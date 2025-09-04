در زلزلۀ امروز یک خانه در ولسوالی چپه درۀ کنر تخریب شده، اما به کسی آسیب نرسیده است

رئیس جمهور قبرس می گوید که سارنوالان اروپایی در حال بررسی جرایم احتمالی مربوط به پروژه ۱.۹ میلیارد یورویی (۲.۱۲ میلیارد دالری) یک کیبل برق تحت البحری هستند که اروپا را به شرق مدیترانه متصل می‌کند. اعمار این پروژه از سوی اتحادیۀ اروپا تأمین مالی می شود.

براساس خبر گزاری رویترز، نیکوس کریستو دولیدس، رئیس جمهور قبرس، ناوقت روز چهارشنبه(3 سپتمبر) به خبرنگاران گفت که به او اطلاع داده شده که دفتر سارونوالی عمومی اروپا پس از دریافت شکایات، تحقیقات را در مورد"جرایم احتمالی جنایی در ارتباط با این پروژه خاص"آغاز کرده است.

یونان در ماه مارچ پس از گزارش‌هایی مبنی بر توقف این پروژه به دلیل نگرانی‌های مالی و جیوپولتیک، تعهد خود را در زمینۀ اعمار آن تجدید کرد.

شرکت شبکۀ برق آی پی تی او(IPTO) یونان، در حال اعمار این کیبل بزرگ است، تا شبکه‌های انتقال برق اروپا و قبرس را به هم متصل کند و بعداً از طریق بحیرۀ مدیترانه به اسرائیل امتداد یابد.

مجریان این پروژه می‌گویند که پس از اتمام، این کیبل برق به طول ۱۲۴۰ کیلومتر "طولانی‌ترین" کیبل برق ولتاژ بلند جهان و همچنین با عمق ۳۰۰۰ متر، عمیق‌ترین کیبل خواهد بود.