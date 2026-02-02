جهان
ترمپ:اگر توافق صورت نگیرد، مشخص خواهد شد که آیا خامنهای راست گفته است یا نه
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، گفته است امیدوار است میان امریکا و ایران بر سر برنامه هستهای ایران توافقی حاصل شود؛ در غیر آن، گزینههای نظامی روی میز قرار دارند.
رئیسجمهور ترمپ این اظهارات را در واکنش به سخنان علی خامنهای رهبر ایران، مطرح کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده بود که حمله امریکا بر ایران میتواند به یک جنگ منطقهای تبدیل شود.
ترامپ گفت که اگر توافقی صورت نگیرد، آنگاه مشخص خواهد شد که آیا خامنهای راست گفته است یا نه.
این اظهارات در حالی بیان میشود که دونالد ترمپ در روزهای به افزایش حضور نظامی امریکا در اطراف ایران اشاره کرده است.
همزمان با افزایش حضور نظامی امریکا در شرق میانه و بالا رفتن احتمال حملات بر ایران، در روزهای اخیر گزارشهایی از برخی تماسها و گفتوگوها میان تهران و واشنگتن منتشر شده است.
رئیسجمهور امریکا روز جمعه اعلام کرده بود که ضربالاجلی برای ایران تعیین کرده که فقط مقامهای ایرانی از آن مطلعاند.
او طی روزهای اخیر در چند نوبت خواستار آمدن ایران پای میز مذاکره دربارهٔ برنامه هستهای جمهوری اسلامی شده است.
شورای بینالمللی کریکت به پاکستان: خودداری از بازی با هند در جام جهانی پیامدهای جدی دارد
این شورا از پاکستان خواسته که در این مورد نیاز است تا به یک توافق دوجانبه دست یابد.
تا کنون پاکستان در این مورد واکنشی نشان نداده است، اما پیش از این حکومت پاکستان در بیانیهای گفته بود که تیم کریکت این کشور برای جام جهانی که در هفتم فبروری آغاز میشود به سریلانکا سفر میکند، اما با هند بازی نخواهد کرد.
پیش از این هیئت بورد کریکت پاکستان اعلام کرده بود که از بنگله دیش حمایت میکند.
شورای بینالمللی کریکت، بنگله دیش را پس از آن از جام جهانی حذف کرد که این کشور از بازی با هند خودداری کرد.
بنگله دیش ادعا کرده بود که بازیکنانش در هند در امنیت نیستند و به همین دلیل خواستار برگزاری بازیهایش در سریلانکا شده بود. هند و شورای بینالمللی کریکت این ادعا و درخواست را رد کردند.
جام جهانی بیستاوورهٔ کریکت در هند و سریلانکا برگزار میشود. بهدلیل روابط تیره میان هند و پاکستان، تمام بازیهای پاکستان در سریلانکا برنامهریزی شده است.
اسرائیل از امروز بهگونه محدود گذرگاه رفح را بازگشایی کرد
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در روزهای نخست به حدود ۵۰ نفر اجازه داده میشود تا میان غزه و مصر رفتوآمد کنند.
گذرگاه رفح تنها راه اتصال نوار غزه با جهان خارج است که تحت کنترل اسرائیل قرار دارد.
این گذرگاه در ماه می سال ۲۰۲۴ در جریان جنگ با گروه حماس از سوی نیروهای اسرائیلی بسته شده بود.
حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود.
کایا کالاس، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، بازگشایی گذرگاه رفح را گامی مهم و مثبت در راستای طرح صلح توصیف کرده است.
جام ملت های فوتسال آسیا ؛ کویت با لبنان رو به رو می شود و قرغیزستان به مصاف کوریای جنوبی می رود
در ادامۀ رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا روز دوشنبه (۱۳ دلو) نیز دو بازی برگزار می شود.
نخست تیم های کویت و لبنان به مصاف هم می روند و در یک بازی دیگر تیم فوتسال قرغیزستان در برابر تیم فوتسال کوریای جنوبی وارد میدان می شود.
تیم فوتسال افغانستان در گروه چهارم روز یکشنبه در مقابل تیم ایران ۵-۲ شکست خورد.
پیش از این ، افغانستان در مقابل تیم های مالیزیا و عربستان سعودی برنده شده بود.
جام فوتسال آسیا با اشتراک شانزده تیم در ۷ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا آغاز شد.
حملات روسیه در اوکراین جان دستکم ۱۷ تن را گرفت
مقام های اوکراینی می گویند که دستکم ۱۷ نفر در دو حملۀ جداگانه روسیه در منطقۀ دنیپروپتروفسک در جنوب اوکراین روز یکشنبه (۱۲ دلو ) کشته شده اند.
به گفتۀ مقام ها ، ۱۵ نفر پس از آن کشته شدند که یک پهپاد روسی در نزدیک یک بس در ساحۀ پاولوهراد اصابت کرد.
دو تن دیگر در اثر اصابت یک پهپاد در یک خانۀ شخصی در دنیپرو مرکز این منطقه کشته شدند.
در همین حال ، مقام ها گفتند که در حملۀ روسیه به یک زایشگاه در شهر زاپوروژیا حداقل شش نفر زخمی شدند.
این حملات در حالی است که انتظار می رود دور جدید گفتگو ها بین کییف و مسکو در هفتۀ جاری آغاز شود.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که این دور گفتگو ها از ۱۵ تا ۱۶ دلو در شهر دبی امارات متحدۀ عربی برگزار خواهد شد.
ادعای وزیر اعلی بلوچستان: اخیراً ۱۴۵ مظنون به عضویت در گروههای شبهنظامی کشته شدند
میر سرفراز بوگتی، وزیر اعلی بلوچستان مدعی است که نیروهای امنیتی در دو روز گذشته ۱۴۵ مظنون به عضویت در گروههای شبهنظامی را در عملیاتها و درگیریها در نقاط مختلف این ایالت کشتهاند.
بوگتی امروز در کویته به خبرنگاران گفت که ۱۷ نیروی امنیتی نیز در ۴۰ ساعت گذشته در درگیری با شبهنظامیان کشته شدهاند.
به گفتۀ وی، تعداد غیرنظامیانی که در حملات روز شنبه شبهنظامیان کشته شدهاند به ۳۱ نفر رسیده است. بوگتی افزود که پنج زن و سه کوک از یک خانوادۀ بلوچ که ساکن منطقۀ خضدار گوادر هستند، کشته شدهاند.
این اظهارات پس از آن منتشر میشود که ارتش پاکستان دیروز اعلام کرد که در عملیات تلافیجویانه پس از حملات شبهنظامیان در مناطق مختلف کویته، مرکز بلوچستان، ۹۲ مظنون به عضویت در گروههای شبهنظامی را کشته است.
روابط عمومی ارتش اعلام کرد که ۱۸ غیرنظامی و ۱۵ سرباز در حملات شبهنظامیان کشته شدهاند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ارتشهای کشورهای اروپایی را "گروه تروریستی" اعلام کرد
در واکنش به اقدام تازۀ اتحادیۀ اروپا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (پارلمان) ایران روز یکشنبه لباس یونیفورم سپاه پاسداران را به تن کردند و در صحن مجلس شعار دادند.
وزرای خارجۀ اتحادیۀ اروپا پس از سالها فشار از داخل و خارج این بلوک، به تاریخ ۹ دلو با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، روز یکشنبه در واکنش به همین اقدام اعلام کرد که تهران هم ارتش کشورهای اروپایی را "گروه تروریستی" میداند.
او گفت که عواقب این اقدام به عهدۀ اتحادیهۀ اروپا خواهد بود.
اما مشخص نیست این عواقب چه خواهند بود.
حملات جداییطلبان بلوچ در مناطق مختلف پاکستان تلفاتی را بر جا گذاشته است
یک مقام امنیتی در مرکز ایالت بلوچستان گفته است که در جریان درگیریها و حملات روز شنبه، ۱۱ دلو دستکم ده نیروی امنیتی و ۵۸ فرد مسلح مخالف کشته شدهاند.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت که افراد مسلح مخالف امروز عملیات هماهنگشدهای را در دستکم دوازده منطقه، از جمله مرکز ایالت بلوچستان، شهر کویته، آغاز کردهاند.
پیش از این اظهارات، صبح امروز گزارشهایی از درگیریها و انفجارها از کویته، پسنی، مستونگ، نوشکی و گوادر منتشر شده بود.
گروه جداییطلب بلوچ موسوم به «ارتش آزادیبخش بلوچستان» مسئولیت این عملیات هماهنگ را بر عهده گرفته است.
گذرگاه رفح میان غزه و مصر فردا بازگشایی می شود
قرار است گذرگاه رفح میان غزه و مصر از روز یکشنبه، ۱۲ دلو بازگشایی شود. این اقدام بخشی از طرح صلح پیشنهادی واشنگتن برای غزه است.
اردوی اسرائیل اعلام کرده است که گذرگاه رفح تنها برای رفتوآمد شمار محدودی از افراد باز خواهد شد و تنها کسانی اجازه عبور خواهند داشت که از سوی اسرائیل تأیید شده باشند.
همزمان، اتحادیه اروپا بر روند رفتوآمد این افراد نظارت خواهد کرد.
رفح تنها گذرگاه غزه است که با اسرائیل مرز مشترک ندارد.
این گذرگاه از ماه می سال ۲۰۲۴ بسته بوده است.
جداییطلبان بلوچ حملات «هماهنگ» را در سراسر بلوچستان پاکستان آغاز کردند
در ایالت بلوچستان پاکستان، جداییطلبان بلوچ روز شنبه ۱۱ دلو بهطور همزمان در مناطق مختلف، از جمله مرکز این ایالت، شهر کویته، عملیاتهایی را آغاز کردهاند.
یک مقام امنیتی در کویته که نامش فاش نشده، به خبرگزاری فرانسه گفته است که این عملیاتهای هماهنگ با استفاده از افراد مسلح و مهاجمان انتحاری در سراسر بلوچستان، بهویژه در کویته، پسنی، مستونگ، نوشکی و گوادر، در جریان است.
گروه جداییطلب بلوچ موسوم به «اردوی آزادیبخش بلوچ» مسئولیت این عملیاتهای هماهنگ را بر عهده گرفته است.