این در حالی‌است که هنوز هفت روز تا پایان مهلت تعیین ‌شده برای خروج حدود ۱.۴ میلیون پناهجوی افغان دارای کارت ثبت‌ نام مهاجران (پی او آر) در پاکستان باقی مانده است.

کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان یکشنبه، ۲۴ اگست، در صفحه‌ ایکس خود نوشته که تنها در دو روز گذشته، ۱۲۸۷ خانواده‌ افغان از طریق گذرگاه‌ های تورخم و سپین ‌بولدک به کشور بازگشته ‌اند که تعداد اعضای این خانواده‌ ها به حدود ۶۵۰۰ تن می‌ رسد.

بخت جمال گوهر، مسئول کمیته‌ انتقال مهاجران در تورخم، روز شنبه، ۲۳ آگست، به خبرنگاران محلی گفته است که در ۲۰ روز گذشته، نزدیک به ۴۰۰۰ خانواده از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگشته اند و تعداد اعضای این خانواده‌ ها به حدود ۱۷هزار تن می‌ رسد.

برخی از مهاجران دارای کارت پی او آر که به ‌تازگی به افغانستان بازگشته ‌اند و در کمپ مهاجران در تورخم بسر می ‌برند می‌ گویند که به ‌دلیل برخورد نامناسب و فشار بیش از حد از سوی پولیس پاکستان، مجبور شدند وسایل منزل خود را به نصف قیمت بفروشند و هرچه زودتر آن کشور را ترک کنند.

آنان می‌گویند که حتی پیش ازین که مهلت تعیین شده به پایان برسد، پولیس آنان را بازداشت کرده و از آنان پول گرفته است.

من سه بار دکان رخت فروشی باز کردم، ولی هر بار به خاطر اخراج اجباری، مجبور شدم آن را به نصف قیمت بفروشم

باز محمد یکی از آنها به رادیو آزادی گفت: "من سه بار دکان رخت فروشی باز کردم، ولی هر بار به خاطر اخراج اجباری، مجبور شدم آن را به نصف قیمت بفروشم و باز از سر بسازم. ولی این بار دکان که به هشت لک کلدار ساخته بودم به نصف قیمت فروختم و بدین ترتیب وسایل خانه را نیز به نصف قیمت و به نرخ لیلام فروختم و آمدم. "

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) روز شنبه ۲۳ اگست در گزارشی اعلام کرد که در جریان ماه جاری میلادی، موارد بازداشت پناهجویان افغان در پاکستان نیز افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است که از آغاز ماه اپریل تا تاریخ ۲۱ اگست، بیش از ۵۳ هزار پناهجوی افغان در پاکستان بازداشت شده ‌اند و در همین مدت، بیش از ۳۴۹ هزار تن از این کشور به افغانستان بازگردانده شده‌ اند.

حکومت پاکستان به ۱.۴ میلیون پناهجوی افغان دارای کارت پی او آر هشدار داده است که باید تا پایان ماه جاری اگست این کشور را ترک کنند.

وزارت امور داخلهٔ پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که این ضرب ‌الاجل تمدید نخواهد شد و پناهجویان مشمول آن، از پاکستان اخراج خواهند شد.

مهاجرانی که به‌ تاز‌گی به کشور بازگشته‌ اند، از حکومت طالبان می‌ خواهند تا در زمینه‌ فراهم ‌سازی سر پناه و فرصت های کاری برای آنان، اقدامات جدی انجام دهد.

محمد ایاز، یکی از این مهاجران که همراه با خانواده‌ هشت‌ نفره اش در کمپ مهاجران تورخم بسر می‌برد، به رادیو آزادی گفت: "چون که ما در اینجا بلد نیستیم، باید برای ما زمینه کار فراهم شود، سرپناه خیلی مهم است، چون ما هیچ سر پناهی نداریم، حکومت و مؤسسات باید با ما کمک کنند و برای اولاد های ما زمینه‌ آموزش فراهم گردد."

هرچند خبرگزاری باختر، تحت اداره طالبان، نوشته است که با مهاجران بازگشته در بخش‌ های مختلف کمک ‌های صورت گرفته، اما شماری از مهاجران در گفتگو با رادیو آزادی بارها از نبود این کمک‌ ها شکایت کرده ‌اند.

تنها پاکستان نیست که مهاجران افغان را اخراج می‌ کند، بلکه ایران، همسایه دیگر افغانستان نیز روند بازگرداندن افغان ‌ها را سرعت بخشیده است.

بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر)، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون ۲.۳ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته ‌اند.