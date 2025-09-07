استیفن رودریگز، نماینده‌ دایمی این برنامه در افغانستان، روز شنبه (۶ سپتمبر) در یک نشست آنلاین با مقام ‌های سازمان ملل متحد و خبرنگاران، از جامعه‌ جهانی خواست تا در این زمینه هرچه عاجل اقدام کنند.

کارهایی که ما می‌خواهیم در این چهارچوب انجام دهیم، شامل فراهم ‌سازی سرپناه، ساخت خانه های موقت و دایمی،....

"ما برای (یوان‌دی‌پی) یک ارزیابی ابتدایی به ارزش ۸ میلیون دالر انجام داده ‌ایم، کارهایی که ما می‌خواهیم در این چهارچوب انجام دهیم، شامل فراهم ‌سازی سرپناه، ساخت خانه های موقت و دایمی، بازسازی شماری از جاده‌ ها، تأمین انرژی به شیوه‌ های نوین برای خانواده‌ های آسیب ‌دیده و دیگر کمک‌ های ضروری می ‌باشد، اما این تنها بخشی کوچک از تصویر یک فاجعه بزرگ است."

به تاریخ ۳۱ اگست، زلزله ‌ای به شدت ۶ درجه ریشتر، نیمه ‌های شب، ولایت‌ های شرقی افغانستان؛ ننگرهار، لغمان، نورستان و به ‌ویژه کنر را تکان داد و خسارات سنگین جانی و مالی برجا گذاشت.

سخنگویان حکومت طالبان در روزهای مختلف آمارهای متفاوتی از تلفات این رویداد ارائه کرده‌ اند، اما در مجموع اعلام شده است که در این چهار ولایت ۲۲۱۷ تن جان باخته ‌اند، ۳۹۶۱ نفر زخمی شده ‌اند و هزاران خانه به طور کامل ویران شده اند.

شماری از آسیب ‌دیدگان در کنر می‌‌گویند که هر چند تکان‌ های پیهم زلزله نسبت به چند روز گذشته کاهش یافته، اما آنان هنوزهم در فضای باز و بدون سرپناه زندگی می‌‌کنند.

ما نیاز جدی به کمک داریم، همین اکنون زیر یک ترپال کهنه شب و روز خود را سپری می‌‌کنیم

میرخان، یکی از باشندگان ولسوالی چوکی، به رادیو آزادی گفت: "عملیات نجات کمی آرام گرفته است، امروز صبح تکان ‌های خفیفی احساس شد، اما مانند گذشته شدید نبود، ما نیاز جدی به کمک داریم، همین اکنون زیر یک ترپال کهنه شب و روز خود را سپری می‌‌کنیم، نه خیمه داریم، نه سرپناه؛ خانه ‌ام کاملاً ویران شده است."

محمد الله، یکی از زلزله ‌زدگان ولسوالی نورگل، در گفتگو با رادیو آزادی از نهاد های امدادرسان خواست تا برای خانواده ‌های آسیب‌ دیده در بخش سرپناه اقدامات بنیادی صورت گیرد زیرا به گفته او، زمستان در پیش است و اگر برای سرپناه اساسی آنان اقدام نشود، با مشکلات جدی روبرو خواهند شد.

"دولت و نهادها باید نخست در بخش خیمه‌ ها کمک کنند و پس از آن اعمار سرپناه‌ های دایمی بسیار مهم است، زیرا در اینجا در زمستان برف می‌بارد و مردم با دشواری‌ های فراوان مواجه می‌ شوند."

این در حالیست که روز جمعه (۵ سپتمبر) دفتر هماهنگی امور بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد (اوچا) در اعلامیه‌ ای گفت که زلزله‌ مرگبار کنر در حالی بحران تازه‌ ای را به میان آورده است که افغانستان از قبل هم به دلیل کمبود کمک‌ ها با مشکلات شدید دست و گریبان است.

این دفتر افزوده که هرچند برخی کشور ها و نهاد های امدادرسان اقداماتی انجام داده‌ اند، اما این کمک ‌ها بسنده نیست و در صورت نبود منابع اضافی، با نزدیک شدن زمستان، رنج مردم بیشتر خواهد شد.

همچنین، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) گفته است که این زلزله مرگبار، شماری از روستاها را به‌طور کامل نابود کرده و در حال حاضر تعداد زیادی از مردم بدون سرپناه شب و روز خود را سپری می‌ کنند، این نهاد تأکید کرده است که مدیریت این فاجعه فراتر از ظرفیت حکومت افغانستان و نهادهای امدادرسان است.