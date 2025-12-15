انتظار می‌رود که مقام‌های امریکایی و اوکراینی امروز، دوشنبه ۲۴ قوس، برای دومین روز پیاپی گفت‌وگوهای خود را در برلین ادامه دهند.

واشنگتن تلاش می‌کند برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین، دو طرف را به یک توافق برساند.

استیو ویتکوف نمایندۀ ویژۀ قصر سفید و جارد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، روز گذشته در برلین با رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلینسکی، و هیأت مذاکره‌کنندۀ او، حدود پنج ساعت گفت‌وگو کردند.

ویتکوف در صفحۀ ایکس خود نوشت که «نمایندگان دربارۀ طرح ۲۰ ماده‌ای برای صلح، موضوعات اقتصادی و سایر مسائل، گفت‌وگوهای همه‌جانبه انجام دادند. پیشرفت‌های زیادی حاصل شد و آنان فردا (دوشنبه) صبح دوباره با هم دیدار خواهند کرد.»

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای‌آزاد/رادیوآزادی، مشخص نبود که شرکت‌ کنندگان گفت‌وگوهای امروز چه کسانی خواهند بود.

پیش از این، برای امروز دوشنبه در برلین، دیدار زلینسکی با رهبران جرمنی، فرانسه و بریتانیا برنامه‌ریزی شده است.

طرح ۲۰ ماده‌ای پس از آن مطرح شد که اوکراین و حامیان اروپایی‌اش کار روی پیشنهادهای بدیل در برابر طرح پیشنهادی ۲۸ ماده‌ای واشنگتن را آغاز کردند.

آنان طرح ایالات متحده را که شباهت‌هایی با برخی مواضع مسکو داشت، به‌گونه‌ای گسترده به نفع روسیه ارزیابی کرده بودند.