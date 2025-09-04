خبر ها
در زلزلۀ امروز یک خانه در ولسوالی چپه درۀ کنر تخریب شده، اما به کسی آسیب نرسیده است
در اثر زلزلۀ امروز یک خانه در منطقه ترانیگ ولسوالی چپه درۀ کنر کاملا تخریب شده، اما خالی بوده و به کسی آسیب نرسیده است.
زلزلۀ به قدرت 4.7 درجه ریشتر صبح امروز(4 سپتمبر) شرق افغانستان را یکبار دیگر تکان داد.
احسانالله ساجد، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفته که زلزله امروز برخی مناطق شهر جلالآباد، مرکز این ولایت را تکان داد، اما هیچ خساراتی وارد نکرده است.
براساس معلومات اداره سروی جیولوژیکی ایالات متحدۀ امریکا، مرکز این زلزله در ۱۳ کیلومتری شهر جلال آباد و در عمق ۱۰کیلومتری زمین بوده است.
از تلفات و خسارات این زلزله تا هنوز معلومات در دسترس نیست.این سومین زلزله در چهار روز گذشته است که شرق افغانستان را تکان می دهد.
در زلزله به شدت 6.1 ریشتر که ناوقت یکشنبه شب رخ داد تنها در ولایت کنر بیش از ۱۴۵۰ تن کشته و حدود ۳۴۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
یکروز پس از آن، یک زلزله دیگر به شدت 5.5 درجه ریشتر نیز مناطق شرقی افغانستان را تکان داد که از خسارات جانی و مالی آن نیز جزئیات در دسترس نیست.
ترمپ: امریکا آماده افزایش حضور نظامی در پولند است
رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا به همتای پولندی اش گفته که امریکا آماده افزایش حضور نظامی در آن کشور است.
دونالد ترمپ از کارول نوراسکی، رئیس جمهور محافظه کار پولند در مراسمی در واشنگتن استقبال کرد که شامل پرواز جت های جنگی F-16 امریکایی بود. این مراسم به یادبود از یکک پیلوت پولندی که در ماه گذشته در یک سانحه هوایی کشته شد، برگزار شده بود.
ترمپ در پاسخ به این سوال که آیا او قصد دارد نیروهای امریکایی را در پولند نگهدارد، پاسخ مثبت داده افزود که"امریکا با تمام قدرت در کنار پولند ایستاده و به پولند کمک خواهد کرد تا از خود دفاع کند." ترمپ روابط بین دو کشور را فوقالعاده توصیف کرده، گفت که اگر پولند بخواهد، نیروهای بیشتر امریکایی را در آنجا مستقر خواهد کرد.
پولند در جناح شرقی ناتو موقعیت دارد و یکی از حامیان کلیدی نظامی و سیاسی اوکراین برضد روسیه محسوب می شود.
سارنوالان اروپایی در مورد جرایم احتمالی مربوط به پروژه یک کیبل برق تحت البحری تحقیق می کنند
رئیس جمهور قبرس می گوید که سارنوالان اروپایی در حال بررسی جرایم احتمالی مربوط به پروژه ۱.۹ میلیارد یورویی (۲.۱۲ میلیارد دالری) یک کیبل برق تحت البحری هستند که اروپا را به شرق مدیترانه متصل میکند. اعمار این پروژه از سوی اتحادیۀ اروپا تأمین مالی می شود.
براساس خبر گزاری رویترز، نیکوس کریستو دولیدس، رئیس جمهور قبرس، ناوقت روز چهارشنبه(3 سپتمبر) به خبرنگاران گفت که به او اطلاع داده شده که دفتر سارونوالی عمومی اروپا پس از دریافت شکایات، تحقیقات را در مورد"جرایم احتمالی جنایی در ارتباط با این پروژه خاص"آغاز کرده است.
یونان در ماه مارچ پس از گزارشهایی مبنی بر توقف این پروژه به دلیل نگرانیهای مالی و جیوپولتیک، تعهد خود را در زمینۀ اعمار آن تجدید کرد.
شرکت شبکۀ برق آی پی تی او(IPTO) یونان، در حال اعمار این کیبل بزرگ است، تا شبکههای انتقال برق اروپا و قبرس را به هم متصل کند و بعداً از طریق بحیرۀ مدیترانه به اسرائیل امتداد یابد.
مجریان این پروژه میگویند که پس از اتمام، این کیبل برق به طول ۱۲۴۰ کیلومتر "طولانیترین" کیبل برق ولتاژ بلند جهان و همچنین با عمق ۳۰۰۰ متر، عمیقترین کیبل خواهد بود.
پولیس پاکستان: حدود ۸۰۰ هزار افغان دارای کارت"تابعیت افغانستان" باید اخراج شوند
با پایان مهلت اقامت مهاجران افغان در پاکستان در روز دوشنبه(اول سپتمبر) پولیس این کشور دستگیری و اخراج مهاجران افغان را تشدید بخشیده است.
پولیس پاکستان روزچهارشنبه(3 سپتمبر) گفت علاوه بر افغان هایی که کارت ثبت نام پی او آر (POR) دارند، حدود ۸۰۰ هزار افغان دیگر دارای کارت"تابعیت افغانستان" نیز به طور"غیرقانونی" در پاکستان زندگی میکنند و باید اخراج شوند.
براساس گزارشها، تیمهای پولیس پاکستان برای جستجوی اتباع افغان در مناطق مختلف این کشور تشکیل شده و عملیات دستگیری افغان ها را آغاز کردهاند.
با وصف هشدارها و درخواستهای مکرر سازمانهای بینالمللی برای توقف روند اخراج مهاجران افغان، پاکستان طبق تعهد قبلی خود، پروسۀ اخراج حدود ۱.۴ میلیون افغان دارای کارت هایی شناسایی را ادامه داده است.
زلزله دیگری شرق افغانستان را تکان داد؛ شدت آن ۴.۷ ریشتر ثبت شد
زلزلۀ به شدت چهار اعشاریه هفت درجه ریشتر صبح پنجشنبه ۱۳ سنبله شرق افغانستان را یکبار دیگر تکان داد.
براساس معلومات اداره سروی جیولوژیکی ایالات متحده امریکا، مرکز این زلزله ۱۳ کیلومتری شهر جلال آباد خوانده شده که در عمق ۱۰کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.
از تلفات و خسارات این زلزله هنوز معلومات در دسترس نیست.
این سومین زلزله در چهار روز گذشته است که شرق افغانستان را تکان داده.
در زلزله به شدت شش اعشاریه یک درجه ریشتر که ناوقت یکشنبه شب رخ داد تنها در ولایت کنر بیش از ۱۴۵۰ نفر کشته و نزدیک به ۳۴۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
یکروز پس از این، زلزله دیگر به شدت پنج اعشاریه پنج درجه ریشتر نیز مناطق شرقی افغانستان را تکان داد که از خسارات جانی و مالی آن نیز جزئیات در دسترس نیست.
پزشکیان از دیدار چهار ساعته خود با پوتین در حاشیه نشست شانگهای خبر داد
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، میگوید که در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای با ولادیمیر پوتین همتایی روسی خود دیدار چهارساعته داشته است.
پزشکیان، چهارشنبه ۱۲ سنبله، پس از بازگشت از چین گفت که در این دیدار در مورد مسایل علمی، منطقهای و اقتصادی با همتایی روسی اش گفتگو کرده است.
او همچنان گفت که در دیدار با همتایان خود از چین و ترکیه تصامیم بسیار مهم، حیاتی و استراتژیکی گرفته شد، اما جزئیات بیشتر در این مورد نداد.
براساس گزارش دیپیای جرمنی، رهبران ایران امیدوارند که روابط با روسیه و چین وابستگی تهران به غرب را کاهش داده، تاثیرات تحریم ها را کاهش دهد و فرصت های جدیدی را برای همکاری در بخش دفاعی این کشور باز کند.
حکومت بریتانیا درخواست پناهندگی فیروزالدین فیروز وزیر پیشین افغانستان را رد کرد
درخواست پناهندگی فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت عامه افغانستان از سوی حکومت بریتانیا رد شده است.
روزنامه دیلی میل، چهارشنبه ۳ سپتمبر به نقل از آقای فیروز نوشته که او به این حکم اداره مهاجرت بریتانیا اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر شده است.
فیروزالدین فیروز به این روزنامه چاپ بریتانیا گفته است که درصورت دریافت ویزه اقامت، دانش و تجربه اش را در خدمت نظام صحی بریتانیا قرار خواهد داد.
او در حال حاضر در یکی از هوتلهای که از سوی اداره مهاجرت بریتانیا برای پناهجویان در شهر بورنموت تعیین شده، زندگی میکند و به گفتۀ خودش در فعالیت های اجتماعی و کمک به نهادهای محلی که به افراد بیخانمان همکاری میکنند، سهم دارد.
آقای فیروز از سال ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۰ به عنوان وزیر صحت عامه حکومت پیشین افغانستان کار میکرد.
هنوز روشن نیست که چرا درخواست پناهندگی آقای فیروز از سوی حکومت بریتانیا رد شده است اما این کشور زیر فشارهای رای دهندگان است که با ورود پناهجویان به بریتانیا مخالف اند.
یک فرمانده گروه مخالف طالبان"جبهه مقاومت" در نبرد با طالبان کشته شد
احمد مسعود، رهبر گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت تایید کرده است که طالبان یک فرمانده این گروه را در ولسوالی نهرین ولایت بغلان کشته اند.
آقای مسعود ناوقت چهارشنبه ۱۲ سنبله در بیانیهای در صفحه ایکس، توییتر سابق نوشت که در آستانه هفته شهید یکی از فرماندهان این گروه به نام قیوم کهگدای در نبرد با طالبان کشته شد.
مسعود در مورد این نبرد که چه زمانی و در کجا به وقوع پیوسته چیزی نگفته است، اما براساس گزارشهای برخی از رسانهها، کهگدای ناوقت شام سه شنبه در نبرد با طالبان در ولسوالی نهرین کشته شده است.
مقامات امنیتی طالبان در مورد کشته شدن این فرمانده جبهه مقاومت یا هرگونه درگیری میان طالبان و این جبهه چیزی نگفته اند.
هیئت قطری به رهبری یک زن برای یاریرسانی به آسیبدیدگان زلزله وارد افغانستان شد
مریم بنت علی بن ناصر المسند، وزیر دولت قطر در امور همکاریهای بین المللی، چهارشنبه ۱۲ سنبله، در راس یک هیئت وارد کابل شد تا کمکهای بشردوستانه قطر را برای مناطق زلزله زده افغانستان برساند.
در اعلامیهای که از سوی وزارت خارجه قطر در شبکه ایکس، تویتر سابق نشر شده آمده است که چهار طیاره نظامی این کشور مشمول دو شفاخانه سیار، ادویه، خیمه و غذا به کابل رسیده و قرار است برای یازده هزار تن از آسیب دیدگان زلزله توزیع شود.
تصاویر منتشر شده از سوی وزارت خارجه قطر نشان میدهد که هیئت قطری که در آن سه زن شامل اند از سوی محمد نعیم، سفیر حکومت طالبان در دوحه و برخی دیگر از مقام های این گروه در میدان هوایی کابل مورد استقبال قرار گرفته اند.
در زلزله یکشنبه شب در شرق افغانستان که بیشتر ولایت کنر را متاثر ساخته است، به گفته حکومت طالبان تا هنوز بیش از ۱۴۵۰ نفر کشته و نزدیک به ۳۴۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. در این رویداد نزدیک به ۶۸۰۰ خانه هم ویران شده است.
سازمان ملل: بخشهایی از مناطق زلزلهزده شرق افغانستان در معرض انفجار ماینها قرار دارد
سازمان ملل متحد میگوید که حدود ۲۵ کیلومتر مربع از مناطق زلزلهزده در شرق افغانستان در معرض خطر انفجار ماینها و مهمات منفجر ناشده قرار دارد.
استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، چهارشنبه ۱۲ سنبله به خبرنگاران گفت که چالشها در ارزیابی مناطق زلزلهزده و کمک به آنها به دلیل بسته بودن راههای مواصلاتی زیاد است، اما وی افزود که انتقال مواد غذایی، خیمهها و تجهیزات صحی آغاز شده است.
او تاکید کرد که اولویت کارکنان امدادرسان، فراهم ساختن سرپناه، خدمات صحی، آب آشامیدنی پاک و غذا به نیازمندان است.
در عین حال، نهادهای خیریه از جامعه جهانی خواسته اند که پس از زلزله مرگبار در شرق افغانستان، کمکهای شان را به این کشور افزایش دهند.
تامیندری دی سیلوا، مسئول بخش افغانستان در نهاد خیریه (ورلد ویژن) روز گذشته گفت که افغانها در حالی با بحرانهای پی در پی دست و پنجه نرم میکنند که کمکهای بینالمللی برای افغانستان کاهش یافته و امکانات کمکهای داخلی نیز محدود است.
خانم دی سیلوا میگوید که این نهاد، کمپاین جمع آوری کمک مالی برای افغانستان را نیز راه اندازی کرده است.
مقامات طالبان نیز از جامعه جهانی خواسته اند تا با آسیب دیدگان زلزله مرگبار اخیر کمک کنند.