دوشنبه ۲۴ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۵:۵۶

ادامه گفت‌وگوهای مقام های امریکایی و اوکراینی در برلین در مورد صلح در اوکراین

استیو ویتکوف نمایندۀ ویژۀ قصر سفید در حال احوال پرسی با ولودیمیرزلینسکی ریئس جمهور اوکراین در برلین، فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی نیز در کنار آنها ایستاده است.
استیو ویتکوف نمایندۀ ویژۀ قصر سفید در حال احوال پرسی با ولودیمیرزلینسکی ریئس جمهور اوکراین در برلین، فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی نیز در کنار آنها ایستاده است.

انتظار می‌رود که مقام‌های امریکایی و اوکراینی امروز، دوشنبه ۲۴ قوس، برای دومین روز پیاپی گفت‌وگوهای خود را در برلین ادامه دهند.

واشنگتن تلاش می‌کند برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین، دو طرف را به یک توافق برساند.

استیو ویتکوف نمایندۀ ویژۀ قصر سفید و جارد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، روز گذشته در برلین با رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلینسکی، و هیأت مذاکره‌کنندۀ او، حدود پنج ساعت گفت‌وگو کردند.

ویتکوف در صفحۀ ایکس خود نوشت که «نمایندگان دربارۀ طرح ۲۰ ماده‌ای برای صلح، موضوعات اقتصادی و سایر مسائل، گفت‌وگوهای همه‌جانبه انجام دادند. پیشرفت‌های زیادی حاصل شد و آنان فردا (دوشنبه) صبح دوباره با هم دیدار خواهند کرد.»

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای‌آزاد/رادیوآزادی، مشخص نبود که شرکت‌ کنندگان گفت‌وگوهای امروز چه کسانی خواهند بود.

پیش از این، برای امروز دوشنبه در برلین، دیدار زلینسکی با رهبران جرمنی، فرانسه و بریتانیا برنامه‌ریزی شده است.

طرح ۲۰ ماده‌ای پس از آن مطرح شد که اوکراین و حامیان اروپایی‌اش کار روی پیشنهادهای بدیل در برابر طرح پیشنهادی ۲۸ ماده‌ای واشنگتن را آغاز کردند.

آنان طرح ایالات متحده را که شباهت‌هایی با برخی مواضع مسکو داشت، به‌گونه‌ای گسترده به نفع روسیه ارزیابی کرده بودند.

سیلاب در مراکش جان ۳۷ تن را گرفت

در پی باران‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی در مراکش، دست‌کم ۳۷ تن جان باخته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این رویداد در ولایت ساحلی آسفی رخ داده است که در حدود ۳۳۰ کیلومتری جنوب رباط پایتخت، موقعیت دارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، تنها در مدت یک ساعت بارندگی شدید خانه‌ها و دکان‌ها را زیر آب برد، موترها را با خود برد و شمار زیادی از سرک‌های اطراف را مسدود کرد.

مراکش در حالی باریدن باران‌ و سیلابهای شدید را تجربه می کند که این کشور هفت سال خشکسالی پی‌هم را سپری کرده و شاهد خالی شدن برخی از بندهای مهم خود در کوه‌های اطلس بوده است.

زلنسکی و هیئت امریکایی، دومین روز گفت‌وگوها را در برلین ادامه می‌دهند

گفت‌وگوها میان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و هیئت مذاکره‌کنندهٔ ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۴ قوس در برلین، پایتخت جرمنی، ادامه می‌یابد.

به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دو طرف روز یکشنبه حدود پنج ساعت گفت‌وگو کردند، اما به نتیجهٔ روشنی دست نیافتند.

در این مذاکرات، استیو ویتکاف، نمایندهٔ ویژهٔ دونالد ترمپ برای شرق میانه، جَرد کوشنر، داماد ترمپ، و شماری دیگر از مقام‌های امریکایی به نمایندگی از ایالات متحده حضور دارند.

این گفت‌وگوها بر طرح صلح ۲۸ ماده‌ای متمرکز است که از سوی امریکا پیشنهاد شده بود؛ طرحی که اوکراین بعداً آن را به ۲۰ ماده کاهش داد.

تیراندازی در شهر سیدنی استرالیا جان دست‌کم ۱۲ نفر را گرفت

پولیس استرالیا در پی تیراندازی در ساحل بوندی در محل رویداد حضور یافتند.
پولیس استرالیا در پی تیراندازی در ساحل بوندی در محل رویداد حضور یافتند.

در پی تیراندازی در ساحل بوندی شهر سیدنی در استرالیا، مقام ها از کشته شدن دست‌کم 12 نفر خبر داده اند.

پولیس می‌گوید که در پی این حادثه، دو نفر بازداشت شده‌اند.

رسانه‌های استرالیایی گفته‌اند که یکی از مهاجمان در میان کشته‌شدگان بوده است. از احتمال افزایش شمار تلفات این حادثه نیز گزارش شده است.

این تیراندازی عصر یکشنبه به وقت محلی، در جریان مراسم مذهبی یهودیان به نام حنوکا رخ داده است.

آنتونی آلبانیز، صدراعظم استرالیا، این حادثه را "وحشتناک و دردناک" توصیف کرد.

تیراندازی در ساحل بوندی سیدنی؛ پولیس دست‌کم دو نفر را بازداشت کرد

در پی تیراندازی در ساحل بوندی شهر سیدنی در استرالیا، چندین تن زخمی شده‌اند.

جامعهٔ یهودی استرالیا گفته است که این تیراندازی شام امروز به وقت محلی، در جریان یک مراسم سنتی رخ داده است.

پولیس اعلام کرده که دست‌کم دو نفر بازداشت شده‌اند و از مردم خواسته است تا اطلاع بعدی از این ساحل مشهور دوری کنند.
پولیس همچنان گفته است که ۱۳ نفر پس از این رویداد به شفاخانه منتقل شده‌اند.

خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی به نقل از یک ویدیوی تأییدنشده گزارش داده است که این تیراندازی توسط دو مرد انجام شده است.

حماس کشته شدن یک فرمانده ارشد خود در حمله اسرائیل را تأیید کرد

آرشیف: نوار غزه
آرشیف: نوار غزه

خلیل الحیّه، رئیس گروه حماس، امروز یکشنبه ۱۴ دسمبر تأیید کرد که رئیس بخش تولید سلاح این گروه یک روز پیش در نتیجهٔ حملهٔ اسرائیل در نوار غزه کشته شده است.

حماس از سوی اتحادیهٔ اروپا و ایالات متحدهٔ امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، الحیّه که در تلویزیون «الاقصی» وابسته به حماس سخنرانی می‌کرد، گفت: "مردم فلسطین در حال حاضر روزگار بسیار دشواری را سپری می‌کنند و با کشته شدن بیش از هفتاد هزار نفر، از جمله فرمانده رائد سعد و همراهانش، رنج می‌برند."

اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که رائد سعد، یکی از طراحان حملهٔ ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ به این کشور در یک حمله کشته شده است.

در حملۀ جنگجویان حماس بر اسرائیل حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۵۰ تن دیگر گروگان گرفته شدند.

این حمله منجر به حملات گسترده اسرائیل در نوار غزه شد.

وزیر خارجهٔ سوریه حمله بر سربازان امریکایی را نکوهش کرد

سوریه - نمای پایگاه نظامی امریکایی تل‌بیدر که به‌تازگی از سوی نیروهای ایالات متحده تخلیه شد.
سوریه - نمای پایگاه نظامی امریکایی تل‌بیدر که به‌تازگی از سوی نیروهای ایالات متحده تخلیه شد.

اسعد شیبانی، وزیر خارجهٔ سوریه حمله‌ای را که شنبه به کشته شدن دو سرباز امریکایی انجامید، نکوهش کرد.

به‌گفتهٔ مقام‌ها، در منطقهٔ مرکزی پالمیرا پس از آن‌که فرد مظنون به عضویت در گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) بر یک گزمۀ مشترک امریکا و سوریه تیراندازی کرد، دو سرباز امریکایی و یک ترجمان غیرنظامی جان باختند.

شیبانی در پیامی در شبکهٔ ایکس به خانواده‌های قربانیان نیز تسلیت گفت.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در تروت سوشیال خود وعدهٔ «اقدام تلافی‌جویانهٔ بسیار جدی» داد.

کشته شدن ۲ تن در تیراندازی در یک پوهنتون ایالت رود آیلند؛ مظنون تیراندازی فرار کرد

یک مرد مسلح پس از ظهر روز شنبه در پوهنتون معتبر براون در شهر پراویدنس ایالت رود آیلند ایالات متحده ۲ تن را کشت و ۹ تن دیگر را به‌شدت زخمی کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقام‌ها از مردم خواستند که در منطقه در وضعیت قرنطینه بمانند، چون‌که مهاجم هنوز متواری است.

بریت اسمایلی، شاروال پراویدنس در یک نشست خبری گفت: «می‌توانم تایید کنم که امروز دو نفر جان باخته‌اند.

به گفتۀ زخمیان در وضعیت وخیم اما پایدار قرار دارند.

این تیراندازی در ساختمان باروس و هالی، محل دیپارتمنت‌های انجینیری و فیزیک، در محوطهٔ این پوهنتون رخ داده است.

مقامات پوهنتون گفته‌اند، که در زمان وقوع تیراندازی، قرار بود چند امتحان در این ساختمان برگزار شود.

به گفتۀ نیروهای امنیتی مظنون تیراندازی با لباس سیاه ملبس بود.

پوهنتون براون در شهر پراویدنس، نزدیک بوستون، حدود ۱۱ هزار محصل دارد.

این تیراندازی تازه‌ترین مورد از سلسلهٔ طولانی حملات به مکاتب و پوهنتون‌ها در ایالات متحده است؛ جایی که تلاش‌ها برای محدود کردن دسترسی آسان به سلاح‌های گرم با بن‌بست سیاسی روبه‌رو است.

ایران یک زن را به جرم قتل دخترخوانده‌اش اعدام کرد

اعدام در ایران
اعدام در ایران

قوهٔ قضائیهٔ ایران اعلام کرد که زنی را در شمال‌غرب ایران پس از محکوم شدن به قتل دخترخواندهٔ چهار‌ساله‌اش اعدام کرده است.

به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوهٔ قضائیه ایران این کودک که «آوا» نام داشت، در دسامبر ۲۰۲۳ بر اثر جراحات مغزی ناشی از ضرباتی که توسط مادر اندرش وارد شده بود، جان باخت.

حکم اعدام این زن که به نام و سن او اشاره نشده روز شنبه، ۲۲ قوس، اجرا شد.

به گفته مقام های قضایی، مادر این دختر خواستار اجرای قصاص برای قاتل شده بود.

سازمان ملل متحد می‌گوید این پرونده بخشی از یک الگوی گسترده‌تر است: دست‌کم ۲۴۱ زن بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ در ایران اعدام شده‌اند و ۱۱۴ نفر از آنان با حکم قصاص به‌دلیل قتل همسر یا شریک عاطفی‌شان.

بسیاری از این زنان بازمانده خشونت خانگی یا ازدواج اجباری بوده‌اند و برخی هنگام دفاع از خود و فرزندانشان مرتکب قتل شده‌اند.

استیوف ویتکاف برای مذاکره با رهبران اروپایی درباره صلح اوکراین به برلین می‌رود

استیوف ویتکاف
استیوف ویتکاف

استیوف ویتکاف نماینده ویژه ایالات متحده امریکا، عازم برلین است تا در آن‌جا با رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی و دیگر رهبران اروپایی درباره طرح صلح اوکراین گفت‌وگو کند.

یک مقام ارشد در واشنگتن به خبرگزاری آلمانی دی پی ای تأیید کرده است که ویتکاف در آغاز هفته جدید به برلین سفر خواهد کرد، اما جزئیاتی درباره زمان دقیق و چگونگی دیدار او با این رهبران ارائه نکرده است.

قرار است صدراعظم آلمان فریدریش مرتس روز دوشنبه آینده با زلنسکی و شماری از رهبران اروپایی از جمله رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و سرمنشی ناتو دیدار کند.

همچنین صدراعظم بریتانیا و رئیس‌جمهور فرانسه نیز قرار است در این نشست شرکت کنند.

