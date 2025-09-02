شمار تلفات زلزه از ۱۴۰۰ نفر گذشت، ملل متحد خواستار افزایش کمکهای جهانی شد

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در پیامی روی ایکس، تویتر سابق امروز نوشت که در این زلزله، ۱۴۱۱ نفر کشته شده اند.

پیش از این ادارۀ حلال احمر امروز گفته بود که ۱۱۲۴ نفر کشته و ۳۲۵۱ نفر زخمی شده اند.

در این حال امدادگران امروز به جست‌وجوی بازماندگان زلزله ادامه میدهند.

بسیاری از روستاهای آسیب‌دیده به‌دلیل راه‌های مسدود همچنان غیرقابل دسترس هستند.

سازمان ملل متحد با اعلام کمک اضطراری ۵ میلیون دالری گفت در حال همکاری با مقام‌های محلی برای ارزیابی سریع نیازها و رساندن کمک است.

زلزله‌ای به قدرت ۶ درجه ریشتر دوشنبه‌شب شرق افغانستان را لرزاند.

افغانستان که یکی از فقیرترین کشورهای جهان و آسیب‌پذیر در برابر زلزله‌های کم‌عمق است، پس از کاهش شدید کمک‌های خارجی و بازگشت میلیون‌ها مهاجر، توان محدودی برای مقابله با چنین رویدادهایی را دارد

سازمان ملل متحد از جامعۀ جهانی خواسته است کمکهای شان برای رسیده گی به زلزله زده ها در افغانستان را افزایش دهند.

اندریکا راتاواتی، هماهنگ کننده فعالیت های سازمان ملل متحد برای افغانستان امروز گفت "نمیتوانیم مردم افغانستان را که با چندین بحران مواجه استند فراموش کنیم".

او افزود که موضوع مرگ و زندگی انسانها مطرح است و به طور فوری باید به مردم رسیدگی شود.

همزمان با این، در ادامه کمکهای جامعه جهانی، امارات متحده عرب، یک گروه نجات را به افغانستان فرستاده.

امارات متحدۀ عرب، روز گذشته نیز بسته های غذا، ادویه و وسایل ضروری دیگر از جمله خیمه، به افغانستان فرستاد.

محسن نقوی، وزیر داخلۀ پاکستان نیز در صحبت با سراج الدین حقانی، وزیر داخلۀ طالبان، در یک صحبت تلیفونی وعدۀ کمک کرد.

بریتانیا نیز کمک یک ملیون پوند را به زلزله زده ها در افغانستان اعلان مکرد.

همزمان هندوستان، ۱۵ تُن مواد خوراکی و نزدیک به یک هزار خیمه به افغانستان فرستاد.