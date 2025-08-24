کریکت ‌بورد افغانستان در اعلامیه ‌ای که روز یکشنبه ۲۴ اگست در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، گفته است که در تیم منتخب ۲۰ بازیکن افغان قرار دارند که ۱۷ تن آنان در فهرست عمومی و ۳ بازیکن دیگر در فهرست احتیاطی شامل ‌اند.

سید نسیم سادات سخنگوی این بورد در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این فهرست، علاوه بر بازیکنانی که با تیم ملی قرارداد مرکزی دارند، شماری از بازیکنان تازه ‌نفس نیز شامل ‌اند که در مسابقات داخلی کریکت در این اواخر عملکرد خوبی از خود نشان داده‌ اند.

آقای سادات در مورد آمادگی ‌های که این تیم برای بازی ‌های بیست‌اوره جام آسیا روی دست دارد، گفت:

بازیکنان آمادگی کامل دارند و ما امیدوار هستیم که در جام آسیا بازی خوبی انجام داده و به دیدار نهایی راه یابند

"چندی قبل در کابل لیگ کریکت بیست ‌اوره شپگیزه برگزار شد که در آن تمام بازیکنان تیم ملی اشتراک کرده بودند، پس از پایان یافتن شپگیزه، در اکادمی ملی کریکت کابل برای آنان یک کمپ تمرینی پلان شده بود که ده روز دوام کرد. پس از آن، به تاریخ ۱۹ اگست آنها به امارات متحده عربی رفتند و در آنجا در حال حاضر کمپ دوم جریان دارد، بنابر این این بازیکنان آمادگی کامل دارند و ما امیدوار هستیم که در جام آسیا بازی خوبی انجام داده و به دیدار نهایی راه یابند."

این در حالی است که پیش از این شماری از آگاهان امور کریکت در صحبت با رادیو آزادی بر ضرورت ایجاد کمپ‌ های تمرینی تأکید کرده گفته بودند که در کنار آن، انتخاب یک فهرست مناسب برای مسابقات نیز می ‌تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد.

در این حال میر مبارز عضو کمیته گزینش بازیکنان تیم ملی، کریکت‌ بورد افغانستان درباره‌ ترکیب بازیکنان انتخاب ‌شده به رادیو آزادی گفت:

"تیم افغانستان در بخش سپینینگ یا توپ انداز های آهسته، قوی است و همچنان در بخش آل روندر ها، چون در بازی های بیست اوره آل روندر ها می‌ توانند کارکردگی خوبی داشته باشند، به همین خاطر در تیم آل روندر ها زیاد هستند. "

بازیکنان که در فهرست عمومی به کپتانی راشد خان قرار دارند، عبارت ‌اند از: رحمان ‌الله گربز، ابراهیم زدران، درویش رسولی، صدیق ‌الله اتل، عظمت‌ الله عمرزی، کریم جنت، محمد نبی، گلبدین نایب، شرف ‌الدین اشرف، محمد اسحاق، مجیب‌ الرحمان، غضنفر، نور احمد، فرید احمد ملک، نوین ‌الحق و فضل‌الحق فاروقی.

وفی‌ الله ترکی، ننگیال خروتی و عبدالله احمدزی بازیکنانی اند که در فهرست احتیاطی قرار دارند.

افغانستان با کدام تیم‌ها هم‌گروه‌ست؟

افغانستان در گروه "بی" مسابقات بیست ‌اوره جام آسیا قرار دارد و در برابر سریلانکا، بنگله‌ دیش و هانگ‌کانگ به میدان خواهد رفت.



همچنان در گروه "ای" تیم‌ های هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان حضور دارند.

در صورتی که تیم افغانستان در دور نخست این مسابقات در دو بازی پیروز شود، به مرحله چهار بهترین‌ راه خواهد یافت.

شماری از کارشناسان ورزش کریکت با ابراز امیدواری نسبت به ترکیب بازیکنانی که برای جام آسیا انتخاب شده ‌اند، می‌ گویند که این تیم نه تنها توان رقابت با تیم ‌های قدرتمند جام را دارد ؛بلکه با احتمال قوی می‌تواند برنده نیز باشد.

داوود احمدزی، بازیکن پیشین تیم ۱۹ سال افغانستان و بازیکن برحال تیم ملی فرانسه، در صحبت با رادیو آزادی گفت:

"یک تیم خیلی متوازن و خوب انتخاب شده است، با توجه به این انتخاب اصلا جای ضعف باقی نمی‌ماند، مثلا به هر بخش توجه شده و خالیگاه ها پر شده است، انشاالله در این جام افغانستان نه تنها چانس رسیدن به نیمه نهایی را دارد بلکه با این تیم چانس خیلی زیاد دارد تا به بازی نهایی راه یابد. "

قرار بود مسابقات کریکت جام ملت ‌های آسیا در هند برگزار شود، اما تنش‌ های سیاسی میان پاکستان و هند باعث تغییر محل برگزاری این رقابت ‌ها شد.

این هفدهمین دور رقابت ‌های جام آسیا است که از سوی شورای کریکت آسیا برگزار می ‌شود.

افغانستان نخستین‌ بار در سال ۲۰۱۴ میلادی موفق به حضور در این رقابت ‌ها شد و در سال ۲۰۲۳ با تیم‌ های بنگله ‌دیش و سریلانکا در یک گروه قرار داشت، اما در برابر هر دو تیم موفق به کسب پیروزی نشد.

بیشتر تیم‌ های هند، سریلانکا و پاکستان برنده این جام شده‌ اند.

تیم هند تا کنون هشت‌ بار قهرمان این رقابت ‌ها شده است، سریلانکا شش ‌بار و پاکستان دو بار جام را از آن خود کرده‌ است.