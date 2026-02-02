میر سرفراز بوگتی، وزیر اعلی بلوچستان مدعی است که نیروهای امنیتی در دو روز گذشته ۱۴۵ مظنون به عضویت در گروه‌های شبه‌نظامی را در عملیات‌ها و درگیری‌ها در نقاط مختلف این ایالت کشته‌اند.

بوگتی امروز در کویته به خبرنگاران گفت که ۱۷ نیروی امنیتی نیز در ۴۰ ساعت گذشته در درگیری با شبه‌نظامیان کشته شده‌اند.

به گفتۀ وی، تعداد غیرنظامیانی که در حملات روز شنبه شبه‌نظامیان کشته شده‌اند به ۳۱ نفر رسیده است. بوگتی افزود که پنج زن و سه کوک از یک خانوادۀ بلوچ که ساکن منطقۀ خضدار گوادر هستند، کشته شده‌اند.

این اظهارات پس از آن منتشر می‌شود که ارتش پاکستان دیروز اعلام کرد که در عملیات تلافی‌جویانه پس از حملات شبه‌نظامیان در مناطق مختلف کویته، مرکز بلوچستان، ۹۲ مظنون به عضویت در گروه‌های شبه‌نظامی را کشته است.

روابط عمومی ارتش اعلام کرد که ۱۸ غیرنظامی و ۱۵ سرباز در حملات شبه‌نظامیان کشته شده‌اند.