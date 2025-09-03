ادامۀ عملیات نجات در کنر؛ میر احمد: دو فرزندم هنوز زیر آوار هستند

هنوز هم در شماری از مناطق مردم زیر آوارها گیرماندهاند.
نجیبالله حنیف، رییس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنر، به رادیو تلویزیون ملی تحت اداره طالبان چهارشنبه سوم سپتمبر گفته است که اگرچه در بسیاری مناطق این عملیات رو به پایان است، اما به گفته او در برخی درهها، قریههای دورافتاده و مناطقی که به دلیل خرابی راهها عملیات نجات در آن دشوار است، جستوجوی قربانیان همچنان جریان دارد.
او افزود: «به دلیل جغرافیای دشوار منطقه و خرابی راهها، مشکلات بزرگی بهوجود آمده است، هنوز هم در شماری از مناطق مردم زیر آوارها گیرماندهاند و عملیات بیرون کشیدن آنان ادامه دارد، در برخی نقاط رفتوآمد ناممکن است و پنج تا شش ساعت پیادهروی لازم است، اما با آن هم تلاش میشود تا به مردم کمک رسانی صورت گیرد.»
این زلزله ناوقت شب یکشنبه ۳۱ اگست با شدت ۶ ریشتر در ولایتهای شرقی افغانستان به ویژه کنر، ننگرهار و لغمان، تلفات جانی و مالی سنگینی برجا گذاشت.
حکومت طالبان با ارائه ارقام تازه از تلفات این زلزله میگوید که تا کنون در این رویداد ۱۴۵۷ نفر کشته و ۳۳۹۴ نفر دیگر زخمی شده اند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان امروز در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشت که در این رویداد شش هزار و هفتصد خانه ویران شده است.
به گفته او، در پی این زلزله ویرانگر، در ولایتهای ننگرهار، لغمان و نورستان نیز ۱۲ تن جان باخته و ۳۲۱ تن دیگر زخمی شدهاند.
شماری از قربانیان در ولایت کنر میگویند که برخی از اعضای خانوادهای شان هنوز هم ناپدید استند و آنان به کمکهای فوری نیاز جدی دارند.
دو کودک من همین اکنون هم زیر آوار هستند.
میرمحمد، باشنده آسیبدیده ولسوالی غازیآباد کنر، به رادیو آزادی گفت که هشت عضو خانوادهاش در اثر این زلزله جان باختهاند و هنوز هم دو کودک او زیر آوار ماندهاند: «دو کودک من همین اکنون هم زیر آوار هستند و تا هنوز بیرون کشیده نشدهاند، خودتان میبینید که هیچ چیزی باقی نمانده؛ خانه ویران شده، مردم همه جان باختهاند، ما زیر آسمان نشستهایم، هر کسی که میتواند باید همراه ما کمک کند، ما آنقدر به حکومت و مردم فریاد زدیم که گلوهایما خشک شد تا به ما کمک و امداد برسانند.»
خانزمان، باشنده ولسوالی چوکی کنر که او نیز در زلزله شدیدا آسیب دیده، میگوید مردم به کمکهای گسترده نیاز دارند.
او میگوید: «یک قریه هم سالم باقی نمانده است، همه خانهها ویران شده، هنوز هم قربانیان زیر آوار هستند، باید برای بیرون کشیدن اجساد با ما کمک شوند و همچنان مردم به مواد خوراکی بهشدت نیاز دارند، زیرا همه اکنون در کشتزارها بدون سرپناه زندگی می کنند.»
این در حالی است که حکومت طالبان از کمک صد میلیون افغانی برای آسیبدیدگان زلزله خبر داده است، اما زلزله زدگان میگویند نه سرپناه دارند و نه هم به مواد غذایی دسترسی دارند.
سازمان حفاظت از کودکان «سیف د چلدرن» نیز اعلام کرده است که فاجعهای که بر اثر زلزله در ولایت کنر به وجود آمده، کودکان را بهشدت نیازمند غذا، آب و سرپناه ساخته است.
این سازمان به تاریخ دوم سپتمبر در اعلامیهای تاکید کرده است که منابع آب آشامیدنی در اثر زلزله آلوده و تخریب شده و خطر گسترش بیماریها در مناطق آسیبدیده افزایش یافته است.
در همین حال، سازمان غذا و زراعت ملل متحد (FAO) گفته است که هزاران راس مواشی در منطقه زلزلهزده تلف شدهاند و اگر تصفیه فوری انجام نشود، احتمال شیوع بیماریها بسیار بالا است.
این سازمان امروز، سوم سپتمبر، در بیانیهای در صفحه اکس خود اعلام کرده است که بر اثر زلزله میان یکهزار تا یکهزار و پانصد رأس مواشی و حدود ۵۰۰ هکتار زمینهای زراعتی از بین رفته است.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) نیز روز گذشته در بیانیهای گفته بود که این زلزله مرگبار شماری از روستاها را بهطور کامل ویران کرده و در حال حاضر بسیاری از مردم بیسرپناه شب و روز را سپری میکنند.
به گفته این نهاد، مدیریت این فاجعه فراتر از توان حکومت افغانستان و نهادهای امدادرسان است.
دفتر هماهنگ کننده کمکهای بشری سازمان ملل (اوچا) نیز اعلام کرده است که در پی زلزله مرگبار اخیر در افغانستان، بیش از دوازده هزار تن بیخانمان شده و به دلیل ویرانی مکاتب، کلینیکها و دیگر تأسیسات، با مشکلات جدی روبهرو هستند.
این سومین زلزلهی مرگبار پس از حاکمیت دوبارهی طالبان در افغانستان است که تلفات و خسارات گستردهای برجای گذاشته است.
پیشتر، در هفتم اکتوبر سال ۲۰۲۳، زلزلهی به شدت ۶.۳ ریشتر ولسوالی زندهجان ولایت هرات را تکان داد که در نتیجهی آن حدود یکونیم هزار تن جان باختند.
همچنین در ۲۲ جون سال ۲۰۲۲، زلزله شدیدی در ولایتهای پکتیا، پکتیکا و خوست رخ داد که سبب ویرانی هزاران خانه در ولسوالیهای برمل و گیان پکتیکا و ولسوالی سپیره خوست شد، که در نتیجه آن بیش از یک هزار تن جان باختند و هزاران تن دیگر زخمی شدند.