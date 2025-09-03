آگاهان : عدم توجه به موارد اساسی ساختمانی، یکی از دلایل تخریب و تلفات سنگین زلزله در کنر

ناوقت شب یکشنبه ۳۱ اگست، زلزله ۶ درجۀ ریشتر شرق افغانستان را تکان داد

انجنییر راحت گل زیارمل کارشناس امور ساختمانی که خود نیز باشنده ولایت کنر است و با این منطقه آشنایی دارد به رادیو آزادی گفت که بسیاری از خانه های این مناطق با تکیه روی یکدیگر اعمار شده اند و در بسیاری آن از مواد اساسی ساختمانی استفاده نشده است:

"علت اصلی این تلفات زیاد خانه های قدیمی در دره ها، در مناطق کوهستانی، در تپه ها، به شکل غیر معیاری بود که به صورت خام و یا فقط سنگ و صخره ها روی یکدیگر گذاشته شده و ساخته میشدند، بیشتر خانه ها با تکیه بر یکدیگر ساخته شده اند، سقف خانه اول شکل حویلی خانه دوم ساخته شده بود، متاسفانه با فروپاشی یک خانه، همه آنها یکی پس از دیگری فروریخته اند، امید است که در همچو مناطق سرک ساخته شود و مردم حداقل به مواد عصری ساختمانی دسترسی داشته باشند."

انجنییر اباسین بهیر یکی دیگر از کارشناسان امور ساختمانی و شاروال شهر جلال آباد در جمهوری مخلوع، می گوید که این مشکل در شماری از ولایات دیگر افغانستان نیز وجود دارد و باید هنگام اعمار خانه ‌های جدید توصیه ‌های کارشناسان ساختمانی در نظر گرفته شود:

" در مناطق آسیب دیده و یا دیگر مناطق افغانستان که در معرض خطر زلزله قرار دارند چند نکته باید در نظر گرفته شود، خانه ها نباید دو طبقه ساخته شود، اگر از سنگ استفاده می شود، حتماً باید با آن سمنت مخلوط شود، یا، خانه ها باید با چوب ساخته شود که سبک است، اگر خانه از گل ساخته شده و با یک طبقه زیاد استفاده شود، نباید سقف آن بسیار سنگین ساخته شود، تا در آینده چنین فاجعه رخ ندهد."

کشته شدن بیش از چهارده صد تن و کشته شدن بیش از سه هزار تن ثبت شده است

آقای بهیر همچنان می‌ گوید که اگر کسی توان مالی داشته باشد، می‌تواند از کانتینر‌ها که به گفته او در برابر انواع حوادث طبیعی مقاوم است، نیز خانه بسازد و یا به گفته او باید از خیمه‌ های عصری استفاده کنند که از امکانات نسبی برخوردار اند.

این توصیه ها در حالی مطرح می شود که باشندگان چند منطقه زلزله زده در ولایت کنر به رادیو آزادی گفتند که بسیاری از مناطق زلزله زده کوهستانی و غیر قابل دسترس است و باشندگان این مناطق پیاده و یا با استفاده از مرکب رفت و آمد می کنند و راه موتر وجود ندارد.

گفتی است که بسیاری از مردم در افغانستان با فقر گسترده و کمبود سرپناه روبرو هستند و این امر آنها را مجبور به ساختن سرپناه های موقتی برای زنده ماندن با امکانات محدود می سازد.

نظرمحمد عتیق، شاروال حکومت طالبان در شهر اسعدآباد مرکز ولایت کنر نیز این موضوع را تایید می کند.

او به رادیو آزادی گفت که زلزله تمامی خانه های دره همجوار نورگل، مزار دره و دره دیوه گل چوکی را تخریب کرد که به گفته وی همه آنها غیر معیاری ساخته شده اند.

اما او تأکید دارد که خانه ‌های جدید معیاری ساخته خواهند شد:

سه‌ شنبه (۱۱ سنبله) زلزله به قدرت ۵.۵ ریشتر دوباره شرق افغانستان را تکان داد

"این خانه ها از نظر تخنیکی غیر معیاری و کهنه بودند، نه سمنتی و نه سیخی ساختمانی در آن استفاده شده بود، این مردم حتی امکانات ساختن خانه های معیاری را ندارند، شاروالی اسعدآباد و ریاست شهر سازی همیشه به مردم اطلاع می دهند که وقتی خانه اعمار می کنید باید در بخش تخنیکی با شاروالی و ریاست شهر سازی مشوره کنند ، این بار خانه های جدید معیاری ساخته خواهند شد."

ناوقت شب یکشنبه ۳۱ اگست، زلزله ۶ ریشتری شرق افغانستان را لرزاند که مرکز آن در منطقه شهر جلال‌آباد قرار داشت. ولایت‌ های شرقی افغانستان به ویژه اسعدآباد مرکز کنر و شماری از مناطق در ولسوالی‌های واته پور، چوکی، نورگل و چپه دره در نتیجه آن به شدت آسیب دیده اند.

حکومت طالبان گفته است که شمار تلفات زلزله ۳۱ اگست در ولایت کنر به ۱۴۱۱ تن و تعداد زخمی ها به ۳۱۲۴ تن افزایش یافته و ۵۴۱۲ خانه در این ولایت تخریب شده اند.

به گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که در نتیجه این زلزله مرگبار در ولایت ‌های ننگرهار، لغمان، و نورستان نیز ۱۲ نفر کشته، ۳۲۱ نفر زخمی و ده‌ها خانه تخریب شده است.

قابل ذکر است که سه‌ شنبه (۱۱ سنبله) زلزله به قدرت ۵.۵ ریشتر دوباره شرق افغانستان را تکان داد.

یک اداره زمین‌شناسی جرمنی مرکز زلزله را در نزدیکی شهر جلال‌آباد تخمین زده و گفته است که عمق این زلزله ۱۰ کیلومتر است.

اما منابع رسمی طالبان تاکنون در مورد آخرین زلزله چیزی نگفته اند.

باشندگان این منطقه به رادیو آزادی گفتند که این زلزله خانه های نیمه تخریب شده را که یکشنبه شب متضرر شده بودند کاملاً تخریب کرد.



