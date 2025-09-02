لینک‌های قابل دسترسی

سه شنبه ۱۱ سنبله ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۴۰

افغانستان

شرق افغانستان بار دیگر شاهد زلزله؛ شدت آن ۵.۵ ریشتر گزارش شد

آرشیف
آرشیف

زلزله ۵.۵ ریشتر امروز دوباره شرق افغانستان را تکان داد.

یک اداره سروی زمین شناسی جرمنی، مرکز زلزله را در عمق ۱۰ کیلومتری نزدیک شهر جلال آباد خوانده است.

منابع رسمی حکومت طالبان هنوز در مورد زلزله امروز چیزی نگفته اند.

این زلزله دو روز پس از آن اتفاق می افتد که زلزلۀ به شدت ۶ ریشتر در شرق افغانستان به ویژه ولایت کنر تلفات جانی و مالی هنگفتی به بار آورد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان روز سه شنبه گفت که شمار تلفات زلزله تنها در ولایت کنر به ۱۴۱۱ تن افزایش یافته و تلاش‌های نجات و جستجو هنوز هم ادامه دارد.

آمار تلفات زلزلۀ نیرومند در شرق افغانستان از ۱۱۰۰ نفر گذشت

زلزله زدگان در شرق افغانستان
زلزله زدگان در شرق افغانستان

ادارۀ حلال احمر امروز گفت که ۱۱۲۴ کشته و ۳۲۵۱ نفر زخمی شده اند.

در این حال امدادگران امروز به جست‌وجوی بازماندگان زلزله ادامه می‌دهند.

بسیاری از روستاهای آسیب‌دیده به‌دلیل راه‌های مسدود همچنان غیرقابل دسترس هستند.

سازمان ملل متحد با اعلام کمک اضطراری ۵ میلیون دالری گفت در حال همکاری با مقام‌های محلی برای ارزیابی سریع نیازها و رساندن کمک است.

زلزله‌ای به قدرت ۶ درجه ریشتر دوشنبه‌شب شرق افغانستان را لرزاند.

افغانستان که یکی از فقیرترین کشورهای جهان و آسیب‌پذیر در برابر زلزله‌های کم‌عمق است، پس از کاهش شدید کمک‌های خارجی و بازگشت میلیون‌ها مهاجر، توان محدودی برای مقابله با چنین رویدادهایی را دارد

راشدخان با شکستن رکورد ساوتی، برترین ویکت‌گیر بیست‌اووره جهان شد

راشدخان در رقابت‌های بین‌المللی بیست‌اووره رکورد بیشترین ویکت را شکست.

کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان و یکی از مشهورترین بازیکنان جهان، راشدخان، موفق شد شمار ویکت‌های خود را در رقابت‌های بیست‌اووره بین‌المللی به ۱۶۵ برساند.

او با این دستاورد، رکورد پیشین تیم ساوتی – بازیکن نیوزیلندی – را که ۱۶۴ ویکت داشت، پشت سر گذاشت.

راشدخان شب گذشته در برابر تیم امارات متحده عربی سه ویکت گرفت.

او در مسابقات بیست‌اووره تجاری و غیر بین‌المللی نیز رکورد بیشترین ویکت با مجموع ۶۶۴ را در اختیار دارد.

طالبان: هند برای زلزله‌زدگان شرق افغانستان خیمه و ۱۵ تُن مواد غذایی می‌فرستد

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

هند گفته که یک‌هزار خیمه و ۱۵ تُن مواد غذایی برای زلزله‌زدگان شرق افغانستان ارسال می‌کند. 

وزارت خارجه طالبان دوشنبه دهم سنبله در ایکس نوشت که این کمک‌ها به حکومت طالبان تحویل داده خواهد شد و دهلی نو وعده کرده در بخش دارو و غذا نیز کمک‌های بیشتری فراهم کند.

در ادامه آمده که امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه هند، اس. جـی شنکر، از این کمک‌ها قدردانی کرد.

زلزله‌ مرگبار در شرق افغانستان حداقل ۸۱۲نفر را کشته و بیش از ۲۵۰۰ نفر دیگر را زخمی کرد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی این آمار را اعلام کرد.

او افزود که آمار کشته‌شدگان نهایی نیست زیرا تیم‌های امداد و نجات هنوز در حال رسیدن به برخی مناطق هستند و تخلیه قربانیان ادامه دارد.

بر اساس معلومات اداره زمین‌شناسی ایالات متحده، شدت این زلزله ۶ درجۀ ریشتر و مرکزش در عمق ۸ کیلومتری زمین در نزدیکی شهر جلال‌آباد بوده است.

بر اساس گزارش‌ها، حدود ۲۰ دقیقه پس از نخستین زلزله، در ولایت ننگرهار زلزلۀ دیگری با شدت ۴.۵ درجۀ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

رقابت‌های سه‌جانبه کریکت؛ افغانستان و امارات متحده عربی به میدان می‌روند

سه عضو تیم کریکت افغانستان، نور احمد لکنوال، راشد خان، محمد نبی
سه عضو تیم کریکت افغانستان، نور احمد لکنوال، راشد خان، محمد نبی

به سلسلۀ رقابت‌های سه‌جانبه کریکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، امروز دوشنبه افغانستان و امارات متحده عربی به میدان می‌روند.

این مسابقه ۷:۳۰ شام به وقت کابل در ورزشگاه کریکت شارجه آغاز می‌شود.

در این سلسلۀ رقابت‌ها تا کنون یک بازی میان پاکستان و افغانستان و یک بازی میان پاکستان و امارات متحده عربی برگزار شده و در هر دو بازی پاکستان حریفانش را شکست داده است.

دومین بازی افغانستان با پاکستان در این رقابت‌ها به روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد.

درخواست کمک یو ان اچ سی از جامعه جهانی برای رسیدگی به نیازهای مهاجران بازگشته به افغانستان

مرز اسلام قلعه - مهاجران بازگشته از ایران
مرز اسلام قلعه - مهاجران بازگشته از ایران

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یو ان اچ سی از جامعه جهانی خواست تا برای رسیدگی به نیازهای مهاجران بازگشته به افغانستان کمک کند.

یو ان اچ سی آر اعلام کرده است که امسال حدود دو میلیون و سه صد هزار افغان، «بسیاری شان تحت فشار»، از ایران و پاکستان به کشور خود بازگشته‌اند.

به گفتۀ یو ان اچ سی، این مهاجران به کشوری بازگشته‌اند که آمادگی لازم برای پذیرش آنان را ندارد.

این در حالی‌ست که مهلت اقامت مهاجران افغان دارای کارت‌های POR در پاکستان روز گذشته به پایان رسید.

مقامات پاکستان گفته‌اند که این مهاجران افغان را از امروز به افغانستان برمی‌گردانند.

سازمان ملل متحد می‌گوید حدود یک میلیون و چهارصد هزار مهاجر افغان در پاکستان کارت POR دارند.

اعتبار این کارت‌ها دو ماه پیش، در ۳۰ جون، پایان یافت و حکومت پاکستان از تمدیدش خودداری کرد.

ملل متحد: از هر ده افغان بزرگسال، ۹ نفر از حق آموزش دختران حمایت می‌کنند

سازمان ملل متحد در یک پُست خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که از روزی که طالبان در ماه اگست ۲۰۲۱ به قدرت برگشته‌اند، در چهار سال گذشته سطح و شدت بحران حقوق زنان رو به افزایش بوده است.

پیش از این، سوفیا کالتورپ، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد، روز جمعه در یک نشست خبری در ژنو گفت که بر اساس یک نظرسنجی، نود درصد مردم افغانستان در شهرها و روستاها از آموزش دختران حمایت می‌کنند.

طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده‌اند و دروازه پوهنتونها را نیز به روی دختران و زنان بسته اند.

تیم‌های کرکت افغانستان و امارات روز دوشنبه به مصاف هم می‌روند

تیم ملی کرکت افغانستان
تیم ملی کرکت افغانستان

در سلسله رقابت سه‌جانبه کرکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، فردا دوشنبه تیم‌های افغانستان و امارات با هم رویارویی خواهند داشت.

این بازی دوشنبه ساعت ۷:۳۰ شام به وقت کابل در استدویوم کرکت شارجه آغاز می‌شود.

تا اکنون در این مسابقات، یک بازی میان پاکستان و افغانستان و یک بازی میان پاکستان و امارات برگزار شده که هر دو را پاکستان برده است.

تیم افغانستان همچنین سه‌شنبه همین هفته دومین بازی خود را برابر پاکستان انجام خواهد داد.

یک روز تا پایان مهلت کارت‌های پی.او.آر مهاجران افغان در پاکستان؛ مهاجران با اخراج روبرو اند

پاکستان - افغان‌ها منتظر نوبت خود برای تمدید کارت‌های ثبت نام (POR)، آرشیف
پاکستان - افغان‌ها منتظر نوبت خود برای تمدید کارت‌های ثبت نام (POR)، آرشیف

مهلت کارت‌های (پی.او.آر) مهاجران افغان در پاکستان روز دوشنبه، اول سپتامبر، خاتمه می‌یابد.

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (یو.ان.اچ.سی.آر) می‌گوید حدود یک‌میلیون و چهارصد هزار مهاجر افغان در پاکستان این کارت‌ها را دارند.

وزارت امور داخله پاکستان اعلام کرده است که پس از اول سپتامبر این گروه از افغان‌ها به اجبار به افغانستان بازگردانده خواهند شد.

اعتبار کارت‌های این مهاجران دو ماه پیش، در ۳۰ جون ۲۰۲۵، پایان یافته بود اما پاکستان از تمدید آن خودداری کرده است.

این مهلت در حالی به پایان می‌رسد که روند بازگرداندن مهاجران از سوی پاکستان به افغانستان افزایش یافته است.

کمیسیون ویژه حکومت طالبان در امور رسیده‌گی به مشکلات مهاجران گفته است که روز شنبه، حدود شش هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

قانون جدید طالبان؛ سرودن اشعار عاشقانه ممنوع است

پرچم طالبان در مرکز رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان
پرچم طالبان در مرکز رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان

حکومت طالبان قانون جدیدی را نافذ کرد که به اساس آن سرودن اشعار عاشقانه و شعر در مورد دختران و پسران ممنوع شده است.

این قانون زیر نام تنظیم مشاعره، در جریدۀ رسمی حکومت طالبان نیز نشر شده است.

در بخشی از این قانون آمده است که "شعر باید خالی از عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بی‌جا باشد"

همچنان این قانون حکم میکند که شاعران در وصف "دموکراسی، کمونیزم، فیمینیزم، الحاد و غیره" شعر نسرایند.

قانون جدید به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان صلاحیت داده است تا "متخلفین را مطابق احکام شریعت" مجازات کند.

طالبان پس از برگشت به قدرت، در چهار سال گذشته، محدودیت های متعدد را بر رسانه ها، نویسنده ها و هنرمندان وضع کرده اند.

