براساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در این نشست روی موضوع تضمین‌های امنیتی برای جلوگیری از حملات روسیه بر اوکراین بحث خواهد شد. البته موضوع تضمین امنیتی زمانی مطرح خواهد شد که بین کی‌یف و مسکو صلح برقرار شود.

میخایلو پودولیاک، مشاور ارشد دفتر رئیس جمهور زلنسکی روز سه شنبه در صفحه ایکس، تویتر سابق نوشت که آقای زلنسکی این تضمین‌ها را با اورزولا فون درلاین، رئیس اتحادیه اروپا، مارک روته، سرمنشی ناتو، فردریش میرز، صدراعظم جرمنی و کیئر استارمر، صدراعظم بریتانیا در میان خواهد گذاشت.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که صدراعظم جرمنی در این نشست به صورت آنلاین شرکت خواهد کرد. شماری دیگر از رهبران کشورهای متحد اوکراین نیز در این نشست به صورت آنلاین شرکت خواهند کرد. حدود سی کشور به این گروه پیوسته اند.

این نشست به ریاست امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و استارمر صدراعظم بریتانیا برگزار می‌شود.

در مورد این دیدار، مارک روته، سرمنشی ناتو روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که در نشست پاریس توضیح داده خواهد شد که چگونه تضمین های امنیتی برای اوکراین می‌تواند فراهم شود. آقای روته افزود که این تضمین یک شرط اساسی برای صلح است و در نشست پاریس در مورد موقف روسیه نیز بحث خواهد شد، کشوری که بر تداوم جنگ اصرار دارد و صلح را رد می‌کند.

خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی، در گزارشی درباره نشست پاریس گفته است که در این نشست همچنین بررسی خواهد شد که چرا رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور اوکراین در مورد صلح صحبت نمی‌کند و اگر مسکو بر این موضوع پافشاری کند، باید تحریم‌های بیشتری بر آن وضع شود.

نشست پاریس به دنبال دیدار رهبران اوکراین و اروپایی در قصر سفید ماه گذشته با دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا صورت می‌گیرد. رئیس جمهور فرانسه هفته گذشته گفت که در نشست پاریس در مورد استقرار نیروهای زمینی در اوکراین بحث خواهد شد. کی‌یف به دنبال یک نیروی حافظ صلح اروپایی یا تضمین دفاعی از سوی ناتو برای امنیت اوکراین بوده است، در حالی که مسکو همواره اصرار دارد که تحت هیچ شرایطی حضور نیروهای غربی در اوکراین را تحمل نخواهد کرد.