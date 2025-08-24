آقای خامنهای در سخنان خود این افراد را «ظاهربین» خواند و ادعا کرد که مردم در مقابل کسانی که خواهان مذاکره مستقیم و رابطه با امریکا هستند خواهد ایستاد.
او افزود: «کسانی هم که میگویند چرا با امریکا مذاکره مستقیم و مسائل را حل نمیکنید، ظاهربین هستند. باطن قضیه این نیست و در سایه هدف واقعی آمریکا از دشمنی با ایران، این مسائل حل نشدنی است.»
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانیاش اشارهای به مشکلات شدیدی که ایران در هفتههای اخیر با آنها روبهروست نکرد و در مقابل گفت که اینکشور در «جایگاه بالایی» قرار گرفته است.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران به تازگی با انتقاد تلویحی از مخالفان مذاکره با امریکا گفته بود که «اگر حرف نزنی چه کار خواهی کرد؟ میخواهی بجنگی؟»
این در حالی است که رئیسجمهور ایالات متحده در چند نوبت گفته حملات چندی قبل این کشور به سه سایت هستهای فردو، نطنز و اصفهان برنامه هستهای ایران را «نابود کرد» و همچنین هشدار داده اگر جمهوری اسلامی بخواهد غنیسازی اورانیوم را از سر بگیرد، آمریکا دوباره حمله خواهد کرد.
دولت دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن خواستار توقف کامل غنیسازی در ایران شده و چند نوبت نیز مذاکرات غیرمستقیم با ایران برگزار کرد که دور ششم آن به دلیل حمله اسرائیل به ایران برگزار نشد.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند غنیسازی حق ایران است و آنها حاضر نیستند درباره توقف آن مذاکره کنند.
این در حالی است که فرانسه، آلمان و بریتانیا به عنوان طرفهای اروپایی توافق برجام هشدار دادهاند اگر ایران به میز مذاکره بازنگردد، ساز و کار موسوم به «مکانیسم ماشه» را برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران فعال خواهند کرد.