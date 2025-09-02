افغانستان
راشدخان با شکستن رکورد ساوتی، برترین ویکتگیر بیستاووره جهان شد
راشدخان در رقابتهای بینالمللی بیستاووره رکورد بیشترین ویکت را شکست.
کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان و یکی از مشهورترین بازیکنان جهان، راشدخان، موفق شد شمار ویکتهای خود را در رقابتهای بیستاووره بینالمللی به ۱۶۵ برساند.
او با این دستاورد، رکورد پیشین تیم ساوتی – بازیکن نیوزیلندی – را که ۱۶۴ ویکت داشت، پشت سر گذاشت.
راشدخان شب گذشته در برابر تیم امارات متحده عربی سه ویکت گرفت.
او در مسابقات بیستاووره تجاری و غیر بینالمللی نیز رکورد بیشترین ویکت با مجموع ۶۶۴ را در اختیار دارد.
طالبان: هند برای زلزلهزدگان شرق افغانستان خیمه و ۱۵ تُن مواد غذایی میفرستد
هند گفته که یکهزار خیمه و ۱۵ تُن مواد غذایی برای زلزلهزدگان شرق افغانستان ارسال میکند.
وزارت خارجه طالبان دوشنبه دهم سنبله در ایکس نوشت که این کمکها به حکومت طالبان تحویل داده خواهد شد و دهلی نو وعده کرده در بخش دارو و غذا نیز کمکهای بیشتری فراهم کند.
در ادامه آمده که امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در گفتوگوی تلفنی با وزیر خارجه هند، اس. جـی شنکر، از این کمکها قدردانی کرد.
زلزله مرگبار در شرق افغانستان حداقل ۸۱۲نفر را کشته و بیش از ۲۵۰۰ نفر دیگر را زخمی کرد. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی این آمار را اعلام کرد.
او افزود که آمار کشتهشدگان نهایی نیست زیرا تیمهای امداد و نجات هنوز در حال رسیدن به برخی مناطق هستند و تخلیه قربانیان ادامه دارد.
بر اساس معلومات اداره زمینشناسی ایالات متحده، شدت این زلزله ۶ درجۀ ریشتر و مرکزش در عمق ۸ کیلومتری زمین در نزدیکی شهر جلالآباد بوده است.
بر اساس گزارشها، حدود ۲۰ دقیقه پس از نخستین زلزله، در ولایت ننگرهار زلزلۀ دیگری با شدت ۴.۵ درجۀ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.
رقابتهای سهجانبه کریکت؛ افغانستان و امارات متحده عربی به میدان میروند
به سلسلۀ رقابتهای سهجانبه کریکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، امروز دوشنبه افغانستان و امارات متحده عربی به میدان میروند.
این مسابقه ۷:۳۰ شام به وقت کابل در ورزشگاه کریکت شارجه آغاز میشود.
در این سلسلۀ رقابتها تا کنون یک بازی میان پاکستان و افغانستان و یک بازی میان پاکستان و امارات متحده عربی برگزار شده و در هر دو بازی پاکستان حریفانش را شکست داده است.
دومین بازی افغانستان با پاکستان در این رقابتها به روز سهشنبه برگزار خواهد شد.
درخواست کمک یو ان اچ سی از جامعه جهانی برای رسیدگی به نیازهای مهاجران بازگشته به افغانستان
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یو ان اچ سی از جامعه جهانی خواست تا برای رسیدگی به نیازهای مهاجران بازگشته به افغانستان کمک کند.
یو ان اچ سی آر اعلام کرده است که امسال حدود دو میلیون و سه صد هزار افغان، «بسیاری شان تحت فشار»، از ایران و پاکستان به کشور خود بازگشتهاند.
به گفتۀ یو ان اچ سی، این مهاجران به کشوری بازگشتهاند که آمادگی لازم برای پذیرش آنان را ندارد.
این در حالیست که مهلت اقامت مهاجران افغان دارای کارتهای POR در پاکستان روز گذشته به پایان رسید.
مقامات پاکستان گفتهاند که این مهاجران افغان را از امروز به افغانستان برمیگردانند.
سازمان ملل متحد میگوید حدود یک میلیون و چهارصد هزار مهاجر افغان در پاکستان کارت POR دارند.
اعتبار این کارتها دو ماه پیش، در ۳۰ جون، پایان یافت و حکومت پاکستان از تمدیدش خودداری کرد.
ملل متحد: از هر ده افغان بزرگسال، ۹ نفر از حق آموزش دختران حمایت میکنند
سازمان ملل متحد در یک پُست خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که از روزی که طالبان در ماه اگست ۲۰۲۱ به قدرت برگشتهاند، در چهار سال گذشته سطح و شدت بحران حقوق زنان رو به افزایش بوده است.
پیش از این، سوفیا کالتورپ، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد، روز جمعه در یک نشست خبری در ژنو گفت که بر اساس یک نظرسنجی، نود درصد مردم افغانستان در شهرها و روستاها از آموزش دختران حمایت میکنند.
طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردهاند و دروازه پوهنتونها را نیز به روی دختران و زنان بسته اند.
یک روز تا پایان مهلت کارتهای پی.او.آر مهاجران افغان در پاکستان؛ مهاجران با اخراج روبرو اند
مهلت کارتهای (پی.او.آر) مهاجران افغان در پاکستان روز دوشنبه، اول سپتامبر، خاتمه مییابد.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (یو.ان.اچ.سی.آر) میگوید حدود یکمیلیون و چهارصد هزار مهاجر افغان در پاکستان این کارتها را دارند.
وزارت امور داخله پاکستان اعلام کرده است که پس از اول سپتامبر این گروه از افغانها به اجبار به افغانستان بازگردانده خواهند شد.
اعتبار کارتهای این مهاجران دو ماه پیش، در ۳۰ جون ۲۰۲۵، پایان یافته بود اما پاکستان از تمدید آن خودداری کرده است.
این مهلت در حالی به پایان میرسد که روند بازگرداندن مهاجران از سوی پاکستان به افغانستان افزایش یافته است.
کمیسیون ویژه حکومت طالبان در امور رسیدهگی به مشکلات مهاجران گفته است که روز شنبه، حدود شش هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدهاند.
قانون جدید طالبان؛ سرودن اشعار عاشقانه ممنوع است
حکومت طالبان قانون جدیدی را نافذ کرد که به اساس آن سرودن اشعار عاشقانه و شعر در مورد دختران و پسران ممنوع شده است.
این قانون زیر نام تنظیم مشاعره، در جریدۀ رسمی حکومت طالبان نیز نشر شده است.
در بخشی از این قانون آمده است که "شعر باید خالی از عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بیجا باشد"
همچنان این قانون حکم میکند که شاعران در وصف "دموکراسی، کمونیزم، فیمینیزم، الحاد و غیره" شعر نسرایند.
قانون جدید به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان صلاحیت داده است تا "متخلفین را مطابق احکام شریعت" مجازات کند.
طالبان پس از برگشت به قدرت، در چهار سال گذشته، محدودیت های متعدد را بر رسانه ها، نویسنده ها و هنرمندان وضع کرده اند.
کمپاین واکسین پولیو در ننگرهار و لغمان
امروز شنبه ۳۰ اگست کمپاین واکسین پولیو در ولایت های شرقی افغانستان آغاز می شود.
نهاد موسوم به «افغانستان عاری ازپولیو» روز جمعه درصفحه ایکسش در این مورد خبر داده است.
به گفته این نهاد این کمپاین در ولسوالی های دو ولایت شرقی ننگرهار و لغمان تطبیق می گردد.
این نهاد از تمام شهروندان این ولایت ها خواسته است که با واکسین کردن کودکان شان دررسیدن به یک افغانستان عاری از فلج کودکان سهم بگیرند.
به اساس معلومات سازمان جهانی صحت در سال جاری میلادی،تا کنون دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است که یکی آن در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است.
همچنین تاکنون ۱۸ نمونه محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایتهایی از جمله کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است.
افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهاناند که ویروس پولیو هنوز بهطور کامل در آنها ریشهکن نشده است.
گفتگوی مقامات پاکستان با جرمنی، در مورد پناهجویان افغان
اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدراعظم پاکستان، روز جمعه در یک گفتگوی تیلفونی با یوهان وادفول وزیر خارجه جرمنی، در مورد پناهجویان افغان در پاکستان صحبت کرده اند.
بر اساس گزارشها، این گفتگو بیشتر روی پناهجویان افغان در پاکستان متمرکز بوده که جرمنی تعهد کرده آنان را بپذیرد.
انتظار میرود نزدیک به پنجاه تن از این گروه روز دوشنبه با پرواز از اسلامآباد به شهر هانوفر جرمنی منتقل شوند.
هفته گذشته بیش از چهارصد و پنجاه افغان در پاکستان بازداشت شدند که جرمنی وعده پذیرش آنان را داده است.
در بیش از چهار سال گذشته و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به افغانستان، جرمنی دهها هزار افغان را بهعنوان پناهنده پذیرفته است.
بر اساس گزارشها، هنوز حدود دو هزار و سه صد افغان در پاکستان باقی ماندهاند که با وجود تعهد جرمنی برای پذیرششان، همچنان در آن کشور به سر میبرند.