هجرت یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت ننگرهار است که می‌ گوید همسر اش که باردار بود در نتیجه سراسیمگی در زلزله دچار سقط جنین شده است .

او سه شنبه ۲ سپتمبر در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل کمبود داکتران زن در یک شفاخانه دولتی در این ولایت، به همسرش رسیدگی مناسب صورت نگرفته است.

وقتی زلزله شد به شدت دوش کرد و در همین وقت طفل که در بطن اش بود ضایع شد

"من مریض زنانه دارم وقتی زلزله شد به شدت دوش کرد و در همین وقت طفل که در بطن اش بود ضایع شد اکنون در یک شفاخانه دولتی بستر است، اما بهبود نیافته و در همان وضعیت قبلی قرار دارد. دلیل همین است که داکتران زن و دوا وجود ندارد."

همچنان یک باشندهٔ کنر مدعی است که به دلیل نبود داکتران زن و بی‌توجهی داکتران مرد، به بیماران زن رسیدگی نمی‌شود.

او که نخواست نام اش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که مادر کلان اش به اثر فروریختن سقف خانه در زلزله از ناحیه کمر و پا شدیدا زخمی شده و اکنون در یکی از شفاخانه های این ولایت بستری است.

داکتران زن نیستند که برایش رسیدگی کنند، داکتران مرد هم در فکر تداوی مردها هستند

"وضعیت مادر کلانم بسیار بد است، داکتران زن نیستند که برایش رسیدگی کنند، داکتران مرد هم در فکر تداوی مردها هستند نمی‌دانم ما کجا برویم و از کی کمک بگیریم بالاخره مریض ما تلف خواهد شد."

شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در مورد این ادعا ها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.

اما او روز سه شنبه ۲ سپتمبر در صفحه ایکس خود نوشته که تیم های بیشتر صحی به هدف رسیدگی به آسیب دیدگان از زلزله از کابل به ساحه رسیده اند، در تصویری که او از اعضای این تیم ها نشر کرده هیچ زنی دیده نمی‌شود.

داکتر مولاداد، رئیس شفاخانه ولایتی اسدآباد در کنر به رادیو آزادی گفت که در این شفاخانه بخش تداوی زنان فعال بوده و در حال حاضر سیزده زن متضرر از زلزله در آن بخش بستر اند.

در این حال نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کنر هرچند در مورد مشکلات کمبود داکتران زن در این ولایت چیزی نگفت؛ اما گفت که مشکلاتی در این خصوص هنوز در ساحه وجود دارد.

او به رادیو آزادی گفت: "روز گذشته این مشکل واقعا وجود داشت، اما امروز تیم‌های سره میاشت و اکثر ادارات رسیده اند، کمپ‌ها را ایجاد کرده اند. واقعا روز گذشته این مشکل بسیار زیاد بود، بر علاوه مشکلات دیگر هم زیاد بود، امروز تا حدی به این مشکل رسیدگی شده، اما باز هم کاستی‌ها وجود دارد."

برخی از رسانه ها اخیراً به نقل از منابع محلی در ولایت های کنر و ننگرهار گزارش داده اند که در پی زلزله مرگبار اخیر شفاخانه‌ها در کنر با کمبود داکتر زن مواجه بوده که به همین دلیل شش زن باردار در شفاخانه‌های این ولایت جان باخته‌ اند.

رسانه ها همچنان به نقل از منابع در ننگرهار گزارش کرده اند که کمبود پرسونل زن برای تدفین اجساد قربانیان زن نیز محسوس است.

زلزله یکشنبه شب در ولایت های کنر، ننگرهار، نورستان و لغمان سبب تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی شد.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز سه شنبه ۲ سپتمبر در پیامی در صفحه ایکس خود نوشته که در این زلزله، ۱۴۱۱ نفر کشته، ۳۱۲۴ تن مجروح و۵۴۱۲ خانه تخریب شده اند.

نگرانی‌ها درحالی از کمبود داکتران زن در شفاخانه های ولایات شرقی افغانستان مطرح می شود که حکومت طالبان دربیش از چهارسال گذشته، کنار منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، انستیتوت های طبی را نیز بروی دختران مسدود کرد که این مساله نگرانی ها را از کمبود داکتران زن در آِینده افزایش داده است.