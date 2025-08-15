رئیس جمهور روسیه، برای دیدار مستقیم با همتای امریکایی اش، به آلاسکا رفت

دونالد ترمپ به توانایی‌های خود در این مذاکرات اعتماد دارد

در مذاکرات ۱۵ اگست که در یک پایگاه هوایی در نزدیکی انکوریج در آلاسکا صورت می گیرد، مقامات اوکراینی کنار گذاشته شده اند و این مذاکرات به لحظه‌ای محوری برای اوکراینی‌های خسته از جنگ، آرمان‌های صلح‌جویانه ترمپ و تلاش‌های پوتین برای بازتعریف جایگاه روسیه در صحنه جهانی، تبدیل شده است.

رهبران اروپایی، نیز در حاشیۀ این مذاکرات مانده‌اند و نگران توافق‌های احتمالی اند که می تواند اوکراین را در موقعیت ضعیف‌تری قرار دهد و یا توانایی اروپا را در حمایت از اوکراین و ایستادگی در برابر تهدیدات روسیه تضعیف کند.

براساس مرکز خبری رادیو آزادی، این مذاکرات برای روس‌ها، نمادگرایی دیدار پوتین در خاک ایالات متحدۀ امریکا، آن هم در سرزمینی که قبلاً تحت کنترل روسیه بود، خود یک پیروزی کوچک به شمار می رود. پوتین در حالی به خارج از این کشور سفر کرده که حکم دستگیری او از سوی محکمۀ بین‌المللی جزایی صادر شده است.

، به طور فزاینده‌ای از ناتوانی اش در متوقف ساختن جنگ روسیه برضد اوکراین ناامید شده است.

بر اساس برآوردهای غربی در جنگ حدود ۴۲ ماهه روسیه بر ضد اوکراین بیش از ۱ میلیون عسکر روسی کشته و یا زخمی کشده اند، تلفات اوکراینی‌ها نیز به صدها هزار تن می‌رسد.

تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین در 24 فبروری، 2022 میلادی آغاز شد

ترمپ در ۱۴ اگست در قصر سفید به خبرنگاران گفت که او رئیس جمهور است و او قرار نیست با او بازی شود. ترمپ همچنین گفته که اگر نشست بد باشد، خیلی سریع تمام می‌شود و اگر خوب باشد، در آینده‌ای بسیار نزدیک به صلح خواهند رسید.

ولادیمیر پوتین که در طول ۲۵ سال حضور او به حیث یک چهره سیاسی برجسته روسیه، رسماً با پنج رئیس جمهور مختلف امریکا ملاقات کرده، در دیدار با مقامات ارشد کرملین در ۱۴ اگست، خوش‌بینی اش را در مورد این نشست نشان داده، گفت که ممکن است یک توافق جدید در زمینۀ کنترل تسلیحات در دست تهیه باشد.

پوتین در ویدئویی از کرملین گفت که قصر سفید "تلاش‌های بسیار پرانرژی و صادقانه‌ای برای توقف خصومت‌ها" و "رسیدن به توافق‌هایی که مورد علاقه همه طرف‌های درگیر باشد" انجام می‌دهد.

تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین که در 24 فبروری، 2022 میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.