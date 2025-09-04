حکومت پاکستان، دستگیری و اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است

حکومت پاکستان، اخراج حدود ۸۰۰ هزارافغان دارندۀ کارت‌های ای سی سی را نیز آغاز کرده‌است

یک بانوی افغان مقیم اسلام‌آباد پاکستان می‌گوید که پولیس سه عضو خانواده‌اش را تازه بازداشت و به افغانستان اخراج کرده، اما خودش همراه با یک پسرش از ترس بازداشت و آزار و اذیت پولیس محل اصلی‌اش را ترک کرده و شب‌اش را در یکی از پارک‌های شهر اسلام‌آباد سپری کرده‌است.

او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام‌اش را در گزارش ذکر کنیم، روز پنجشنبه «۴ سپتمبر» به رادیو آزادی گفت که بیش از یک سال می‌شود از ترس تهدیدات امنیتی با چهار عضو خانواده‌اش به پاکستان پناه آورده و اکنون که معیاد قانونی ویزه‌هایش ختم شده در وضعیت دشوار زنده‌گی می‌کند:

«شوهرم را چهار روز نگهداشته و دو روز پیش دیپورت‌اش کردند، اما فرزندان‌ام را روز گذشته دیپورت کرد، خودم آمدیم در پارک هستم، امروز صبح هم یک فامیل به من زنگ زد که سه موتر آمده و پولیس در لباس‌های شخصی گشت‌زنی می‌کند، فرزندان مرا هم که بردند لباس‌های نظامی نداشتند، همه با لباس‌های شخصی بودند با پیراهن و تنبان برد شان."

برخی دیگر از این پناهجویان می‌گویند که از دو ماه به این طرف معیاد ویزه‌های شان ختم شده و پاکستان آنرا دوباره تمدید نمی‌کند و به همین دلیل پولیس همه‌روزه با موترهای خرد و بزرگ برای بازداشت و آزار و اذیت به محل زنده‌گی افغان‌ها می‌آیند.

ملک ضابط یکی از دارنده‌گان کارت «پی او آر» که از ترس شدت بازداشت و آزار و اذیت پولیس شب‌هنگام پاکستان را ترک کرده و همراه با خانواده‌اش به افغانستان برگشته، نیز وضعیت پاکستان را برای افغان‌ها خیلی دشوار توصیف کرد.

او درمورد مشکلات اش درپاکستان و افغانستان به رادیوآزادی گفت:

"آن‌قدر بی‌عزت شدیم که در ۴۵ سال این‌گونه بی‌عزتی را ندیده بودم، من هم شب‌هنگام موتر گرفتم، کالا ها را بار کرده با همراه فامیل‌ام به افغانستان آمدم، اما حالا این‌جا هم در میدان ماندیم، نه کار است و نه سرپناه برای زنده‌گی کردن، مشکلات ما بسیار زیاد است."

روز سه شنبه ۱۱ سنبله ۱،۶۳۲ خانواده از طریق تورخم وارد افغانستان شدند

هرچند برخی از مهاجرین افغان روز گذشته از شهرهای پشاور و کراچی به رادیو آزادی گفته بودند که پولیس از طریق مساجد به گونه غیر رسمی اعلام کرده که تا ۱۵ روز دیگر مهلت اقامت مهاجرین افغان تمدید شده، اما حکومت پاکستان رسما در این مورد چیزی نگفته است.

این ادعا همچنان از سوی دارنده‌گان کارت اثبات ثبت نام (پی او آر) در مناطق اتک و اسلام‌آباد رد شده و می‌گویند که بازداشت‌ها و آزار و اذیت پولیس به شدت ادامه داشته و شماری از افغان‌ها هم تازه بازداشت و اخراج شده‌اند.

با آن‌که سازمان‌های متعدد بین‌المللی همواره هشدارها و درخواست‌های مکرری مبنی بر توقف روند اخراج مهاجرین افغان از سوی حکومت پاکستان را مطرح کرده، اما این کشور بر اساس تعهد قبلی خود، روند اخراج حدود ۱،۴ میلیون افغانی‌که کارت «پی او آر » دارند را ادامه داده‌است.

حکومت پاکستان علاوه بر کسانی‌که دارای کارت‌های «پی او آر» هستند، اخراج حدود ۸۰۰ هزار از تن از دارنده‌گان کارت‌های «ای سی سی» یا (کارت تابعیت افغان) را نیز آغاز کرده‌است.

نگرانی‌ها از ادامه روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان در پاکستان درحالی مطرح می‌شود که به تازه‌گی کمیته عالی رسیده‌گی به مهاجرین و عودت کننده‌های طالبان در صفحه اکس خود نوشته که تنها روز سه شنبه ۱۱ سنبله به تعداد ۱،۶۳۲ خانواده که تعداد مجموعی افراد آن ۹،۱۳۶ تن می‌شود از طریق گذرگاه تورخم وارد افغانستان شده‌اند.