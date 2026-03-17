متقی: اردوی پاکستان نیت حل مشکلات با افغانستان را ندارد

در پی حملات هوایی پاکستان بر کابل، پایتخت افغانستان مقام‌ها، چهره‌های سیاسی و نهادهای حقوق بشری واکنش‌های گسترده نشان داده‌اند.

حکومت طالبان ادعا می‌کند، در این حملات بر یک شفاخانه درمان معتادان ناوقت شب گذشته، بیش از چهارصد تن کشته و دوصد و پنجاه نفر دیگر زخمی شدند.

تا هنوز منابع مستقل این آمار را تایید نکرده‌اند و رادیو آزادی نیز نمی‌تواند آن را تایید کند.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از این حمله دوشنبه ۲۵ حوت در شبکه ایکس از هر دو طرف خواسته که از تنش‌ها بکاهند، حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و به قوانین بین‌المللی، از جمله حفاظت از غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی مانند شفاخانه‌ها، احترام بگذارند.

از سوی هم نصیر احمد فایق، سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد با محکوم‌کردن این حمله، خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف در مورد شده و بر پایان فوری آنچه تخلفات و هدف ‌قرار دادن غیرنظامیان خوانده، تأکید کرده است.

او این حمله را «ظالمانه و غیرقابل قبول» خوانده افزوده که هدف قرار دادن شفاخانه‌ها و غیرنظامیان نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و ممکن است جنایت جنگی محسوب شود.

نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژینو روز سه‌شنبه ۲۶ حوت به رادیو آزادی گفت که منشور ملل متحد استفاده از زور را علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت، منع می‌کند.

او افزود که رویداد حمله بر شفاخانه تداوی معتادان، به تحقیق مستقل ضرورت دارد و در صورت تاييد اين حمله مصداق جنايت جنگی است.

شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در جمهوری پیشین می‌گوید که حملات به اهداف ملکی می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود و تاکید می‌کند که در هر منازعه اصول حمایت از غیرنظامیان باید به گونه جدی رعایت شود.

بانو اکبر سه‌شنبه ۲۶ حوت به رادیو آزادی گفت که پیش‌ از این نیز گزارش‌هایی از کشته شدن غیرنظامیان در حملات هوایی پاکستان در افغانستان منتشر شده است. او خواستار رسیدگی فوری و جدی به این گونه حملات شد.

«درخواست اول ما توقف حملات و توقف آسیب رساندن به غیرنظامیان است. در کنار آن، این موارد باید مستندسازی شوند و طرفین جنگ در برابر آسیب رساندن به افراد غیرنظامی باید پاسخ‌گو قرار داده شوند.»

فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان دیده‌بان حقوق بشر در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی تاکید کرده که «مقامات باید فوراً حادثه را بررسی کنند و تاسیسات غیرنظامی نباید هدف حمله یا در معرض تهدید نامتناسب قرار گیرند.»

همچنان، بنیاد بین‌المللی حقوق بشر با نکوهش این رویداد خواستار انجام تحقیقات مستقل بین‌المللی شده است.

در اعلامیۀ این نهاد که پس از گزارش ها در مورد این حمله منتشر شده، آمده که بیماران در چنین موسساتی از آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه‌اند؛ افرادی که برای دریافت کمک، عزت و فرصتی برای بازسازی زندگی خود به این مراکز آمده اند.

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، در بیانیه‌ای در ایکس گفته که ادامه حملاتی که به گفته او از سوی پاکستان انجام شده، نه‌تنها به اهداف مورد نظر نمی‌انجامد، بلکه ممکن است وضعیت را وخیم‌تر کند.

همچنان داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در جمهوری مخلوع افغانستان نیز گفته که «حملات پاکستان» که منجر به تلفات غیرنظامیان در افغانستان شده، نقض قوانین بین‌المللی است و حل چنین مشکلاتی تنها از طریق گفت‌وگو و راهکارهای دیپلوماتیک ممکن است.

همچنان رحمت الله نبیل رئیس پیشین اداره امنیت ملی در جمهوری مخلوع در ایکس نوشته که هدف قرار دادن بیماران و افراد بی‌دفاع را نقض آشکار اصول بشردوستانه خوانده و تاکید کرده که جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در برابر چنین فجایع سکوت کند و جان انسان‌ها نباید ابزاری در بازی‌های سیاسی شود.

درعین حال راشد خان، محمد نبی و تعداد دیگر از اعضای تیم ملی کریکت افغانستان، منظور احمد پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون و برخی دیگر از افراد حمله بر مرکز ترک اعتیاد در کابل را محکوم کرده‌اند.

وزارت اطلاعات پاکستان مدعی شده که "حملات دقیقی را علیۀ تاسیسات نظامی و زیرساخت‌های پشتیبانی تروریستی" در کابل انجام داده است.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که در حملۀ هوایی پاکستان ناوقت دوشنبه ۲۵ حوت بر یک شفاخانۀ معتادان "شفاخانۀ ۲ هزار بستر امید" در شهر کابل بیش از ۴۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.

رادیو آزادی نمی‌تواند این ادعاها را به طور مستقل تایید کند.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که در بیش از سه هفته گذشته نیز در درگیری های حکومت طالبان و پاکستان که همدیگر را به حمایت از گروه‌های مسلح در امتداد خط دیورند متهم می‌کنند، شماری از افراد ملکی در ولایت‌های مختلف افغانستان کشته و زخمی شده‌اند.