته است که مرمی‌های هاوان طالبان به خانه‌های غیرنظامیان اصابت کرده که به گفته اش در نتیجه یک کودک پنج‌ساله نیز به‌شدت زخمی شده است.

رادیو آزادی نمی‌تواند این ادعاها را به گونۀ مستقل تایید کند.

پاکستان حدود سه هفته پیش حملات هوایی را علیه چند شهر بزرگ افغانستان آغاز کرد و گفت این حملات تا زمانی ادامه خواهد داشت که حکومت طالبان در افغانستان از حمایت تحریک طالبان پاکستان، تی تی پی دست بکشد، اما طالبان هرگونه پشتیبانی از تی تی پی را رد می‌کنند.

شورای امنیت سازمان ملل امروز در بارۀ پیش‌نویس تمدید ماموریت یوناما رای‌گیری می‌کند

انتظار می رود که این بار ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما، به جای یک‌سال برای سه ماه تمدید شود.

ایالات متحده گفته است که تمدید کوتاه مدت ماموریت یوناما به شورای امنیت ملل متحد زمان می‌دهد تا ارزیابی کند که آیا این ماموریت با توجه به شرایط فعلی افغانستان مناسب و کاملاً عملیاتی است یا خیر.

مایک والتز، نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان در بارۀ افغانستان دوشنبه هفتۀ گذشته گفت که بودجۀ یوناما بزرگترین بودجه در میان تمام ماموریت‌های ویژۀ سازمان ملل در جهان است.

ماموریت فعلی یوناما روز سه شنبه (۱۷مارچ) به پایان می‌رسد.

برنامۀ انکشافی سازمان ملل:هزاران تن برای بازسازی مناطق زلزله زدۀ شرق افغانستان به کار گرفته شده اند

روستای مزار دره ولسوالی نورگل (آرشیف)

برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) می گوید که بیش از پنج هزار و چهارصد تن درشرق افغانستان در پاک‌سازی آوار و بازسازی زیربناهای آسیب‌دیده پس از زلزلۀ مرگبار ۳۱ اگست ۲۰۲۵ ، به کار گماشته شده اند.

این اداره در بیانیۀ روز یکشنبه (۲۴حوت) گفت که با اجرای برنامۀ REVIVE به حمایت کوریای جنوبی حدود ۳۵۰ هزار تن از آسیب‌دیده‌گان زلزله توانستند از سیستم‌های آبی، کانال‌های آبیاری و جاده‌ها استفاده کنند.

بر اساس بیانیه ، بسیاری از خانواده‌ها پس از زلزله در سرپناه‌های موقت نزدیک قریه های شان مانده بودند تا آوار پاک‌سازی و خانه‌ها برای بازگشت امن، آماده شوند.

طالبان ۲۱ متهم را در کابل شلاق زدند

نمایی از شهر کابل

ستره محکمۀ حکومت طالبان اعلام کرده که بر اساس فیصلۀ محکمۀ ابتدایی‌شان و تأیید این محکمه، ۲۱ فرد متهم به فروش مواد مخدر و مشروبات الکولی در کابل شلاق زده شدند.

این محکمه امروز (یک‌شنبه، ۲۴ حوت) گفته که هر کدام این افراد از ۱۰ تا ۳۹ شلاق زده شدند و در کنار آن به ۷ ماه تا چهار سال و ۳ ماه زندان محکوم شده اند.

مجازات بدنی افراد از سوی طالبان همواره با انتقادات شدید سازمان‌های حقوق بشری به ویژه ملل متحد روبه‌رو بوده است.

در آخرین مورد کارشناسان ملل متحد هشدار داد‌ه‌اند که افزایش مجازات‌های بدنی در محضر عام بر اساس فیصلۀ طالبان، نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در افغانستان است.

اما مقام‌های طالبان مجازات بدنی متهمان را تطبیق شریعت اسلامی عنوان می‌کنند و بر ادامۀ آن تأکید دارند.

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG