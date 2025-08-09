اعضای خانواده‌ی بازداشت‌شده‌گان می‌گویند که تا کنون از سرنوشت آن‌ها اطلاعی در دست نیست

شماری از مهاجران افغان در پاکستان که در انتظار انتقال‌شان به جرمنی هستند و به گفته‌ی آنان در هماهنگی با اداره‌ی انکشافی جرمنی (جی‌آی‌زی) به پاکستان آمده‌اند، می‌گویند که پولیس این کشور بیش از ۴۰ تن را که در هوتل‌ها و گِست‌هاوس‌ها در اسلام‌آباد بسر می‌بردند، بازداشت و به حاجی کمپ منتقل کرده است.

اعضای خانواده‌ی بازداشت‌شده‌گان با ابراز نگرانی از وضعیت بستگان‌شان می‌گویند که تا کنون از سرنوشت آن‌ها اطلاعی در دست نیست و تلاش‌ها در این زمینه نیز بی‌نتیجه بوده است.

فروزان، یکی از آن‌ها که از چهارده ماه بدین‌سو در یک هوتل در پاکستان با خانواده‌اش منتظر انتقال به جرمنی است، روز جمعه، ۸ آگست، در صحبت با رادیو آزادی گفت:

"متأسفانه از دیروز ساعت ۲ بعد از ظهر هیچ خبری از برادرم نداریم. خیلی نگران هستیم. به خدا قسم، نه دیشب و نه امروز غذا خوردیم، حتی از اتاق بیرون نشدیم. به صد نفر زنگ زدیم، به افراد مربوط به جی‌آی‌زی تماس گرفتیم، خود هوتل در جریان است، به چندین‌جا ایمیل فرستادیم، ولی متأسفانه هیچ خبری از او نیست."

شماری دیگر از دارندگان پرونده‌های جرمنی که در هوتل‌ها و گِست‌هاوس‌های دیگر در اسلام‌آباد زندگی می‌کنند، می‌گویند که پولیس پاکستان از آن‌جا نیز تعدادی از مهاجران افغان را بازداشت کرده‌اند.

یکی از آن‌ها که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در هوتلی که زندگی می‌کند، ۱۵ خانواده‌ی افغان منتظر انتقال‌شان به کشور جرمنی هستند.

او افزود که روز پنج‌شنبه، ۷ آگست، پولیس پاکستان به هوتل آنان یورش برد و تلاش داشت تا تمام خانواده‌های افغان را بازداشت و با خود انتقال دهد. اما به گفته‌ی وی، با مداخله‌ی مسئول هوتل، پولیس تنها شماری از مهاجران را به بهانه‌ی بررسی اسناد با خود برد که تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت آن‌ها در دست نیست:

"بهانه کردند که اسنادشان را بررسی می‌کنیم. مسئول هوتل نیز همراه‌شان رفت تا آن‌ها را به جای دیگری انتقال ندهند. متأسفانه مسئول هوتل هم کاری کرده نتوانست. آن‌ها را منتظر نگه داشته و مسئول را دوباره پس فرستاده بودند. شب را در همان‌جا سپری کردند و تاکنون از حال‌شان خبری نداریم. اما طبق معلومات جی‌آی‌زی، آن‌ها را به کمپ منتقل کرده‌اند؛ جایی که در آن بایومتریک شده و درباره‌ی دیپورت‌شان تصمیم گرفته می‌شود."

در آخرین پرواز، ۱۳۸ مهاجر افغان در تاریخ ۱۶ اپریل از اسلام‌آباد به شهر لایپزیخ جرمنی منتقل شدند

یکی دیگر از دارندگان پرونده‌ی جرمنی، که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر گردد، می‌گوید:

"سه تن را از این‌جا برده‌اند. یک شب و روز گذشت و هیچ خبری از آن‌ها نیست. به جی‌آی‌زی که ایمیل می‌کنیم، می‌گویند در جریان استیم. اما اطفال‌شان در وضعیت خیلی بدی قرار دارند. ما کسانی که این‌جا هستیم، پاسپورت و ویزه‌های‌مان را جی‌آی‌زی گرفته و می‌گوید که برای ما ویزه می‌گیرند؛ اما هنوز هیچ ویزه‌ای صادر نشده است."

این مهاجران افغان همچنان گفته‌اند که برخلاف تعهدات قبلی دولت پاکستان در قبال همکاری با روند اسکان مجدد، برخوردهای اخیر پولیس این کشور نگرانی‌های تازه‌ای را برانگیخته است.

قابل یادآوری‌ست که بر اساس گزارش‌ها، ۲۶۰۰ نفر واجد شرایط در پاکستان در انتظار انتقال به این کشور هستند و وزارت داخله‌ی جرمنی گفته است که این افغان‌ها در ۱۶ پرواز دیگر منتقل خواهند شد.

در آخرین پرواز، ۱۳۸ مهاجر افغان در تاریخ ۱۶ اپریل از اسلام‌آباد به شهر لایپزیخ جرمنی منتقل شدند.

علاوه بر پاکستان، از چندین کشور همسایه‌ی دیگر افغانستان نیز مهاجرین افغان در معرض خطر طی تقریباً چهار سال گذشته به این کشور منتقل شده‌اند.

روزنامه‌ی «ولت‌ام‌زونتاگ» چاپ جرمنی قبلاً گزارش داده بود که این کشور از سال ۲۰۲۱ تا کنون ۳۵٬۵۰۰ مهاجر افغان در معرض تهدید را از پاکستان به جرمنی منتقل کرده‌است.

بر اساس اطلاعات اداره‌ی فدرال احصائیه‌ی جرمنی، تا پایان سال ۲۰۲۴ شمار مهاجرین افغان در این کشور تقریباً به ۴۴۲ هزار نفر رسیده است.